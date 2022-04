Boys run the riot : No shame in my game aux Éditions Akata

La rencontre de deux adolescents marginaux au lycée, laisse place à une amitié créative et sans faille. Boys run the riot confronte deux personnages au parcours complètement différents, qui, pourtant, se rejoignent sur leur ressenti et leur différence par rapport à ce que la société attend d’eux.

Un seinen pour les +14, dont la série se présentera en 4 tomes. Premier tome, disponible depuis le 30 Mars 22. Prochaine parution le 12 Mai 22 aux Éditions Akata !

Le décor :

« Quand je porte des fringues que j’aime, c’est le seul moment où je peux me regarder sans me détester … »

Une jeune fille devant un mur …

Ryo est en désaccord avec elle-même. Lorsqu’elle est au plus mal, elle prend ses bombes de peintures pour graffer sur les murs qu’elle trouve. Difficile de se sentir masculin quand on est née et assignée de sexe féminin. D’être obligée de porter l’uniforme composé d’une jupe, d’un chemisier et d’une veste. De se compresser la poitrine avec des bandages, pour « parader » devant les autres. Comme un déguisement, qui ne vous correspondrait pas.

Ce jour-là, en arrivant au lycée en survêtement, Ryo trouve une nouvelle excuse pour amadouer son professeur de sport qui commence déjà à s’insurger. A présent, il va falloir supporter toutes les questions indiscrètes et les conversations classiques entre les filles de sa classe. Les regards divergents lorsqu’elle feint de penser comme les autres. Le calvaire quotidien qu’elle parvient à subir grâce à sa meilleure amie Chika.

Mais, un jour, elle croise le chemin de Jin Sato. Un élève en rupture scolaire. Au départ impressionnée par sa carrure et son air arrogant, elle a du mal à le cerner … Pourtant, au fil des jours, ils vont apprendre à se connaître et devenir un véritable soutien l’un pour l’autre. Et, surtout, ils vont créer une marque de fringue pour exprimer leurs différences .

Le début d’une formidable amitié, les poussant chacun au bout de leur véritable personnalité !

Le point sur la manga :

Un bon début de série pour Boys run the riot aux Éditions Akata, avec un scénario original sur l’affirmation de soi par l’art et la création ! Le mangaka Keito Gaku est particulièrement bien placé pour exprimer et nous faire ressentir les émotions de son personnage principal. En tant qu’artiste transgenre, la réflexion et les dialogues sont particulièrement expressifs et touchants. Le développement de chacune des deux identités est particulièrement intense. Entre un garçon sûr de lui, pourtant en rupture scolaire totale, et moqué des autres élèves, mais dont l’arrogance et le charisme impressionnent. Et, cette protagoniste, complètement effacée, se calquant totalement sur les autres pour correspondre aux standards de la société.

Une relation intéressante et intense qui voit naître un but commun artistique, porté sur l’art urbain et le stylisme, rendant le scénario très accrocheur. Sans oublier les graphismes travaillés que l’on découvre tout au long de l’histoire, qui donnent de l’intensité à tous les sentiments évoqués.

La conclusion :

Un seinen axé sur l’affirmation de soi, et le combat permanent pour exister et se révéler ! L’auteur enveloppe la transidentité et la différence, de cet écrin artistique qui rend ce premier tome de Boys run the riot particulièrement inventif. Il capte toute l’attention du lecteur avec des sujets comme : le challenge, l’art contemporain, le street art, le stylisme. Mais par-dessus tout, cette histoire d’amitié transpirant la créativité par tous ses pores ! Une série captivante à suivre intensément dans le second tome à venir aux Éditions Akata !