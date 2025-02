Voyagez au cœur de Carcassonne en 1304

Partagez





Plongez dans l’Histoire autrement avec « Les Derniers Remparts, Carcassonne 1304″, une expérience en réalité virtuelle signée Excurio. Dès le 4 avril 2025, Bercy Village accueille cette immersion inédite, qui transporte les visiteurs au XIVe siècle, à l’âge d’or de la citadelle. S’appuyant sur les dernières connaissances en histoire et en architecture médiévale, cette reconstitution fidèle et immersive permet de redécouvrir la cité comme on ne l’a jamais vue. Pendant 45 minutes, les spectateurs deviennent acteurs et explorent la forteresse sous un nouveau jour.

Tout le monde connaît Carcassonne, cette cité médiévale emblématique inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco. Sa silhouette majestueuse, restaurée par Viollet-le-Duc, attire chaque année des millions de visiteurs. Mais que sait-on vraiment de la ville en 1304, à l’achèvement de ses remparts ? Bien plus qu’une imposante fortification de trois kilomètres, elle abritait aussi les âmes de ses habitants sous l’ombre de l’Inquisition.

Une aventure historique et interactive

Au cœur de l’expérience, deux personnages guident les visiteurs : Simon, un jeune seigneur, et Agnès, une citadine rebelle. À travers leur histoire, on plonge dans la vie quotidienne du Moyen-Âge : marchés animés, rondes sur les remparts, entraînements militaires et appartements seigneuriaux. L’effervescence du marché, la surveillance nocturne ou encore les intrigues politiques et religieuses rythment cette immersion plus vraie que nature.

Le scénario, accessible aux plus jeunes, mêle fiction et faits historiques. Pour garantir une reconstitution réaliste, Excurio s’est associé au Centre des Monuments Nationaux. Avec cette nouvelle création, en coproduction avec cet organisme, l’entreprise poursuit son ambition : faire revivre le passé avec une précision saisissante.

Lancée simultanément à Paris, Lyon et Bordeaux dans des espaces adaptés à cette technologie de pointe, cette aventure promet un rayonnement exceptionnel au patrimoine médiéval. Après Khéops et le Paris impressionniste, Excurio propose un voyage encore plus spectaculaire. Rendez-vous à Bercy Village dès le 4 avril pour découvrir cette immersion unique !

