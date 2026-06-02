Barrière Enghien Jazz Festival fête un quart de siècle : quatre jours de musique dans un décor unique !

Du 2 au 5 juillet 2026, Enghien-les-Bains vibrera au rythme de la 25e édition du Barrière Enghien Jazz Festival. Gratuit, populaire, prestigieux et éclectique, ce rendez-vous devenu incontournable en Île-de-France promet quatre jours de concerts entre jazz, soul, funk, blues, pop, électro et musiques du monde. Une édition anniversaire exceptionnelle, portée par une programmation mêlant légendes, têtes d’affiche fédératrices et talents émergents dans un décor unique aux portes de Paris.



Il suffit d’un coucher de soleil sur le lac d’Enghien, d’une scène flottante illuminée face au Théâtre du Casino et d’une foule mêlant familles, passionnés de jazz, curieux ou simples promeneurs pour comprendre pourquoi le Barrière Enghien Jazz Festival occupe une place si singulière dans le paysage culturel francilien. Vingt-cinq ans après sa création par le Groupe Barrière pour la ville d’Enghien-les-Bains, le festival est devenu bien davantage qu’un rendez-vous musical : un marqueur estival, un événement populaire et exigeant, capable de faire dialoguer les générations et les styles musicaux.

Du jeudi 2 au dimanche 5 juillet 2026, le festival célèbre sa 25e édition avec une promesse intacte : rester fidèle à son ADN tout en continuant d’élargir son horizon artistique. Ici, le jazz n’est jamais enfermé dans une définition académique. Il se prolonge naturellement vers le blues, la soul, le funk, la chanson, les musiques du monde, le rhythm’n’blues ou encore les sonorités électroniques. Une philosophie musicale ouverte qui fait du Barrière Enghien Jazz Festival un festival unique en son genre.

Pensé dès l’origine pour être accessible au plus grand nombre, le Barrière Enghien Jazz Festival s’est imposé en un quart de siècle comme le plus grand festival musical gratuit d’Île-de-France. Son ambition n’a jamais varié : proposer une programmation exigeante sans jamais devenir élitiste. Le secret de sa longévité réside précisément dans cet équilibre subtil entre prestige artistique et convivialité populaire. À Enghien-les-Bains, les grandes figures internationales croisent les étoiles montantes, les concerts gratuits côtoient les rendez-vous plus intimistes du Théâtre du Casino, et la ville entière semble vivre au rythme de la musique.

L’autre force du festival réside dans son décor presque cinématographique. D’un côté, la spectaculaire scène flottante installée sur le lac, devenue au fil du temps l’image signature du festival. De l’autre, le Théâtre du Casino qui accueille les concerts les plus attendus dans une proximité rare avec les artistes. Sans oublier la Scène des Roses, nichée dans le Jardin des Roses, qui offre des rendez-vous musicaux gratuits à ciel ouvert dans une atmosphère estivale particulièrement séduisante.

Depuis vingt-cinq ans, Enghien-les-Bains a vu défiler une impressionnante pléiade d’artistes hors du commun. Des géants du jazz comme Dave Brubeck, Herbie Hancock, Wayne Shorter, Chick Corea, Marcus Miller ou George Benson y ont laissé leur empreinte, tandis que Melody Gardot, Dee Dee Bridgewater ou Al Jarreau y ont imposé leur élégance vocale. Le festival a également ouvert ses portes à des artistes venus d’autres horizons, de Jimmy Cliff à Nile Rodgers, en passant par George Clinton ou Gilberto Gil, confirmant une identité profondément métissée.

Les concerts gratuits de la Scène du Lac.

Le samedi 4 juillet, la chanteuse belge Typh Barrow ouvrira les festivités avec sa soul élégante et ses influences jazz avant l’arrivée très attendue de Boy George. Pour toute une génération de night-clubbers, la venue du chanteur britannique prend des allures d’événement. Figure pop flamboyante, icône des années 1980 et frontman de Culture Club, Boy George devrait transformer Enghien en immense dancefloor à ciel ouvert. Le dimanche, changement d’ambiance avec le retour de Morcheeba. Après plusieurs années d’absence, Skye Edwards et Ross Godfrey reviennent avec leurs paysages sonores hypnotiques mêlant trip hop, pop atmosphérique, rhythm and blues et délicatesse mélancolique. Une proposition musicale idéale dans le décor presque suspendu du lac. Enfin, Kungs viendra clôturer cette édition anniversaire avec une décharge d’énergie électro. Révélé à seulement 19 ans grâce à des tubes devenus viraux comme This Girl ou Don’t You Know, le DJ aixois devra convaincre en live, exercice toujours particulièrement scruté lorsqu’il s’agit de musique électronique.

Le Théâtre du Casino.

Dès le jeudi 2 juillet, Thomas Dutronc investira la scène du Théâtre du Casino avec son élégance décontractée et son swing manouche raffiné. Après avoir imposé son univers entre chanson française et jazz héritier de Django Reinhardt, le chanteur-guitariste poursuit l’aventure avec Il n’est jamais trop tard, un album salué par la critique qui confirme sa capacité à marier virtuosité instrumentale et légèreté mélancolique. Le vendredi, Greg Zlap offrira un hommage vibrant à Johnny Hallyday. Entouré de ses musiciens et d’invités, l’ancien harmoniciste du Taulier revisite les hymnes rock et blues qui ont façonné l’histoire du rock français. Une machine scénique puissante, pensée pour le live.

La Scène des Roses

Plus intimiste, la Scène des Roses concentrera une grande partie de l’âme du festival. La jeune Gabi Hartmann, déjà considérée comme l’un des visages prometteurs de la scène française, y déploiera sa voix veloutée entre jazz, chanson française et influences brésiliennes ou africaines. Le contrebassiste Avishai Cohen, virtuose admiré dans le monde entier, reviendra quant à lui avec un quintet inédit mêlant groove, lyrisme et sophistication contemporaine. Le public pourra également découvrir Jon Muq, révélation folk aux accents africains, le projet singulier d’Aron !, ou encore Angelo Debarre accompagné d’Anne Sila dans une rencontre prometteuse entre jazz manouche et émotion vocale. Parmi les rendez-vous à ne surtout pas manquer figure aussi Molly Johnson. La chanteuse canadienne, dont la voix smoky, grave et profonde semble traversée de blues et de soul, présentera un répertoire mêlant compositions personnelles et relectures inspirées des années 1970, entre sensualité feutrée et élégance jazz. Sans oublier la présence lumineuse d’Angélique Kidjo,monument des musiques du monde, ou encore Mica Millar, étoile montante de la soul britannique.

À l’heure où beaucoup de festivals cherchent encore leur identité, le Barrière Enghien Jazz Festival semble avoir trouvé depuis longtemps sa formule : conjuguer prestige artistique, exigence musicale, gratuité et esprit populaire dans un cadre exceptionnel. Pour cette 25e édition, Enghien-les-Bains promet plus qu’une succession de concerts : une expérience à vivre, ponctuée cette année d’un grand feu d’artifice tiré le samedi 4 juillet à 23 heures, lorsque le casino emblématique de la ville se mettra lui aussi au diapason de l’événement. Voilà une infinité de bonnes raisons de venir vivre entre amis, en famille ou en solo ce festival unique en son genre aux portes de Paris.

Jean-Christophe Mary

LA PROGRAMMATION

Jeudi 2 juillet

THOMAS DUTRONC

Scène du théâtre du casino 21h30

Vendredi 3 juillet

ARON !

Scène des roses 14h00

GABI HARTMANN

Scène des roses 16h30

ANGELO DEBARRE FEAT.ANNE SILA

Scène des roses 19h00

GREG ZLAP

Scène du théâtre du casino 21h30

Samedi 4 juillet

JON MUQ

Scène des roses 14h00

MOLLY JOHNSON

Scène des roses 16h30

ANGELIQUE KIDJO

Scène des roses 19h00

TYPH BARROW

Scène du lac 20h30

BOY GEORGE

Scène du lac 22h15

Dimanche 5 juillet

MICA MILLAR

Scène des roses 16h30

AVISHAI COHEN

Scène des roses 19h00

MORCHEEBA

Scène du lac 20h30

KUNGS

Scène du lac 22h15