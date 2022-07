Black Legends – le musical – à partir du 29 septembre 2022 à Bobino

La revue musicale Black Legends est destinée à tous les publics, 20 chanteurs, danseurs et musiciens s’activent sur un plateau où les instruments résonnent live : guitare, basse, batterie et cuivres. On s’émeut à l’écoute de ” Strange Fruit”, “A Change is Gonna Come” ou “Free”, on danse sur “ABC”, “Crazy in Love”, le disco et le hip hop. Au fil des tableaux, on suit la lutte pour l’émancipation des Noirs américains, la violente absurdité de la ségrégation, la lutte pour les droits civiques, l’affirmative action et un espoir qui se concrétise enfin avec l’élection de Barack Obama, sans pour autant, hélas, occulter le racisme systémique américain.

INFORMATIONS ET RÉSERVATION :

À partir du 29 septembre 2022

Théâtre de Bobino – 14-20 Rue de la Gaité – 75014 Paris

en ligne : www.bobino.fr

durée : 1h30

Tarifs : à partir de 29 euros