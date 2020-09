Les chroniques de Claudette : Une intégrale d’aventures chez Akiléos !

Partagez





Déjà parue depuis le 23 septembre, toi, l’aventurier, tu peux courir chez ton libraire et te procurer l’intégrale des « Chroniques de Claudette » aux Éditions Akiléos !! Tu pourras ainsi te plonger dans une série d’aventures condensée dans un pavé de 544 pages, où Claudette et ses compagnons, affronteront un géant, un dragon, des sorciers, en passant par toutes sortes d’autres bestioles !!!

N’oublie pas ta meilleure épée avant de commencer la lecture !!! (à partir de 5 ans, jusqu’a 99 ans !)

Le décor :

Claudette est une petite fille ingénue, un brin garçon manqué ! Elle vit, entre autres, avec son père, qui fût un grand guerrier . Malheureusement, ce temps est révolu depuis qu’Azra, le terrible dragon a avalé son épée, ses deux jambes, mais également un de ses bras. Aussi, Claudette n’a qu’un rêve en tête : devenir le Grand guerrier dont tout le village a besoin, afin de le protéger de tous les dangers environnants. Puis, récupérer l’épée préférée de son père, directement dans le ventre d’Arza !!

Pour cela, il lui faudra du courage, mais également, une bonne équipe pour l’aider. Elle choisit marie, sa meilleure amie promise à un grand avenir de Princesse. En pleine formation ! Puis, Gaston, son petit frère, fin cuisinier, qui n’aspire qu’a devenir grand pâtissier. Évidemment, il ne manque qu’un fidèle compagnon qui sera son chien !!!

C’est en entendant parler d’un géant mangeur de petits pieds, terrorisant les villageois, que la fine équipe se sent pousser des ailes !!!! Il est l’heure de partir à l’aventure, et de s’entrainer, avant d’attaquer le grand dragon, à combattre un géant !!!!!!

Le point sur le pavé :

Un bonheur pour tous les amoureux d’aventures médiévales où Géants, Dragons, Gargouilles, Sorciers … et autres créatures de légendes foisonnent ! Rafael Rosado nous sert des illustrations dans la veine de ses créations précédentes : storyboarder sur des séries animés telle que les « Animaniacs ». Un graphisme enfantin, dynamique et des « bouilles » adorables pour les personnages. Un régal tout au long de ces aventures toutes plus amusantes et enrichissantes les unes que les autres.

Il faut dire que le scénariste Jorge Aguirre n’est pas en reste côté imagination. (Disney et Nickelodeon). Il nous propose une protagoniste principale avec un caractère bien trempé, attachante et pleine de ressources ! « Les chroniques de Claudette » aux Éditions Akiléos mêlent amitié, famille, et ambitions personnelles. De quoi donner du courage et de l’envie à tous les lecteurs.

Conclusion :

Ici, on aime l’aventure, et cette intégrale nous ravie particulièrement. Les auteurs ont parfait chaque épopée initiale ce qui donne un petit plus aux histoires initiales. Avec « Les chroniques de Claudette » aux Éditions Akiléos, vous aurez de quoi tenir en haleine les plus petits avant le dodo. Et les autres pourront se régaler de chaque histoires, tellement positives et pétillantes qu’ils en redemanderont !!!! Aussi adorable qu’entrainant !