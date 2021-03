Lorsque vous considérez tous les facteurs qui entrent dans la création d’une entreprise, créer un logo peut ne pas sembler une priorité absolue.

«Peut-être que je n’ai pas besoin de logo du tout», chuchote une petite voix au fond de votre esprit.

N’écoutez pas cette voix; elle se trompe. Avoir un logo fait partie intégrante du succès de votre marque – avec des produits de haute qualité et des références positives.

Alors, pourquoi créer un logo est-il important? Parce qu’il attire l’attention, fait une première impression forte, est le fondement de votre identité de marque, est mémorable, vous sépare de la concurrence, favorise la fidélité à la marque et est attendu par votre public.

Examinons de plus près tous ces points ci-dessous.

Il attire l’attention

Dans l’état actuel des choses, les entreprises ont environ deux secondes pour convaincre les clients potentiels que leurs produits valent la peine d’être pris en considération.

Un logo peut rapidement attirer l’attention des spectateurs et communiquer de manière intéressante les valeurs fondamentales d’une entreprise. Cette courte durée d’attention – vous savez, celle qui amène les consommateurs à juger votre entreprise en fonction de son apparence – peut fonctionner à votre avantage, si vous avez un logo solide pour parler au nom de votre entreprise.

Cela fait une bonne première impression

Un logo est la première présentation d’une entreprise aux consommateurs. S’il est bien conçu, il peut susciter l’intérêt du public et l’inviter à en savoir plus sur l’entreprise; sinon, vous venez de vous aliéner une clientèle potentielle et de faire couler votre entreprise.

Cette première impression est votre moyen de communiquer immédiatement la propriété du ou des produits que vous vendez ou du créneau que vous dominez.

Offrez-vous des ballons de basket pour femmes avec une adhérence améliorée? Vos conseils financiers sont-ils particulièrement utiles pour les solopreneurs? Votre logo présente votre entreprise comme une autorité dans votre espace professionnel dès le départ.

C’est le fondement de votre identité de marque

S’il est vrai que la conception de logo n’est qu’une partie de la marque d’une entreprise, elle sert de base à tout le récit sur lequel la marque est construite.

Couleurs, tons, polices – tout cela est déterminé par l’histoire que vous essayez de raconter, et votre logo prépare le terrain pour cette histoire.

Ces éléments se traduiront plus tard de votre logo sur tous vos supports de marque – papiers à en-tête, cartes de visite, pages de destination, etc. – créant une identité de marque concrète et commercialisable.

C’est mémorable

Les logos sont un point d’identification; ils sont le symbole que les clients utilisent pour reconnaître votre marque. Dans l’idéal, vous souhaiterez que les gens associent instantanément la vue de votre logo à la mémoire de ce que fait votre entreprise et, plus important encore, à ce qu’elle ressent.

Parce qu’un bon logo est un élément visuel et esthétique, il déclenche un rappel positif sur votre marque que le nom de votre entreprise à lui seul ne peut pas.

Et, si nous sommes tous honnêtes, une partie de votre public oubliera probablement le nom de votre entreprise (ne le prenez pas personnellement – c’est la nature humaine), mais ils associeront immédiatement votre logo à leurs souvenirs de votre marque.

Il vous sépare de la concurrence

Osez être différent avec votre logo, car le logo de votre entreprise indique aux consommateurs pourquoi votre entreprise est unique. Bien sûr, il y a peut-être 50 autres cafés dans votre ville, mais le vôtre est le seul à s’engager en faveur du développement durable, et votre logo vert et terreux transmet ce message.

Un logo d’entreprise bien conçu peut tout communiquer, de l’historique de l’entreprise (professionnel, détendu, amusant) à sa mission (divertissement, efficacité et innovation) grâce à la bonne icône ou à la bonne police.

En d’autres termes, votre logo est le forum qui permet à la fois de transmettre vos valeurs et de montrer aux consommateurs pourquoi vous n’êtes pas comme vos concurrents – vous êtes mieux.

Il favorise la fidélité à la marque

Au fur et à mesure que votre marque grandit, votre logo deviendra plus familier à un large éventail de consommateurs, et cette familiarité crée la perception que vous êtes digne de confiance et accessible.

Pensez-y: lorsque vous magasinez pour des vêtements d’entraînement et que vous repérez soudainement un pantalon de survêtement avec le swoosh Nike, vous êtes instantanément prêt à acheter. Pourquoi? Parce qu’avec les vêtements Nike, vous savez que vous êtes entre de bonnes mains; Nike est une marque de confiance. La confiance repose sur un logo bien conçu et la fidélité à la marque suit rapidement.

Une fois qu’ils vous aiment, vos clients vont vous chercher encore et encore – et votre logo est ce qu’ils recherchent en premier.

Votre public l’attend

Votre logo est la première chose que votre public recherchera lorsqu’il verra des communications de votre marque. Il doit être au centre de tous vos supports marketing tels que les cartes de visite, les dépliants, les publicités, etc.