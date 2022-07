ARLES : La nuit de l’année marque les rencontres de la photographie !

Partagez





Retour à Arles, pour une édition qui s’annonce extraordinaire : Ce samedi 9 juillet, les “Papeteries Etienne”, ont permis à un public nombreux (environ 3000 personnes), de voir des projections dans les différents lieux de cette usine à papier.

Les Rencontres de la Photographie, année de l’après Covid-19 ?

“Un été des révélations, cela semble presque une évidence. Comment nous faire voir ce qui nous crève les yeux, mais qui prend tant de temps à apparaître, comme si la révélation ne pouvait être qu’une naissance forcée ? La photographie, les photographes et les artistes qui s’en emparent sont là pour nous rappeler ce que nous ne voulons ni voir ni entendre (…) S’emparer d’une condition, revendiquer, critiquer, s’insurger contre les normes et catégories établies…chaque été, les Rencontres d’Arles chahutent notre regard, d’un continent à l’autre, elles nous rappellent à notre nécessité absolue d’exister.”

Christoph Wiesner, Directeur des Rencontres d’Arles 2022

Bon, cette 53 ème année a déjà mis le clap de fin sur la première semaine d’ouverture…Avec presque 18 600 visiteurs, le niveau de fréquentation dès cette première semaine est bonne, comme en 2019. Nouveauté de cette année, c’est le nombre d’étudiants, bénéficiant du pass “jeune”, ils sont venus en nombre des quatre coins de la France, mais aussi d’Italie, d’Allemagne, d’Espagne, de la Belgique et du Royaume-Uni .

Un tour d’horizon…

Le temps fort de cette 53ème Rencontre de la Photo c’est bien sûr la semaine d’ouverture du 4 au 9 juillet 2022, que nous avons suivi au jour le jour. Avec tous les vernissages et événements culturels et festifs qu’elle propose aux festivaliers, les temps forts ont connu une apogée ce jeudi denier.

Comme chaque année, le temps d’une soirée, le théâtre antique, les cloîtres, églises, friches industrielles de la ville deviennent les lieux de rencontres incontournables de tous les passionnés de photographie et les décors fantastiques de nombreuses projections sur la photographie et créations artistiques originales.

Lee Miller, le reflet d’une vérité cruelle mais nécessaire…

C’est avant tout le témoignage de l’oeuvre de l’artiste entre 1932 et 1945, du noir et blanc, sur cette époque que l’on ne doit pas oublier. Certes, elle a été mannequin et bien que son père Théodore Miller la faisait poser, son principal intérêt de la photographie, se trouve sur le passage à mémoire, qu’elle n’a eu comme leitmotiv dans sa vie de femme et de féministe.

Comme correspondante de guerre, elle connue l’effroyable période des camps de la mort, de la libération, grâce à son Rolleiflex, qu’elle mettra à contribution pour dire que c’est vrai…

La Nuit de l’Année 2022.

On aura l’occasion de vous faire découvrir d’autres moments Arlésiens, les expositions permettent cela. Mais revenons à la Nuit de l’Année, avec en mise en avant cette fameuse magie sous les étoiles, dans ce qui est devenu, l’évènement le plus marquant de la photographie, permettant une sacrée union des projections de l’avant-garde, au photojournalisme de Bouvier, qui nous a mis les larmes aux yeux (voir le film).

D’abord, c’est presque 3 heures d’abondance visuelle, qui nous a permis de vous faire un point : Arles est l’incubatrice de cette modernité de l’image et du son, on trouve de tout durant cette nuit, de l’électro aux airs folkloriques.

Parcourir les lieux, c’est s’immerger dans l’antre de la créativité photographique, avec ses temps forts, et cette année son happening, composé de jeunes photographes (peut-être influencés par la Cie Ilotopie, locataire des lieux).

Bref, les rencontres se poursuivent jusqu’en septembre https://www.rencontres-arles.com

Eric Fontaine (à Arles)