Aurillac et sa 35ème édition du théâtre de rue dynamite la fête

Encore une fois, nous sommes invités par l’association “Éclat” pour vous donner nos impressions d’un festival, qui met la barre toujours plus haute, en terme de spectacles de théâtre de rue…Entre fête et marathon, à Aurillac, nous avons fait de belles rencontres !

Françoise Nyssen, l’ancienne ministre devenue présidente du Festival de théâtre de rue, depuis 2019, a pu (après la période de la Covid) assister à son baptème du festival, lors d’une représentation de la compagnie “Belle Pagaille”…Tout un symbole pour l’ex-Ministre de la Culture qui est venue accompagnée de son mari Jean-Paul Capitani (Actes Sud Edition), “Monique sur les crêtes”, une représentation sur les flans de la ville, entre vaches et cottage évoquant la fugue de Monique Duval, vieille dame de 80 ans…” Aurillac est un territoire adapté pour le théâtre de rue, ce spectacle me permet d’évoquer la vieillesse, mais aussi la famille, et le vivre ensemble. J’ai aussi une pensée particulière pour Salman Rushdie, car l’importance au fond c’est la réunion des gens, fondamentalement c’est ce qui compte…Aurillac en a fait le pari depuis près de 35 ans, cette énergie pour la liberté de s’exprimer et communiquer me semble essentiel de nos jours !” nous communique Françoise Nyssen à l’issue de la représentation !

Le choix de l’immersif dans les spectacles officiels !

Le Collectif du Prélude innove cette année dans un spectacle collégial, avec LITTORAL, au coeur d’un établissement de l’enseignement publique à Aurillac (lycée)…Les 3 épisodes de 45 minutes permettent dans l’installation de 3 plateaux, de raconter une histoire basée sur la mort d’un père de famille, migrant d’un pays en guerre, ayant au final réussi une vie de patriarche, mais à sa disparition, laissant une impression différente à un fils qui va explorer les “antres” des âmes humaines avec toutes les contradictions que la vie impose. Le collectif d’acteurs, plonge le public dans une histoire scénarisée, comme si on assistait a un sitcom en direct…Magnifique jeu de l’ensemble de la compagnie qui durant les pauses communique avec son public.

Groupe ZUR et son “Double Jeu”

Raphaël Dalaine vieux briscard du théâtre de rue, c’est lui qui se définit comme cela, nous l’a dit “Double jeu c’est un ensemble de combinaisons entre des invités, en l’occurence des amateurs de Tango, et des intermittents du spectacle, comédiens, techniciens, bidouilleurs en tout genre, pour au final créer un spectacle, qui peut avoir une suite dans une autre ville, au gré de propositions diverses !”

À 23 heures, l’ambiance lumineuse de double jeu a fait effet sur un public conquis par l’ingéniosité des rôles et de la technique, le tout très onirique !

D’autres aventures arrivent durant ses 4 jours intenses de rue…https://www.aurillac.net

Eric Fontaine (à Aurillac)