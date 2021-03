Choeurs et Danses des Marins de l’Armée Rouge en tournée en France 2021

Choeurs et Danses des Marins de l’Armée Rouge pour la première fois en tournée de 24 dates dans l’hexagone. Véritable hymne à la paix, le Chœur des Marins de l’Armée Rouge est le plus ancien et le plus primé de tous les chœurs militaires de Russie. Venez les découvrir en novembre et décembre 2021.

Choeurs et Danses des Marins de l’Armée Rouge

novembre et décembre 2021 en tournée en France

jeudi 04 novembre 2021 au Palais des Sports de Paris

Véritable hymne à la paix, le Chœur des Marins de l’Armée Rouge est le plus ancien et le plus primé de tous les chœurs militaires de Russie. Consacré 4 fois « meilleur chœur militaire de la Fédération de Russie », l’Ensemble a tourné dans plus de 70 pays et a été applaudi par des centaines de milliers de spectateurs à travers le monde.

Boris Gastev, à la direction musicale, apporte un soin particulier et rigoureux à la sélection des chanteuses et des chanteurs. Toutes les voix, chacune dans son pupitre, sont magnifiques !

Cette alchimie mène à l’harmonie et à la pureté du son. Les solistes barytons, ténors, basses sont issus du Chœur ; ils sortent de leur pupitre selon les nécessités de la partition. Des Solistes venus de prestigieux opéras, salles de concert et formations russes, dont le Bolshoï Théâtre de Moscou, participent régulièrement aux concerts de l’Ensemble.

Quant à lui, le magnifique Chœur des Femmes du peuple russe, composé uniquement de solistes, est un Chœur de Chambre féminin particulièrement original et parfaitement à l’unisson des voix d’Hommes.

Le spectacle raconte l’histoire de Misha, un jeune marin, et de Jana, jeune orpheline passionnée de Danse. Cette histoire, mille et mille fois répétée en notre Humanité, hors du temps réel, se devait d’être contée.

DATES DE LA TOURNÉE:

04/11/2021 à Paris, Dôme de Paris – Palais des Sports (15h et 20h) 05/11/2021 à Amiens, Zénith (20h) 06/11/2021 à Maubeuge, La Luna (20h) 07/11/2021 à St Omer, au Sceneo (15h30) 09/11/2021 à Lille au Théâtre Sébastopol (20h) 10/11/2021 à Rouen au Zénith (20h) 11/11/2021 au Havre au Carré des Docks (20h) 12/11/2021 au Mans au Palais des Congrès (20h) 13/11/2021 à Vannes, à l’Espace 2000 (20h) 14/11/2021 à Lorient à l’Espace Oceanis (14h et 18h) 15/11/2021 à Brest à Brest Aréna (20h) 17/11/2021 à Rennes au Glaz Aréna (20h) 18/11/2021 à Nantes à La Fleuriaye (14h30 et 20h) 20/11/2021 à Angers, Trélazé à l’Arena Loire (20h) 21/11/2021 à Niort à L’Acclameur (14h et 18h) 22/11/2021 à Agen au Centre des Congrès (20h) 24/11/2021 à Béziers au Zinga Zanga (20h) 25/11/2021 à Toulon au Zénith (20h) 26/11/2021 à Nice à l’Acropolis (20h) 28/11/2021 à Marseille au Silo (15h30) 29/11/2021 à Montpellier au Corum (20h) 30/11/2021 à Perpignan au Palais des Congrès (20h) 02/12/2021 à St Etienne au Zénith (14h30 et 20h) 03/12/2021 à Grenoble au Summum (20h)

RÉSERVATIONS ET BILLETTERIE :

En ligne : www.fnacspectacles.com