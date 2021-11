Cinéma : Décryptage de l’incroyable succès du film “Le Loup et le Lion”

Partagez





Gilles de Maistre le réalisateur vient d’annoncer en cette mi-novembre : + de 1 million de spectateurs pour le film “Le Loup et le Lion”. Ce long-métrage est dans le top 5 du “Box-Office” en France depuis 3 semaines, il a même durant quelques jours dépassés les chiffres de fréquentation du dernier “James Bond”, de quoi donner des ailes à Gilles de Maistre, que nous avions rencontré à Nîmes, lors de sa venue au cinéma CGR.

“Le Loup et Le Lion” décryptage d’un film à succès !

Un savoir-faire unique et aujourd’hui reconnu chez les “animaliers”…

La fable est digne des fables grecques : l’histoire d’une amitié improbable entre un loup et un lion. Gilles et Prune de Maistre ont imaginé et réalisé un long-métrage dans la continuité de leur précédent film, « Mia et le lion blanc », succès mondial en 2019, qui a d’ailleurs particulièrement intéressé la Cie Disney, dans son approche dite originale. Authenticité, tournage en réel, le moins possible en studio, et surtout la patience au niveau des prises de vues, voilà en quelques mots le secret des fictions “Made in France”.

Deux animaux sauvages qui roulent à terre, impressionnants, et terriblement complices. Un lion et un loup, c’est là que l’on pourrait croire qu’ils vont s’égorger dans un combat à mort, se détester, c’est oublier qu’ils se connaissent depuis tout petit. Ils chahutent juste comme deux frères qui, heureux de se retrouver, se mettraient de grandes tapes dans le dos. Ce lion et ce loup s’appellent Walter et Paddington.

Synopsis : A la mort de son grand père, Alma, jeune pianiste de 20 ans revient dans la maison de son enfance, perdue sur une île déserte du Canada. Là, tout bascule quand un louveteau et un lionceau en détresse surgissent dans sa vie. Elle choisit de les garder pour les sauver et l’improbable se produit : ils grandissent ensemble et s’aiment comme des frères. Mais leur monde idéal s’écroule lorsque leur secret est découvert..

Ces deux animaux, sont les stars d’un film destiné à faire le tour du monde. Dans la fiction et dans la vie, ils ont commencé à être élevés ensemble alors qu’ils avaient 5 semaines. Ils ont dormi l’un contre l’autre, joué et mangé épaule contre épaule. Et ils ont grandi sous les caméras de Gilles de Maistre durant les deux années de tournage, au Canada. De cette incroyable production. « Le loup et le lion », c’est avec brio que le réalisateur a opéré des images hors du commun.

De quoi rendre jaloux les studios “Pixar” “Non, j’ai évité les images de synthèse, je pense que le temps a joué en notre faveur, les animaux étaient en confiance avec les dresseurs, ça a été un travail plus artisanal, que les grosses productions étrangères, au final le public s’y retrouve mieux, à mon sens” explique Gilles de Maistre aux avant-premières. Ensuite le bouche à oreille a fait le nécessaire à ce “Succès-Full”.

Actuellement au cinéma…Le Loup et le Lion au CGR https://www.cgrcinemas.fr

Eric Fontaine à Nîmes