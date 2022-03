Arles : Les visages du photographe François Pache nous interpellent !

Partagez





Jusqu’au 23 mars à l’église Sainte-Anne, l’Ethiopie est à travers des visages de bergers, montre le regard de François Pache sur ces oubliés de la vie…Entre le noir et blanc, et le visage de celles et ceux qui ont fait le choix de se faire photographier, le photographe évoque un certain savoir-faire, loin des images à thème, mais plutôt dans l’épiphanie des visages, il démontre ainsi qu’exposer des attitudes, forge la force du sujet et de son interprétation !

Dans la tradition des photographes explorateurs…

François Pache ne revendique pas forcément, à être porteur d’une lignée de photographes globe-trotteurs comme les opérateurs d’Albert Kahn, même si nous visiteurs, on y songe. Cette vision autour du monde 1909-1930 que ces instigateurs pionniers, savaient transmettre, c’était aussi leur hommage aux frères “Lumière”.

“En cueillant ses pétales, vous ne saisissez pas la beauté de la fleur”, écrit Rabindranath Tagore (1861-1941), natif de Calcutta. Cette pensée illustre bien ce que François Pache partage dans cette exposition Arlésienne !

“L’Ethiopie” Chapelle Sainte-Anne, depuis le 19 février 2022, Arles. l’exposition est à voir gratuitement jusqu’au 23 mars.

Cette exposition de photographies de François Pache illustre, comme un carnet de rencontres, un parcours en Ethiopie à travers deux séries d’images : L’Abyssin et les Peuples de l’Omo. Une série de portraits, dont les regards perdus, témoignent, que ce pays, suspendus entre ciel et terre, reflet dans une autre époque, puise ces faces entre la pauvreté et une certaine dignité, due à la condition sociale.

Par la force et l’intensité du regard des protagonistes, ils offrent, chacun, l’objet de cette rencontre, avec l’objectif de François. Ici, les rites et les coutumes se complaisent, au 1er abord, à nos ressentis.Ils nous questionnent sur le pourquoi de ces clichés : Ni voyeurisme, et surtout pas de photos volées, mais plutôt des pauses choisies, avec un photographe qui s’est fait l’ami de ces peuplades.

Il a perfectionné la technique photographique et la relation avec le modèle. Sa collaboration, avec le photographe d’art William Ropp. Vous retrouverez son oeuvre photographique dans les pages de son site https://francoispache.book.fr

Cette exposition de photographies de François Pache propose une initiation avec ces peuplades en Ethiopie à travers la nature des lieux, les instincts des êtres, leur modestie, surement aussi que le dérèglement climatique joue aussi sur leurs yeux malades pour certains.

Chapelle Sainte-Anne 8 place de la République 13200 Arles Arles Centre-Ville Bouches-du-Rhône.

Eric Fontaine