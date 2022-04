Cabet , Martinique : Le bel après midi de l’association la senne

L’association « La Senne » a brillé ce jour-là, dans le jardin des Balaous Bleus, sur la plage du Coin au Carbet. Deux magnifiques moments de culture, puis d’émotion. Des participants heureux qui ont clôturé l’après-midi par un très convivial pot de l’amitié.C’est un rendez-vous tour à tour littéraire et musical que proposait ce samedi 26 mars au Carbet l’association La Senne.

Musique au Carbet : hommage à Théophile FÉNÉ

La quarantaine de participants qui s’étaient déplacés ont pu (mieux) faire connaissance avec Jean-Pierre MAURICE dont l’écrivain bien connu Jude DURANTY présenta 4 ouvrages : plus particulièrement “la Martinique des années 70”, années que l’auteur qualifia d’années de l’espoir. Et aussi “A quand l’embellie” qui dresse le portrait de la période actuelle, d’une Martinique en crise et en attente de changement. Ce fut l’occasion dans l’assistance de s’interroger sur les solutions collectives de sagesse à apporter.

Mais le temps fort de l’après-midi était l’hommage à Théophile FÉNÉ, Carbétien, âgé de 83 ans. Catherine MAURICE, membre de l’association, décrivit le parcours de ce fils de marin-pêcheur du Carbet, qui partit à Fort-de-France pour faire sa vie d’illustre footballeur et de musicien renommé. Il réalisa son rêve d’enfant en devenant l’un des plus talentueux pianistes de sa génération, sollicité par tous les groupes.

Et c’est en musique et dans la joie que s’acheva cette manifestation culturelle de la Senne, avec Théophile FÉNÉ au clavier, accompagné de ses amis musiciens venus, du Carbet et d’ailleurs, chanter et jouer avec lui pour ce très bel hommage.

Interview : La Senne, les débuts d’une nouvelle vie.

Franck GRIFFIT, président de l’association La Senne :

« Nous avons débuté en nous livrant aux plaisirs de la vie saine et de l’aquagym en mer. Mais aujourd’hui, pour notre toute jeune association, c’est un vrai bonheur d’avoir ainsi réussi ce moment d’animation culturelle qui a rassemblé quatre auteurs et de nombreux musiciens. Nous avons voulu rendre hommage à Théophile FÉNÉ, musicien hors pair, un de nos anciens du Carbet. Nos activités sont ouvertes à tous ceux qui veulent nous rejoindre. La Senne a pour objectif de favoriser la rencontre, et l’épanouissement des personnes, par l’organisation d’activités culturelles, éducatives, sportives, de santé, et relatives à l’environnement. »