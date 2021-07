“Aroma Shower” : La nouvelle gamme de gels douches signée Weleda

Peut-être êtes-vous en train de préparer vos affaires pour partir en vacances, à la recherche de produits chouchou à glisser dans votre trousse de toilette ? Cela tombe bien, puisque nous avions envie de vous présenter la nouvelle gamme de gels douche “Aroma Shower” de Weleda. Une chose est sûre, elle ravira toute la famille !

Weleda : 100 ans déjà ! …

Weleda est une marque dont nous vous parlons depuis longtemps. Cette année, elle fête ses 100 ans, rien que cela ! Elle n’a donc plus rien à prouver et ne cesse pourtant de nous surprendre autour de nouveautés hypers sensorielles. Nous aimons tout particulièrement les produits soins pour le corps et le visage de Weleda. Nous apprécions encore plus ses valeurs, les produits sont toujours très attrayants et l’on sent qu’il y a de la recherche derrière.

Aussi, cette nouvelle idée de proposer des gels douche ciblés est judicieuse. Cela permet d’associer un gel douche à un besoin ou à un plaisir en particulier. Ils sont 100 % naturels et certifiés bio. Ils s’inspirent de l’aromathérapie qui consiste à utiliser les essences aromatiques naturelles des plantes. C’est le cas pour les huiles essentielles présentes dans les gels douche, qui agissent sur le bien-être et la santé. Un petit côté thérapeutique pour celui qui les respire, lors d’un moment de détente, sous la douche.

Weleda présente “Aroma Shower”

La gamme “Aroma Shower” se compose de 4 gels douche aux noms évocateurs de bien-être, à savoir : Harmony, Energy, Love et Relax. Les packagings sont canons, avec ces couleurs et la représentation des plantes et fleurs présentes dans chaque formule. Les textures sont assez égales en réalité. On est globalement sur des gels frais qui fondent rapidement sous l’eau. Et contrairement à ce que l’on pourrait croire, ils ne sont pas agressifs pour la peau.

À chacun sa couleur



Vert pour Harmony – Un gel douche bien-être et réconfort

Si vous aimez les senteurs relativement puissantes, celui-ci est fait pour vous. Il plaira d’ailleurs beaucoup aux hommes. Il donne l’impression d’être en immersion dans la nature car on est sur un parfum Sapin de Sibérie, lavandin. Pour le coup, la fraîcheur est vraiment au rendez-vous notamment grâce à sa texture gel.

Jaune pour Energy – Un gel douche dynamisme et vitalité

Celui-ci est dingue si vous aimez le gingembre. L’odeur est proche du fruit tel qu’on le connaît, soit hyper réaliste. Le gel douche se compose d’huiles essentielles de gingembre frais, de citronnelle et de bois de cèdre. Il me fait penser à une boisson estivale. Sa texture gel se fond rapidement sous l’eau. Elle est relativement douce, c’est très agréable.

Rose pour Love – Un gel douche douceur et confort

Notre préféré ! Il est doux, hyper sensoriel. Il est composé d’huiles essentielles de rose de damas. Ah, la rose de damas, que dire si ce n’est qu’elle est divine, douce et envoûtante. Ainsi que ce jasmin très reconnaissable et le ylang-ylang sucré qui nous transporte dans un doux moment de bien-être. Sa texture est différente, plus onctueuse, elle se compose d’huile de tournesol bio, riche en apport d’acides gras essentiels.

Bleu pour Relax – Un gel douche détente et relaxation

Celui-ci va plaire à toute la famille. La lavande, la bergamote et le vétiver aspirent à la douceur. Il a une texture crème assez nourrissante. Il sera idéal après une journée passée au soleil.

Cela fait 100 ans que Weleda comble ses utilisateurs avec des formulations bio et naturelles. Chaque produit qu’elle propose est innovant. Les odeurs sont suffisamment variées pour faire plaisir à toute la famille. Les textures le sont tout autant. Et on apprécie que Weleda ne cesse de nous surprendre, autour de nouveautés telles que cette gamme de 4 gels douches, absolument délicieuse.