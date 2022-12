Le massage tantrique : Au bonheur de l’Âme

Il existe à Toulouse un lieu où l’esprit et le corps ne font qu’un. Un de ces lieux où il fait bon de se poser pour se retrouver. Au Bonheur de l’Âme, dans le quartier de la Cote Pavée à Toulouse, est un de ces lieux magiques. Anne-Charlène a une réelle capacité d’accueil. Au Bonheur de l’Âme permet l’accès à soit à ce que l’on est (ce que l’on née). Mettre en avant son potentiel de guérison, s’apercevoir que nous sommes un tout. Trouver les clés de son être voilà ce qu’est le massage tantrique.

Le massage tantrique qu’est ce que s’est ?

Connue depuis des millénaires ce massage est remis au gout du jour pour apprendre à se reconnecter à ses sensations en passant par le corps.

Dans ce massage la totalité du corps est massé et devient une passerelle pour écouter ses émotions. Avec ce massage il s’agit de prendre conscience de toutes les parties de son corps dans la lenteur et la douceur. En état méditatif, à l’écoute de se qu’il se passe dans son corps sans jugement, au contraire avec bienveillance et accueil. Avec tous ses ingrédients la magie opère.

Accompagné, soutenue par l’énergie vitale que cela développe. Anne-Charlène commence par créer un temps de parole pour reposer le cadre non sexuel puis vous accompagne. Il est possible de définir les parties du corps ou l’on souhaite masser ou non et c’est aussi possible de réajuster a tout moment pour permettre une vraie sécurité face à ce qui va se révéler de nos émotions.

Ce moment face à Anne-Charlène très intense. Il permet de rentrer en communion avec elle, de prendre confiance. C’est un moment intime hors du temps. Un ancrage au sol, au ciel qui passe par le cœur.

Le massage Tantrique

Dans cet espace la communion avec soi est là, la proposition de se déshabiller est même fait de manière sacré. On prend le temps d’honorer les gestes, le corps. On se dépose doucement. Anne-Charlène est la, garante du cadre, douce, à l’écoute. Lumière baissée, musique douce, la séance peut débuter.

Ici toutes les parties du corps sont massées, les pieds, le ventre, le dos, et cela peut-être aussi les parties génitales, toujours sans aucune obligation. La personne qui se fait masser adopte une respiration lente et profonde, elle essaie de vivre le moment présent, sans l’érotiser juste en posant un regard bienveillant sur soi, même lorsque ses zones intimes sont massées.