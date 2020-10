Avignon, l’univers Deraïdenz au Pôle Théâtre et Marionnette

Partagez





“La compagnie Deraïdenz vous invite à l’inauguration du Pôle Théâtre et Marionnette sur l’île de la Barthelasse”. L’invitation Avignonnaise en ce début d’octobre (3 et 4), avait un goût de mystère…Un bon moyen de prendre la navette fluviale, et de marcher un petit quart d’heure, dans la land de l’île de la Barthelasse, pour arriver dans une maison année 80 (anciennement boite de nuit), transformée en Pôle Théâtre et Marionnette. Une première découverte “Coup de Coeur”, avec Deraïdenz, une compagnie qui depuis 4 ans tient les rênes de la fabrication de marionnettes, tout un univers mis en spectacle par de jeunes comédiens “Touche-à-Tout”.

Avignon et son pôle théâtre et marionnette…

Unique dans la cité des Papes, dans le Vaucluse, la compagnie Deraïdenz s’est déjà faite une belle réputation artistique avec leurs spectacles “Nyctalopes” “Les souffrances de Job” “Kaïmera”, la déambulation de La Dame Blanche, et les carnavals dans le centre d’Avignon.

Un lieu ouvert à toutes et à tous !

C’est une immense demeure polyvalente, dans laquelle Baptiste Zsilina (metteur en scène, marionnettiste, musicien, comédien), Léa Guillec (metteuse en scène & comédienne), Sarah Rieu (comédienne), Coline Agard (comédienne) et les autres membres de la compagnie ont choisi de poser leurs valises. Celles ci sont remplies de projets, pour créer leurs futurs spectacles. Mais le “Pole théâtre et marionnette” a d’abord été conçu comme un lieu d’échange, de partage de savoirs et de création ouvert à tous. Des ateliers pour enfants, aux artistes résidants en passant par les compagnies qui y seront accueillies pour leur spectacle, ou leur modelage artistique.

“Pour les plus jeunes, des ateliers de fabrication de marionnettes seront proposés régulièrement. Il sera possible de s’initier au modelage des têtes, à la décoration et à l’habillage des personnages. Un lieu destiné aussi à faire changer l’image de la marionnette dans l’esprit du grand public” explique les membres Deraïdenz. Pari réussi à tenir, et pour l’heure : Bravo à eux pour leurs initiatives !

Pour découvrir leur site http://www.compagniederaidenz.com

Eric Fontaine