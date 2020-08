Anduze, Bilan de la 16 ème édition du “Festival de la Céramique”

Partagez





Depuis, 3 jours, la petite cité cévenole a réussi son challenge : Tenir un rassemblement du 8 au 10 août, avec les meilleurs spécialistes de la céramique, venus des quatre coins du monde ! Un premier bilan, estime que la 16ème édition a rempli ses objectifs, nous étions à Anduze, voici un résumé des meilleures rencontres d’un week-end très zen.

Planète Terre une association qui gère 60 bénévoles…

Le Parc des Cordeliers a été mis à disposition de “Planète Terre”, aux organisateurs, nous avons demandé, un 1er bilan de ce rassemblement sous “Covid-19” : “Anduze, a vu son nombre de visiteurs augmenter, d’environ 12 %, sur les 3 jours de Festival”, informe l’Office du Tourisme partenaire de l’évènement. Un bilan en hausse donc, ce qui se chiffre par environ 1000 festivaliers de plus que l’an dernier. Auprès de l’entourage du président de “Planète Terre”. On estime que l’on a atteint les 9 500 visiteurs, “C’est un chiffre qui augmente depuis deux ans” répond une bénévole de l’association.

Le cri d’alarme des céramistes !.

Les actions du CNC pour défendre les ateliers, leur mouvement http://www.collectif-ceramistes.org prend de plein fouet le ralentissement économique du fait du Covid-19. Nous les avons joint par téléphone, Anduze reste l’un des évènements majeurs pour la profession, ils ont souhaité communiquer ce cri d’alarme que nous relayons !

Céramiste, un métier en danger !

Après avoir sollicité le gouvernement, avoir envoyé des dossiers aux députés qui portent notre demande, le Collectif a décidé de s’adresser aux médias. Nous avons rédigé un communiqué de presse. Vous pouvez le télécharger plus bas.

Si vous avez des contacts nous vous proposons d’être le relais auprès de vos journaux locaux, car plus la presse parlera de notre situation et plus nous pourrons avoir une oreille attentive auprès des instances gouvernementales.

De notre côté, nous avons envoyé ce dossier de presse à quelques médias nationaux : Le Monde, Le figaro, Libération, l’humanité, France Télévision, TF1, l’AFP, Public Sénat, France Inter, France Net Infos.

“Suite aux changements ministériels, nous avons tout de suite fait parvenir un dossier complet à Alain Griset, qui est le porte parole des artisans au ministère des finances”. Notre demande : la prolongation du Fond de Solidarité pour les Entreprises, jusqu’à la fin e l’année.

Les coups de coeur de notre rédaction…

Élodie Lesigne, diplômée des Métiers d’Art de l’École Duperré (Paris). L’artiste s’est spécialisée dans la création de figurines oniriques. Des personnages, que l’on retrouve dans la fiction, et décoration de cinéma. Elle se définit elle-même dans un courant mystique, où la nature est cohérente avec les forces de l’esprit. L’utilisation du grès roux habillé d’oxydes et d’émaux, laisse une impression profonde et totalement originale, son site http://www.elodielesigne.com

Ateliers les Engobés, dans un univers proche de la B.D, les deux protagonistes Marie Balme et Simon Bellégo, utilisent la technique du dessin aux crayons pour la céramique. “Avec Marie, on est complémentaire, c’est vrai, on adore le dessin qui raconte des histoires, l’un compose, l’une poursuit” explique Simon. La technique se compose d’une pratique qui leur permet d’allier le tournage et le dessin “Mano à mano”. Les formes évoluent dans la pratique de la faïence décorée, leur site http://www.atelierlesengobes.com

Atelier Amour Gloire et Poterie, Diplomée de l’École Estienne en illustration en 2014, Marie Delafosse a découvert la céramique lors d’un stage chez Elise Lefebvre…Celle-ci pratique un art intimiste, proche de la peinture minimaliste, les couleurs explorent les formes et vis versa. L’artiste communique facilement sur son travail, qu’elle considère comme une prolongation de son art singulier, qui puise dans un imaginaire particulier. son site : http://www.mariedelafosse.fr

Eric Fontaine

À noter, que les visiteurs pouvaient participer au festival en créant des oeuvres éphémères en argile, nous avons participé (1 ère photo).