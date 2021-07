Arles, Jean-Pierre Formica et l’émergence du visible au Méjan jusqu’au 15 août

L’artiste Jean-Pierre Formica a posé ses pinceaux, dans le capitale de la Camargue, en achetant une maison atelier…L’homme est plutôt discret, mais sa peinture fait pourtant le tour du monde, sa côte artistique est référencée dans les galeries de Paris, mais aussi dans celles de la région. L’ancien Ministre de la Culture Françoise Nyssen ne s’est pas trompée, elle a invité le peintre, pour une exposition qui dès à présent reste gratuite et incontournable à Arles .

On est étonné de la vitalité des oeuvres présentées, Jean-Pierre Formica se joue des éléments qu’il trouve sous la main, du papier, du sel, du bois…On sait que l’artiste qui a longtemps habité Paris, est toujours troublé par la beauté de la Camargue.

Si l’Artiste contemporain Jean Pierre Formica puise son inspiration dans les terres du Sud et la Méditerranée, c’est d’abord sa passion pour la couleur, la peinture, qui l’accompagne dans son travail itinérant artistique.

Ses racines italiennes, entre la Sicile et la toscane le suivent constamment dans ses œuvres, mais également dans l’art culinaire. Le peintre est en effet un très bon cuisinier et ses ami(es) le racontent admirablement bien, lors de ses entrevues amicales, à Arles ou ailleurs.

Jean-Pierre Formica un compagnon de l’art qui sait jouer des pinceaux !

S’il a commencé à travailler à l’adolescence en tant que peintre en bâtiments avant de finalement reprendre ses études, il est toujours resté humble et respectueux des “ouvriers de l’art”, comme il aime à le rappeler.

Diplômé de l’École nationale des beaux-arts de Paris, et de Montpellier, il a enseigné les arts plastiques à l’École nationale supérieure d’architecture de Paris-Val de Seine. Ses anciens élèves se souviennent d’un professeur érudit, qui sait transmettre aux autres. C’est tout cela que l’on puise dans son travail : Une générosité et une abondance de formes et de lumière.

L’exposition est à découvrir à la Chapelle Méjan tous les jours à Arles, du mercredi au dimanche de 13 h 30 à 17 h 30.

Eric Fontaine

https://lemejan.com/jean-pierre-formica-l-emergence-du-visible-e-1518.htm