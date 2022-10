Casino en ligne fiable: Les 10 meilleurs casinos en ligne (jusqu’à 150 % de bonus)

Vous cherchez un casino en ligne fiable qui ne vous arnaquera pas ?Nos experts ont trouvé pour vous les meilleurs casinos en ligne pour les joueurs français, sans entourloupe.

D’après nos recherches, le meilleur choix pour jouer en toute sécurité à des jeux de qualité est Cresus, un casino avec plus de 10 ans d’expérience.

Ceci dit, nous avons également inclus d’autres casinos en ligne qui excellent dans des domaines particuliers, tels que le nombre de jeux (plus de 4 000), les bonus hebdomadaires (jusqu’à 30 %), le service client (24 heures sur 24), et bien plus.

Poursuivez votre lecture pour tout savoir sur ces casinos.

Les 10 meilleurs casinos en ligne fiable

Casino en ligne fiable: Avis détaillés des meilleurs casinos en France

1. Cresus – Le meilleur casino en ligne fiable en France

Avantages :

Plus de 10 années d’activité

Le retrait des gains d’un bonus n’est jamais soumis à conditions

590+ jeux fournis par Evolution, Pragmatic Play et bien d’autres

Un service client réactif

Des bonus de dépôt trois fois par semaine (jusqu’à 50 %)

Inconvénients :

Il est interdit de placer un pari supérieur à 25 % de son solde

Le service client n’est disponible qu’à heures fixes

Les dépôts par carte bancaire sont limités à 1 000 €

On ne devient pas riche comme le Roi de Lydie sans assurer ses arrières. Avec plus de dix années d’expertise, des jeux variés et des bonus généreux jusqu’à 150 %, Cresus est le meilleur casino en ligne selon nous.

Sécurité : 5/5

Comme nous vensons de le mentionner, Cresus bénéficie de plus de dix ans d’expérience dans le monde du jeu en ligne et propose ses services via une licence délivrée par le GCB de Curaçao. De plus, l’intégralité du site est protégé par un protocole SSL 256-Bit.

Promotions : 5/5

Sur Crésus, le retrait des gains liés à un bonus n’est pas soumis à conditions, et l’offre de bienvenue permet aux nouveaux joueurs de bénéficier d’un bonus de 150 % jusqu’à 300 € sur le premier dépôt. Toutefois, il est interdit de placer un pari d’un montant supérieur à 25 % de votre solde total.

D’autres bonus vous permettront d’améliorer votre expérience de jeu tout au long de la semaine. Le mercredi, vous pouvez bénéficier d’un bonus de 15 % sur tous vos dépôts n’excédant pas 500 €. Le vendredi, c’est un bonus de 30 % pour le même montant. Enfin, du samedi à 00h01 jusqu’au dimanche à 23h59, tous vos dépôts jusqu’à 250 € seront récompensés par un bonus de 50 %.

Paiements : 4.75/5

Afin de commencer à jouer sur ce casino en ligne fiable, vous aurez la possibilité de déposer de l’argent sans frais par Visa Electron, Visa, Mastercard, par virement bancaire ou bien en utilisant le portefeuille électronique Skrill. Les dépôts avec les cartes bancaires sont limités à 1 000 €. Avec Skrill, vous pouvez verser jusqu’à 10 000 € et les virements sont illimités, par contre ces derniers mettent plus longtemps à arriver.

Pour vos retraits vous aurez accès aux mêmes options utilisées pour déposer.

Jeux : 5/5

Le catalogue de jeux de Cresus Casino est varié et compte plus de 590 jeux avec de nombreuses machines à sous, des jackpots et des Megaways, fournis par des développeurs réputés comme Pragmatic Play, Boongo ou bien encore Betsoft.

Pour les jeux de tables vous pouvez jouer seul contre l’ordinateur à des jeux virtuels, ou bien jouer avec des croupiers en direct pour une expérience authentique grâce à la qualité des tables proposées par des fournisseurs comme Evolution.

Support client : 4.5/5

Ce casino en ligne fiable offre une section FAQ bien pensée avec des questions triées par thème. Toutefois, si vous devez les contacter, l’équipe d’assistance est joignable par email ou bien avec le chat en direct. Bien que le service soit assuré tous les jours, il n’est disponible que de 10h à 22h.

2. Madnix – Le meilleur casino en ligne pour les machines à sous

Avantages :

Plus de 2 000 machines à sous fournies par Yggdrasil, Pragmatic Play, etc.

Des bonus sans condition de mise

3 bonus de bienvenue avec jusqu’à 225 tours gratuits

Un service client que vous pouvez contacter 24h sur 24

Services de protection fournis par Norton et McAfee

Inconvénients :

Pas de croupiers en direct

Pas de section FAQ

Retraits limités à deux par semaine

Madnix est un laboratoire un peu particulier. Pas de produits chimiques ici, on expérimente avec les machines à sous, et les joueurs pourront découvrir une variété de titres avec des bonus sans conditions de mise.

Sécurité : 5/5

Tout comme Cresus, Madnix possède une licence délivrée par la commission des jeux de Curaçao dont vous pouvez consulter les détails en bas de page.

Le site a également un certificat de chiffrement SSL 256-Bit, fourni par Amazon pour garantir la protection de vos données. Madnix utilise aussi des services de protection fournis par Norton et McAfee.

Promotions : 4.75/5

En tant que spécialiste des machines à sous, Madnix met un point d’honneur à proposer des tours gratuits sans aucune condition de mise. L’offre de bienvenue valorisera vos trois premiers dépôts.

Le premier dépôt s’accompagne d’un bonus de 100 % jusqu’à 50 € et de 50 tours gratuits sur The Wild Machine. Votre deuxième versement vous offre un bonus de 50 % jusqu’à 50 € et 100 tours gratuits utilisables sur Multifly. Pour votre troisième dépôt vous pourrez jouer à Rise Of Giza : Power Nudge avec 75 lancers gratuits.

Paiements : 4.5/5

Les moyens de paiement proposés par ce casino en ligne fiable sont classiques et l’on y retrouve les cartes bancaires Visa et Mastercard, les bons Cashlib, Neosurf et eZeeWallet. Les retraits eux sont possibles avec la même méthode utilisée pour déposer, mais les joueurs sont limités à 2 500 € par retrait et il est impossible de faire plus de deux retraits par semaine.

Jeux : 4.75/5

Comme mentionné précédemment, Madnix est le meilleur casino en ligne lorsqu’il s’agit de machines à sous. En effet, ce casino en compte plus de 2 000 provenant des meilleurs fournisseurs sur le marché, tels que Pragmatic Play, Yggdrasil ou encore Red Tiger Gaming, et des jeux aux thèmes et mécaniques variés.

Support client : 4.5/5

L’une des plus grandes qualités de Madnix est son service client français que vous pouvez joindre 24 heures sur 24 tous les jours de la semaine que ce soit par email ou bien avec le système de Live Chat. Les équipes sont professionnelles et savent répondre à vos besoins rapidement, mais une section FAQ aurait aussi été un excellent ajout.

3. Lucky 31 – Le meilleur casino en ligne fiable pour ses offres partenaires

Avantages de ce casino :

Propose des tournois et des cagnottes toute l’année avec les fournisseurs

Plus de 2 000 jeux fournis par Pragmatic Play, Betsoft, etc.

Participe aux Drops & Wins quotidiens de Pragmatic Play

Club VIP offrant de meilleures limites de retraits et des récompenses exclusives

Accepte les transactions cryptos jusqu’à 20 000 € sans frais

Inconvénients de ce casino :

Le dernier rang du club VIP est sur invitation uniquement

L’assistance technique n’est pas disponible 24 h sur 24

Seulement 31 free spins de bienvenue

Lucky 31 n’a pas la ludothèque la plus fournie, mais brille par la variété de sa sélection et surtout les nombreuses loteries et les tournois organisés toute l’année avec ses fournisseurs partenaires.

Sécurité : 4.75/5

Afin de garantir la sécurité de ses joueurs, Lucky 31 a mis en place un protocole de chiffrement SSL 256 bits dernier cri et vos données seront toujours à l’abri au moment des paiements, puisque vous serez redirigé vers le portail sécurisé de votre service de paiement. Le site vous demandera aussi vos documents personnels dans le cadre de leur politique antifraude et anti-blanchiment d’argent

Promotions : 4.75/5

L’offre de bienvenue de Lucky 31 se compose de deux bonus donnés sur vos deux premiers dépôts. Pour le premier, vous aurez le droit à un bonus de dépôt de 100 % jusqu’à 100 € et le second vous offrira 50 % jusqu’à 50 € avec 31 tours gratuits.

Lucky 31 vaut surtout le détour pour les nombreux tournois et les cagnottes organisées toute l’année sur différents jeux avec des fournisseurs partenaires. On citera notamment les Drops & Wins de Pragmatic Play qui vous permettent de recevoir des prix quotidiens en jouant à leurs jeux. Le club VIP est généreux, car il offre de meilleures limites de retraits et des récompenses exclusives. Cependant, le rang le plus intéressant est accessible uniquement sur invitation.

Paiements : 4.5/5

Si vous choisissez d’utiliser les crypto-monnaies, Lucky 31 vous permet d’utiliser BTC, BCH, LTC, ETH, ERC-20, TRC-20 et TRON jusqu’à 20 000 €, instantanément et sans frais pour déposer et retirer.

Vous pourrez aussi déposer en Visa, Mastercard, virement bancaire, Cashlib, et Mifinity jusqu’à 1 750 € et Volt vous permet de déposer jusqu’à 10 000 €. Vous pourrez aussi retirer avec Mifinity et par virement jusqu’à 2 000 €.

Jeux : 4.75/5

Niveau jeux, Lucky 31 propose plus de 2 000 jeux fournis par les meilleurs développeurs du marché comme Pragmatic Play, NetEnt, Betsoft ou bien encore Play N Go. La sélection de machines à sous est variée avec des jackpots progressifs, des Megaways et bien d’autres.

Le site propose également plus de 70 jeux en direct fournis par Evolution et Lucky Streak avec tous les jeux de casinos qui ont fait la réputation de ces fournisseurs comme le Skylounge blackjack.

Support client : 4.25/5

Lucky 31 offre une section FAQ qui couvre la plupart des questions que vous pouvez vous poser. Si cela n’est pas suffisant, vous pourrez joindre l’assistance technique par e-mail ou chat en direct du lundi au vendredi de 9 h à minuit et du samedi au dimanche de 10 h à 23 h.

4. Tortuga – Le meilleur casino en ligne fiable pour son offre VIP

Avantages de ce casino :

Un bonus de bienvenue de 400 € et 14 jours d’essai du programme VIP

Programme VIP avec responsable de compte dédié et récompenses exclusives

Des croupiers en direct de luxe dont certains exclusifs à Tortuga

Plus de 870 jeux fournis par Playson, Pragmatic Play, etc.

Promotions sur mesure pour les membres VIP

Inconvénients de ce casino :

Exigence de mise de 40x

Un service client pas disponible à toute heure

Les virements bancaires peuvent prendre plusieurs jours à arriver

Les pirates sont connus pour leur soif d’or, et sur Tortuga vous aurez de nombreux trésors à découvrir. Avec le bonus de bienvenue, les joueurs pourront même avoir avant-goût de la qualité du service VIP de ce casino.

Sécurité : 4.5/5

Depuis maintenant deux ans, ce casino en ligne opère avec une licence de GCB de Curaçao et un chiffrement SSL 256-Bit, pour protéger le site et les données des joueurs d’éventuelles cyber-attaques.

Promotions : 4.75/5

Le bonus de bienvenue de ce casino en ligne peut au choix vous donner un bonus de 120 % jusqu’à 1 200 €, ou bien 400 € de bonus pour un premier dépôt d’au moins 300 € ainsi que 14 jours de statut VIP afin de découvrir les meilleurs aspects de ce casino en ligne fiable. Toutefois, peu importe le bonus choisi, l’exigence de mise est de 40x sur ce casino.

Le lundi, vos dépôts jusqu’à 200 € sont récompensés avec un bonus de 20 % et le jeudi vous aurez le droit à 150 tours gratuits. Le programme VIP de ce casino en ligne s’accompagne d’un responsable de compte VIP, de retraits plus importants et plus rapides, de promotions exclusives, et d’autres offres personnalisées. Ce qui fait que Tortuga est selon nous le meilleur casino en ligne pour les joueurs VIP.

Paiements : 4.5/5

Si vous utilisez une carte bancaire (Visa, Mastercard) il est possible de déposer de l’argent instantanément, et il en va de même avec Skrill ou Neteller et les virements bancaires. Cependant, au moment de retirer vos gains sur ce casino, les cartes et virements bancaires peuvent prendre plusieurs jours selon votre banque. Les e-wallets, quant à eux, voient les paiements arriver immédiatement après approbation par le casino.

Jeux : 4.75/5

Sur l’île de Tortuga, les pirates aguerris comme les marins d’eau douce peuvent se détendre avec plus de 870 jeux fournis par Relax Gaming, Playson et d’autres. Sur ce casino en ligne, les machines à sous ont de nombreux jackpots, des fonctions d’achat de bonus ou des fonctionnalités supplémentaires comme Gems Infinity Reels et ses multi-rouleaux qui se déplacent sur la gauche pour multiplier les combinaisons gagnantes.

Parmi les jeux en direct disponibles sur ce casino en ligne fiable, on trouve de nombreux titres fournis par Evolution avec des tables de luxe mais aussi quelques croupiers exclusifs à Tortuga.

Support client : 4.5/5

Besoin d’aide ? Rendez vous en bas de page et cherchez l’onglet « Aide » pour accéder à la FAQ de Tortuga. Vous pouvez également contacter l’assistance technique en français par email ou chat tous les jours de 10h à 22h, comme sur d’autres casinos en ligne fiables.

5. Dublin Bet – Le meilleur casino en ligne pour son bonus au pourcentage mystère

Avantages de ce casino :

Un bonus au pourcentage mystère tous les week-ends

Plus de 2 000 jeux fournis par Spinomenal, BGaming, etc.

Bonus de bienvenue offrant jusqu’à 250 € sur les deux premiers dépôts

Possibilité de déposer et de retirer jusqu’à 20 000 € en cryptos

Inconvénients de ce casino :

Service clientèle disponible à heures fixes

Les retraits par virement sont limités à 2 000 €

La présentation visuelle pourrait être améliorée

Dublin Bet est un excellent casino en ligne pour tous les amateurs de frissons avec son bonus du week-end au pourcentage mystère à utiliser sur plus de 2 000 jeux.

Sécurité : 4.75/5

Le site de Dublin Bet vous offre toute la sécurité dont vous avez besoin avec un protocole de chiffrement SSL 256 bits et des options de paiement sécurisées comme les crypto-monnaies. Les informations personnelles sont protégées à chaque instant sans négliger la qualité du service malgré une présentation visuelle améliorable.

Promotions : 4.5/5

Le bonus de bienvenue de Dublin Bet vous fera bénéficier de 100 % jusqu’à 100 € sur le premier dépôt et de 50 % jusqu’à 50 € pour votre second dépôt. Cependant, l’offre la plus intéressante est celle qui vous offrira un bonus au pourcentage mystère tous les week-ends pour tous vos dépôts jusqu’à 250 €.

Paiements : 4.5/5

Pour déposer, vous pouvez faire un virement bancaire, utiliser une carte Visa ou Mastercard, le portefeuille électronique Mifinity ou Cashlib jusqu’à 1 750 € sans frais. Si vous désirez déposer jusqu’à 10 000 € vous pouvez utiliser Volt.

Les retraits peuvent être effectués avec Mifinity et par virement bancaire, mais ceux-ci sont limités à 2 000 €. Le meilleur moyen de déposer et de retirer est d’avoir recours aux cryptos avec BTC, ERC-20, TRC-20, LTC, ETH, BCH ou TRON pour pouvoir faire des transactions gratuites et fiables jusqu’à 20 000 €.

Jeux : 4.5/5

Dublin Bet vous propose des heures d’amusement avec plus de 2 000 jeux fournis par Pragmatic Play, Betsoft, Wazdan ou encore Playson. En plus de la sélection variée de machines à sous, vous pourrez jouer à des jeux de croupiers en direct et participer à des tournois sur tous les jeux des fournisseurs partenaires.

Support client : 4.5/5

La section FAQ de Dublin Bet répondra à la majorité de vos questions, même si l’ergonomie pourrait être améliorée. Vous pouvez également contacter le service client par live chat et e-mail. Seulement les agents seront disponibles du lundi au vendredi de 9 h à minuit et du samedi au dimanche de 10 h à 23 h.

6. Wild Sultan Casino – Le meilleur casino en ligne fiable pour des retraits rapides

Avantages de ce casino :

Suivi des parties en direct (avec compte des sièges occupés)

Les meilleurs délais de retrait des fonds

Catalogue de jeux ergonomique et facile d’accès

Inconvénients de ce casino :

Catalogue de jeux limité par rapport à d’autres casinos en ligne

Pas d’application à télécharger sur Wild Sultan Casino

Dépôts plafonnés à 1 000 €

7. 5 Gringos – Le meilleur casino en ligne fiable pour payer en cryptomonnaies

Avantages de ce casino :

Plus de 4 000 jeux fournis par les meilleurs studios

Des Défis Journaliers pour plus de récompenses (Heists)

Paiements en crypto-monnaies (XRP, ETH, BTC et LTC)

Inconvénients de ce casino :

Les retraits par virements sont un peu lents

Pas d’application mobile sur ce casino

Les dépôts par Visa et Mastercard sont limités à 850 €

8. Winoui Casino – Le meilleur casino en ligne fiable en termes de variété

Avantages de ce casino :

2 400 jeux fournis par les plus grands développeurs

Beaucoup de tours gratuits offerts sur les nouveaux titres

Des jeux de bingo, des cartes à gratter et un jeu de Keno

Inconvénients de ce casino :

Winoui ne dispose pas de live casino

La version mobile du casino n’est pas très bien optimisée

Options de paiement limitées par rapport à d’autres casinos

9. Prince Ali – Le meilleur casino en ligne fiable avec plus de 3 200 jeux

Avantages de ce casino :

Plus de 3 2000 jeux fournis par Play N Go, NetEnt, etc.

Une offre de bienvenue pouvant atteindre 3 000 € sur trois dépôts

Des bonus généreux tout au long de la semaine

Inconvénients de ce casino :

Thème graphique qui ne plaira pas à tout le monde

Service client joignable de 9 h à 1 h uniquement

La section VIP n’est pas encore disponible

10. Lucky 8 – Le meilleur casino en ligne fiable pour son bonus mystère

Avantages de ce casino :

Un catalogue de jeux conséquent et mis à jour régulièrement

Un bonus mystère tous les vendredis

Le casino accepte les paiements en crypto-monnaies (BTC, LTC et ETH)

Inconvénients de ce casino :

Le casino n’accepte pas les virements bancaires

La FAQ n’est pas facile à trouver

Il faut compter jusqu’à cinq jours pour retirer ses gains

Nos critères de sélection du meilleur casino en ligne en France

Afin de sélectionner les meilleurs casinos en ligne fiables, nous avons pris en compte plusieurs facteurs de confiance décrits ci-dessous, en plus de leur expérience.

Sécurité des casinos

Tout casino en ligne fiable se doit d’avoir de bonnes mesures de sécurité en place. Le meilleur casino en ligne, Cresus Casino, dispose d’une licence à Curaçao ainsi que d’un chiffrement SSL pour protéger vos informations personnelles. Enfin, leur expérience est également source de confiance.

Promotions disponibles sur les casinos

Un casino en ligne fiable, ce sont aussi de bons bonus offerts aux joueurs. Nous avons donc sélectionné les meilleurs casinos en ligne de confiance fournissant jusqu’à 1200 € de bonus aux joueurs.

Méthodes de paiement disponibles sur les casinos

Pour jouer dans des casinos, il faut déposer de l’argent et pouvoir le retirer dans les meilleures conditions. Tout casino en ligne fiable doit permettre aux joueurs d’effectuer ces transactions facilement. D’ailleurs, les meilleurs casinos en ligne de confiance permettent souvent des transactions instantanées.

Nombre de jeux disponibles sur les casinos

Le but premier d’un casino en ligne est de se détendre et de jouer. Les meilleurs casinos en ligne fiables analysés ci-dessus proposent des centaines voire des milliers de jeux en ligne. Après tout, à quoi sert d’aller sur le meilleur casino en ligne fiable s’il ne propose aucun jeu intéressant?

Service client des casinos

Personne n’aime quand ça arrive, mais il faut prévoir l’éventualité dans laquelle vous pourriez avoir besoin d’aide. Un casino en ligne fiable doit fournir une assistance avec de vraies personnes. Certains des meilleurs casinos en ligne vont même jusqu’à fournir une assistance 24 heures sur 24 aux joueurs.

Questions concernant les meilleurs casinos en ligne

Comment savoir si un casino en ligne est fiable ?

Pour s’assurer de la fiabilité d’un casino en ligne vous pouvez chercher les informations de licence du casino, souvent situées en bas de page, et vous assurer que le site est protégé par un protocole SSL.

Pour cela il suffit de cliquer sur le cadenas au niveau de votre barre d’adresse et de s’assurer que le certificat comporte la mention « SHA256 ». Ceci signifie que le site possède un chiffrement SSL de 256-Bit et qu’il s’agit bien d’un casino en ligne fiable.

Que dois-je considérer avant de réclamer un bonus sur un casino en ligne fiable ?

Avant d’activer un bonus sur un casino en ligne fiable, il est important de prendre connaissance des conditions applicables au bonus afin de déterminer ce que le casino vous donne et ce qu’il attend de vous.

En effet, les casinos en ligne peuvent spécifier sur quels jeux vous pouvez utiliser votre bonus ou bien imposer une exigence de mise. L’exigence de mise vous demande de jouer votre bonus un certain nombre de fois avant de pouvoir récolter vos gains sur un casino, et tous les jeux d’argent n’ont pas le même taux de participation.

Comme vous pouvez vous y attendre, les meilleurs casinos en ligne ont généralement une exigence de mise assez souple.

Est-il possible d’essayer les titres proposés par un casino en ligne gratuitement ?

Oui, il est tout à fait possible de vous rendre sur un casino en ligne fiable et de lancer les jeux en mode démo, et ce même si vous ne disposez pas d’un compte. Certains casinos en ligne n’offrent le mode démo qu’aux joueurs ayant un compte, mais c’est une pratique de moins en moins répandue.

Toutefois vous ne pourrez pas jouer à tous les jeux d’argent en mode démo, soit parce que le fournisseur ne donne pas son autorisation (fait assez rare), ou bien parce qu’il ne s’agit pas d’un jeu virtuel. En effet, les jeux en direct prenant place sur une table avec un croupier et d’autres joueurs se jouent en temps réel, il est donc impossible de jouer en mode démo, même sur un casino en ligne fiable.

Quels jeux de casino me promettent le meilleur retour sur investissement ?

Certains jeux d’argent sont plus risqués que d’autres et même si tous les jeux de casino sont des jeux de hasard, les probabilités ne sont pas les mêmes d’un jeu à l’autre. Pour les joueurs de table, les jeux en ligne les plus rentables sont le baccara et la roulette, mais le blackjack n’est pas loin derrière, même s’il requiert un peu plus de talent pour être gagnant.

Au niveau des machines à sous, il faut considérer les jeux d’argent au cas par cas. En effet chaque titre à un RTP (retour au joueur) et une volatilité propre et donc ne récompense pas le joueur à la même fréquence. On considère qu’une machine à sous est généreuse lorsque son RTP est supérieur à 96 %.

À partir de quel âge puis-je m’inscrire sur un casino en ligne fiable ?

L’âge légal pour jouer à des jeux d’argent en France est fixé à 18 ans, dans d’autres pays francophones l’âge peut varier. Toutefois, il n’est pas recommandé de s’inscrire sur un casino en ligne fiable si vous n’avez pas l’âge requis, puisque vous pouvez voir votre compte banni et vos fonds perdus lorsque le casino fera les démarches pour vérifier votre identité.

Ces casinos en ligne sécurisés sont-ils disponibles en français ?

Si la langue de Shakespeare n’est pas pour vous, rassurez-vous, tous les casinos en ligne que nous avons présentés disposent d’une version française et parfois même d’un service client avec des agents parlant français. Bien sûr, ces sites ayant une portée internationale ils sont d’abord construits en anglais, et il est possible de rencontrer des erreurs de traduction sur certains d’entre eux.

Meilleur casino en ligne fiable: Tableau comparatif

Casino en ligne Principal avantage Licence Cresus Plus de dix ans d’expérience Curaçao Madnix Le spécialiste des machines à sous Curaçao Lucky 31 De nombreux tournois et des cagnottes généreuses toute l’année avec des fournisseurs partenaires Curaçao Tortuga Un club VIP de qualité qu’il est possible d’essayer dès le premier dépôt Curaçao Dublin Bet Un bonus de recharge hebdomadaire excitant Curaçao Wild Sultan Les délais de retrait des fonds les plus rapides Curaçao 5 Gringos Propose le plus d’options de paiement Curaçao Winoui Casino Le catalogue de jeux le plus varié Curaçao Prince Ali Plus de 3 200 jeux disponibles Curaçao Lucky 8 Le meilleur système de bonus Curaçao

Commencer à jouer en toute sécurité sur Cresus en trois étapes

Si vous avez hâte de découvrir le casino Cresus mais que vous ne savez pas par où commencer, laissez-nous vous guider en trois étapes d’une simplicité déconcertante.

1. Présentez-vous

Pour commencer votre inscription sur ce casino, cliquez sur « S’inscrire » sur la gauche de votre écran. Cresus vous demandera alors les informations suivantes :

Nom

Prénom

Adresse email

Date de naissance

Numéro de téléphone

Lorsque vous avez rempli tous les champs demandés, cliquez sur « Suivant ».

2. Encore quelques petites informations

Sur la seconde page, Cresus vous demandera votre adresse postale et vous permettra de créer votre mot de passe.

3. Commencez à jouer

Votre compte est maintenant finalisé et il ne vous reste plus qu’à effectuer votre premier dépôt pour recevoir votre bonus de bienvenue et profiter des titres offerts par Cresus.

Jouer sur les casinos en ligne français les plus fiables

Comme vous avez pu le constater, le meilleur casino en ligne fiable est Cresus, un établissement avec plus de dix années d’existence et qui offre des bonus généreux jusqu’à 300 € pour profiter de ses jeux de qualité.

Toutefois, ne négligez pas notre second choix Madnix, puisqu’il s’agit du spécialiste des machines à sous avec ses tours gratuits sans exigence de mise.

Si vous aimez être récompensés au quotidien par des cagnottes et des tournois, notre troisième choix, Lucky 31, saura vous ravir.

ATTENTION: Jouer comporte des risques et ne devrait pas être envisagé comme solution en cas de problèmes financiers. Comme on dit,« le casino est toujours gagnant ».

Si vous ou une personne que vous connaissez êtes accro aux jeux, nous vous recommandons fortement d’obtenir de l’aide en appelant le 09-74-75-13-13 (appel non surtaxé). En outre, n’oubliez pas que les sites de jeux sont destinés à une utilisation par des personnes de plus de 18 ans.

Certains des casinos mentionnés sur ce site pourraient ne pas être disponibles chez vous. Consultez les lois de votre pays ou État de résidence pour voir si les paris en ligne sont autorisés.

Si vous pensez que vous êtes en train de devenir accro aux jeux, nous vous recommandons de chercher de l’aide sans délai ou de consulter le site des Joueurs anonymes.