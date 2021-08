1er bilan pour le festival OFF d’Avignon

Partagez





Nous sommes le dernier jour, et le 1er bilan du Festival “Off” d’Avignon, vient de nous rappeler que cette édition est marquée par le “grand retour” des compagnies de théâtre, bien sur sous la forme bien spéciale, des mesures sanitaires face à la Covid-19, qui elle ne s’est pas gênée de nous sortir “Un Variant Delta” !

Une édition marquée par le “Pass Sanitaire”

Certes les dates du Off, du 7 au 31 juillet 2021, n’ont pas toujours été avec ce fameux “Pass Sanitaire”, imposé par le gouvernement, mais dès ce moment là, le festival a pris à rebours les spectateurs qui eux ont du se conformer ou pas, à cette nouvelle réglementation, pour l’accès au théâtre.

Des chiffres qui parlent…

Chiffres de l’édition 2021 :

Au 28 juillet, j-3 avant clôture : 36 342 cartes vendues (66 786 cartes en 2019)

23 826 Cartes 26 ans et + (dont 1236 cartes bénéficiaires de l’offre réduite dernière semaine)

4 591 Cartes tarif jeunes 12-25 ans (dont 344 cartes bénéficiaires de l’offre 1€ pour la dernière semaine)

2 206 Cartes tarifs réduits (dont 96 cartes bénéficiaires de l’offre 1€ pour la dernière semaine)

5 345 Cartes tarif Grand Avignon

260 Autres Cartes (Réseaux transports partenaires, Pass Culture, COFEES)

Le fonds de soutien à la professionnalisation

65 Spectacles lauréats

197 Artistes soutenu(e·s)

Montant global des aides attribuées

206 713€

309 Éco-packs commandés en 2021

Au 28 juillet 2021, 75 695 places ont été achetées sur Ticket’off soit 75 695€ reversés au fonds de soutien à la professionnalisation pour les artistes.

19 650 places en plein tarif

51 677 places au tarif abonné

3 925 places au tarif enfant

443 places au tarif jeune abonné

1070 spectacles (1592 en 2019)

923 créations

752 compagnies françaises

66 compagnies étrangères

116 lieux (124 en 2019)

49 spectacles en langues étrangères

101 spectacles jeune public (159 en 2019)

396 spectacles théâtre contemporain

147 spectacles humour

83 seul·e en scène

153 spectacles musicaux

52 spectacles théâtre classique

23 spectacles cirque contemporain

38 spectacles théâtre d’objet

69 spectacles danse

315 spectacles accessibles aux personnes présentant une

déficience visuelle

186 spectacles accessibles aux personnes présentant une

déficience auditive et/ou non francophone.

Les dispositifs d’AF & C ont permis une souplesse du système !

Le fonds de soutien qui date depuis 2017 a surement joué, plus en faveur d’une résorption de la précarité des artistes qui participent au Festival Off. Les 50 euros par artiste au plateau, ont fait la différence dans ce festival.

Bilan du Festival Off d’Avignon 2021 : « il fallait absolument faire ce festival, malgré tout »

C‘est ainsi que Sébastien Benedetto, président d’AF & C, l’association qui coordonne le festival OFF, a donné son impression personnel su ce festival 2021 qui s’est déroulé sur fond de crise sanitaire. Avec un tiers de spectacles en moins, les festivaliers étaient cependant présents dans les salles de spectacles avec une baisse néanmoins dès le 21 juillet pour cause d’extension du passe sanitaire, comme cité dans l’article.

Les spectacles qui ont le mieux fonctionné…

Difficile de faire le point, les festivaliers ont voulu marquer le “retour” au théâtre, vers des choix plus judicieux : Molière, à fait le plein, mais aussi les grands dramaturges du théâtre, qui parfois ont servis de “laboratoire d’essais” aux compagnies qui n’ont pas hésité à revisiter les pièces en modernisant les spectacles. Les comédiens en moyenne sont jeunes, et le public adore ça.

