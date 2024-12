Bryan Ferry « Retrospective  Selected Recordings 1973-2023 » :  81 titres qui célèbrent les 50 ans de carrière de Bryan Ferry

Dès les années 70, Brian Ferry s’est affirmé au sein de Roxy Music puis en solo comme l’un des auteurs compositeurs les plus raffinés de la pop britannique. En 2024, le label BMG exhume de ses archives 81 titres qui illustrent une aventure musicale qui dure depuis un demi siècle.



Des débuts glam rock au sein de Roxy Music dans les 70’s à sa carrière solo Bryan Ferry a baigné dans tant de courants musicaux underground, du glam rock au cabaret rock en passant par la musique progressive, la soul et le funk qu’il s’est forgé une personnalité chic et rétro à part, si forte, qu’il est devenu impossible de le classer quelque part. Pour fêter les cinquante ans de sa carrière, le label BMG présente Retrospective: Selected Recordings 1973-2023. Cette compilation de 81 titres, la première à couvrir l’ensemble de la carrière de Bryan Ferry célèbre la profondeur de son travail en tant qu’artiste solo, couvrant une période de plus de 50 ans et 16 albums solo.

Ce coffret est une célébration à celui qui s’est taillé une place en tant que virtuose de la chanson grâce à une série de reprises étonnantes et inventives qui vont de Bob Dylan à Amy Winehouse, de Rodgers and Hart au Velvet Underground en passant par Tim Buckley, Shakespeare, les chants de marins ou encore Sam and Dave. Porté par des singles tel « Slave To Love » (1985), Bryan Ferry a créé un univers singulier qui aura marqué 5 décennies, une œuvre unique et intemporelle. Bryan Ferry s’est aussi cet alchimiste visionnaire qui à partir des 80’s aura expérimenté à travers les différents courants et tourbillons de l »électro, ou ce musicien passionné de big band qui se réapproprie des titres des années 1920 et 1930.

En 1973, la musique de Roxy Music explosait à la face du monde à travers un flash technicolor, sorte de mix entre la pop music, l’art, la mode et le glamour, positionnant le leader du groupe Bryan Ferry comme l’un des auteurs-compositeurs les plus excitants du moment. Durant cette période ultra-prolifique, Ferry lancera sa carrière solo parallèlement à celle de Roxy Music. Son premier album, un remodelage audacieux de l’hymne apocalyptique de Bob Dylan « A Hard Rain’s A-Gonna Fall », sorti en 1962 marquera l’avènement du statut de Ferry comme l’un des plus grands interprètes modernes de la chanson, parallèlement à ses propres talents d’auteur et de compositeur. Pour démarrer cette rétrospective en envoyer un signal fort aux fans, Bryan Ferry rreprend la chanson de Dylan “She Belongs To Me » dans une version plus âpre, beaucoup plus rugueuse que l’originale. Cette relecture puissante du classique de Bob Dylan de 1965, sorte mix entre le blues et le Velvet Underground avec ce sifflement qui qui rappelle celui sur “Jealous Guy” de John Lennon (1981), boucle la boucle.

Cette compilation originale rassemble, pour la première fois, les enregistrements de Bryan Ferry chez Island Records, Polydor, Virgin, E.G. Records et BMG, ainsi que deux enregistrements inédits et célèbre le talent d’auteur-compositeur de Bryan Ferry. La liste des titres explore la polyvalence et la fluidité des genres de sa carrière solo – du rock ‘n’ roll aux grooves R&B, aux ballades au piano, à l’électro, en passant par la musique “ambiante”, le jazz, la country ou encore le folk, le blues, l’avant-garde et la nouvelle vague. Au centre de tout cela se trouve le style incomparable et élégant du crooner.

Ce coffret deluxe 5CD est divisé en 5 chapitres, chaque disque étant consacré à un aspect différent de la carrière de Bryan Ferry.

Le premier disque « The Best Of Bryan Ferry », présente 20 titres essentiels. Des singles qui ont fait le tour du monde comme « Slave To Love », « The “In” Crowd » et « Let’s Stick Together » des chansons qui font partie intégrante de la musique britannique.

Le second disque “Compositions » porte sur la période 1977-2014 et sur l’évolution de l’art de Ferry. Le récit déroulant de « Can’t Let Go » et l’ambiance profonde de « The Only Face », comme beaucoup de ses chansons, partagent le sentiment d’être dans le monde, parcourant sans cesse les grandes artères et les ruelles. Par ailleurs, des titres nonchalants tels « Limbo » ou « Loop De Li » mettent en lumière le côté dansant de l’œuvre de Ferry. Son grand thème constant, cependant, est l’amour vues sous différents angles. Trois de ses meilleurs enregistrements sur le sujet figurent ici : « When She Walks In The Room », « I Thought » et « Reason Or Rhyme », tous aussi profondément envoûtants les uns que les autres.

Le troisième disque “Interpretations” célèbre la qualité de l’interprétation des reprises de Ferry: « What Goes On » du Velvet Underground, de « Hold On, I’m Coming » de Sam and Dave et de « That’s How Strong My Love Is » d’Otis Redding démontrent que le chanteur recycle à sa manière les titres du passé pour les moderniser et les mettre au goût du jour.

Le quatrième disque “The Bryan Ferry Orchestra” met en lumière le projet conceptuel que Ferry a commencé avec l’album The Jazz Age (2012), réorchestrant la musique de son propre répertoire comme si elle avait été enregistrée dans les années 20 par un grand orchestre de jazz. Bryan Ferry ne chante pas sur The Jazz Age, mais il y réapparaît sous un nouveau jour. Sans sa voix ni ses paroles, l’attention de l’auditeur se concentre sur son talent de compositeur. Bryan Ferry a affiné ce travail de réorchestration swing dans deux autres recueils, « Bitter-Sweet » (2018) et The Great Gatsby en 2013: The Jazz Recordings – avec des reprises de « Love Is The Drug » de Roxy Music et du classique moderne « Back To Black » d’Amy Winehouse pour la bande originale du film de Baz Luhrmann, The Great Gatsby (2013).

Enfin, le cinquième album “Rare and Unreleased” rassemble lui des faces B, des bonus, des curiosités et des chutes de studios. A noter cette reprise de « Mother Of Pearl » de Roxy Music, enregistrée au début des années 1990 lors des sessions Horoscope / Mamouna, magnifiée ici par les chœurs de Ronnie Spector. « Don’t Be Cruel » d’Elvis est joué par les membres originaux du groupe de rockabilly du King , Scotty Moore et DJ Fontana, un titre enregistré pour l’album hommage à Sun Records, Good Rockin’ Tonight ( 2001). On y trouve aussi la version festive de « Whatever Gets You Thru The Night » de John Lennon (1974) qui figure en bonus sur l’album Olympia.

Ce best of est disponible dans plusieurs formats. Le coffret Deluxe de 5 CD comprenant 81 chansons est accompagné d’un livret cartonné de 100 pages contenant de nouvelles notes détaillées, des photographies et des images rares et inédites.

L’édition 2LP présente The Best Of Bryan Ferry, contenant 20 chansons pressées sur vinyle noir avec des variantes comprenant un pressage sur vinyle vert/bleu et un pressage sur vinyle transparent. L’édition 1CD comprend également les mêmes 20 chansons et un livret contenant des notes et des photographies. Enfin une édition de 81 titres de l’album sera publiée en version numérique, comprenant une toute nouvelle chanson intitulée « Star ». Un magnifique cadeau à glisser sous le sapin pour les fêtes de fin d’année.

Jean-Christophe Mary

Retrospective: Selected Recordings 1973-2023 5 CD Track Listing:

Disc One: The Best Of Bryan Ferry

A Hard Rain’s A-Gonna Fall These Foolish Things The ‘In’ Crowd Smoke Gets In Your Eyes Casanova Let’s Stick Together Sign of the Times Slave To Love Don’t Stop The Dance Windswept Kiss and Tell As Time Goes By Your Painted Smile I Put A Spell On You Which Way To Turn Knockin’ On Heaven’s Door Make You Feel My Love You Can Dance Love Letters Johnny and Mary

Disc Two: Compositions

Can’t Let Go Tokyo Joe This Island Earth Love Me Madly Again Limbo When She Walks In The Room Boys and Girls Zamba Chain Reaction Bête Noire I Thought The Only Face Valentine Loop De Li Reason or Rhyme

Disc Three: Interpretations

The Price of Love Shame Shame Shame Hold On (I’m Coming) Just One Look Girl of My Best Friend What Goes On That’s How Strong My Love Is You Go To My Head Where or When The Way You Look Tonight One Night Simple Twist of Fate Positively 4th Street Song to the Siren Fooled Around and Fell In Love

Disc Four: The Bryan Ferry Orchestra

Virginia Plain Do The Strand While My Heart Is Still Beating This Island Earth Bitter-Sweet Dance Away Zamba Reason or Rhyme Avalon Back To Black Limbo Young and Beautiful Love Is The Drug Sign of the Times Chance Meeting

Disc Five: Rare and Unreleased

Feel The Need Mother of Pearl (Horoscope Version) Don’t Be Cruel I Don’t Want To Go On Without You I Forgot More Than You’ll Ever Know Crazy Love Whatever Gets You Through The Night Bob Dylan’s Dream He’ll Have To Go A Fool For Love Lowlands Low Is Your Love Strong Enough Sonnet 18 She Belongs To Me Oh Lonesome Me Star (with Amelia Barratt)

Retrospective: Selected Recordings 1973-2023 Digital Track Listing:

A Hard Rain’s A-Gonna Fall These Foolish Things The ‘In’ Crowd Smoke Gets In Your Eyes Casanova Let’s Stick Together Sign of the Times Slave To Love Don’t Stop The Dance Windswept Kiss and Tell As Time Goes By Your Painted Smile I Put A Spell On You Which Way To Turn Knockin’ On Heaven’s Door Make You Feel My Love You Can Dance Love Letters Johnny and Mary Can’t Let Go Tokyo Joe This Island Earth Love Me Madly Again Limbo When She Walks In The Room Boys and Girls Zamba Chain Reaction Bête Noire I Thought The Only Face Valentine Loop De Li Reason or Rhyme The Price of Love Shame Shame Shame Hold On (I’m Coming) Just One Look Girl of My Best Friend What Goes On That’s How Strong My Love Is You Go To My Head Where or When The Way You Look Tonight One Night Simple Twist of Fate Positively 4th Street Song to the Siren Fooled Around and Fell In Love Virginia Plain Do The Strand While My Heart Is Still Beating This Island Earth Bitter-Sweet Dance Away Zamba Reason or Rhyme Avalon Back To Black Limbo Young and Beautiful Love Is The Drug Sign of the Times Chance Meeting Feel The Need Mother of Pearl (Horoscope Version) Don’t Be Cruel I Don’t Want To Go On Without You I Forgot More Than You’ll Ever Know Crazy Love Whatever Gets You Through The Night Bob Dylan’s Dream He’ll Have To Go A Fool For Love Lowlands Low Is Your Love Strong Enough Sonnet 18 She Belongs To Me Oh Lonesome Me Star (with Amelia Barratt)

Retrospective: Selected Recordings 1973-2023 2LP / 1CD Tracklist:

A Hard Rain’s A-Gonna Fall These Foolish Things The ‘In’ Crowd Smoke Gets In Your Eyes Casanova Let’s Stick Together Sign of the Times Slave To Love Don’t Stop The Dance Windswept Kiss and Tell As Time Goes By Your Painted Smile I Put A Spell On You Which Way To Turn Knockin’ On Heaven’s Door Make You Feel My Love You Can Dance Love Letters Johnny and Mary

Retrospective: She Belongs To Me EP Track Listing

She Belongs To Me Let’s Stick Together Slave to Love I Put A Spell On You Make You Feel My Love

– – –