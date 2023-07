AVIGNON OFF 2023 : Le théâtre devenu incontournable !

Partagez





1500 spectacles, 300 000 spectateurs, et surtout des nouveautés…Je parcours le “OFF” depuis plus de 10 ans (covid en moins). Cette année, je vous propose une nouvelle formule baptisée “sous la dent”. De quoi, vous faire apprécier un maximum de bons tuyaux, pour satisfaire votre curiosité !

Ce début de festival, la poésie et l’humour…

Bon depuis ce jeudi 6 juillet et l’ouverture de la parade, il faut dire que notre rédaction est sollicitée pour venir faire des reportages, dans l’antre du tissu historique, au coeur d’Avignon, où les compagnies ont déposé leur armoirie, en vue de séduire, le plus grand public, pour leur spectacle. D’ailleurs, depuis ces quelques premiers jours de festival, nous avons été séduit par 4 spectacles, dont voici en exclusivité leur programme :

Maurice & La Miss : Au théâtre des gémeaux, on va savourer les truculentes histoires entre les amours tumultueuses de Mistinguett et le chanteur de l’entre-deux guerre Maurice chevalier…Un spectacle sur mesure produit par Hélène Morguen, qui chante, anime et surtout incarne admirablement bien une époque dite résolue, mais complètement moderne.

Plus d’infos sur http://www.sanslezard.com

Vous êtes sûrs que c’est nous tous ces gens ?” : du 6 au 29 juillet à 20 h 10 à l’Atypik théâtre, le lieu est d’ailleurs magique au 72 rue de la Bonneterie au centre d’Avignon !

“Neuf personnes sont sur un plateau”, c’est collégial et dynamique. On a sur ce spectacle du chant de la danse, et des jeux de mots. Cabaret des curiosités, on se joue des rêves, le collectif “Groteatr” fondé en 2022, étonne par son dynamisme communicatif…Issu du conservatoire de Genève pour certains, le public est conquis dès les premières minutes.

On vous donne plus d’infos sur :http://www.atypik-theatre.fr

SAUDADE “Ici et là-bas” : Au 3 soleils, on va apprécier le sujet qui parle du déracinement et de la transmission. L’émigration familiale à travers les confidences et les chansons, porteront les âmes des spectateurs vers un horizon onirique et surement peuplé de belles aventures. Plus d’infos sur : http://www.les3soleils.fr

Eric Fontaine à Avignon