4e édition d’Ocean Fest au Palais Nikaïa de Nice avec Indochine, Worakls Orchestra, Vernis Rouge

La 4e édition d’Ocean Fest approche à grands pas. Elle aura lieu au Palais Nikaïa de Nice le 16 novembre et elle promet d’être grandiose. Evénement à la fois festif et caritatif, Ocean Fest a pour objectif de récolter des fonds pour la protection de l’environnement et sensibiliser le public à la préservation des écosystèmes marins, dans une ambiance festive et musicale. Vernis Rouge, Worakls Orchestra et Indochine seront sur scène !

Ocean Fest, un projet né de l’association Blue Force

Le projet Ocean Fest est né de l’association Blue Force, fondée en 2022 par Hugo Clément et Kevin Rodrigues (alias Worakls). Ocean Fest s’engage à soutenir différentes organisations à but non-lucratif sur chaque édition, en leur offrant une visibilité et une mise en avant sur site, avec leurs propres stands pour notamment échanger directement avec le public, récolter des fonds en vendant leur merchandising… Les organisateurs d’Ocean Fest travaillent avec des ONG et associations pour identifier les besoins les plus urgents et les projets qui ont le plus d’impact.

La programmation

Il y aura de l’ambiance au Palais Nikaïa le 16 novembre. La soirée débutera avec deux formations locales : la dj et productrice niçoise Umbree ainsi que le duo de dj Magmay.

Se succèderont ensuite la chanteuse, auteure et compositrice Vernis Rouge. Bien connue du public depuis sa participation à The Voice, elle s’inscrit dans la nouvelle vague de pop française. Worakls, à l’origine du projet Ocean Fest avec Hugo Clément, dirigera sur la scène du Palais Nikaïa son prorpre orchestre, le « Worakls Orchestra ». Un grand moment en perspective.

On ne présente plus le groupe Indochine. Leur dernier album « Babel Babel » est sorti en septembre. Avant leur retour sur scène en 2025 avec leur Arena Tour, ils seront à Nice en tête d’affiche de l’Ocean Fest.

Plusieurs associations mises en avant lors de cette édition

Les associations bénéficiaires de cette édition seront Sea Shepherd France, One Voice, NaturDive ainsi que Paddle Cleaner, une association locale dédiée à la protection du littoral méditerranéen en organisant des collectes de déchets en paddle. Leur mission inclut la sensibilisation du public, notamment des enfants, à la préservation de l’environnement, avec des actions telles que la pose de pochoirs anti-déchets et la distribution de cendriers de poche à Nice.

Des ateliers de sensibilisation et des conférences dans la journée

L’équipe organisatrice de l’Ocean Fest Nice 2024 souhaite lancer l’événement avec une journée qui abordera des sujets liés à la protection des océans et aux initiatives durables, en mettant en avant les enjeux environnementaux.

Billetterie

https://oceanfest.fr/nice/billetterie/ et https://my.weezevent.com/ocean-fest-nice-2024

Tarifs (frais de loc.inclus) : Placement libre assis / debout, normal adulte: de 49,50€ à 69,90€,

moins de 12 ans, de 35 à 45 euros