CINEMED 2022 : Un programme original et chargé d’émotions !

Coup d’envoi à Montpellier ce vendredi 21 octobre, pour une édition toute en émotion, Cinémed va cette année prouver que le cinéma peut encore remplir les salles. À la veille du festival, la capital de l’Hérault s’attend à avoir un bon taux de réservations, par un programme enrichi, certes au niveau de la Méditerranée, mais également par sa vocation à dénicher des talents du 7ème art…

Une ouverture tant attendue !

“Énorme succès à sa mise en ligne sur la plateforme Netflix en 2020, le polar d’action tourné à Sète “Balle perdue” a eu droit à une suite, toujours réalisé par Guillaume Pierre, et co-scénarisé par son acteur principal Alban Lenoir. Le Cinemed 2022, a l’exclusivité de sa projection en avant-première… sur grand écran !” Midi-Libre lors de la présentation du programme face à la presse mercredi dernier.

Il faut dire que ce film, dont l’histoire est tournée à Sète, a de quoi faire rêver tout cinéphile : Un casting alléchant, une histoire très originale, et surtout un rôle sur mesure pour la cité de la pêche en Occitanie. Le film a obtenu les accords et les financements de la région, en plus d’après le site d’AlloCiné le film réalisé par Guillaume Pierret est remarquable ! De ce fait on est impatient de cette avant-première.

L’immensità d’Emanuele Crialese en film d’ouverture !

Ce vendredi 21 octobre à 20h 30 la grande salle “Corum-Opéra Berlioz” reçoit un Italien de renom : Emanuele Crialese. Ce dernier a présenté en compétition à la Mostra de Venise ce film qui jouxte les années 70, brossant la famille Borghetti et le couple emblématique de Clara et Félice, au firmament de leur vie accomplie par la réussite familiale…Malgré tout un élément perturbateur va provoquer la rupture de certains liens dans le couple. Le film évoque d’avantage le chaos familial, dans le pressentiment plutôt que dans la dispersion symbolique de l’amour, en tout cas Emanuele Crialese signe l’un de ses meilleurs films. Ce long-métrage avec Pénélope Cruz marque aussi le retour à la romance brisée, que le 7ème art adorait filmer au temps du noir et blanc.

Très attendu aussi : Abdellatif Kechiche !

Fait unique dans ce festival, le réalisateur sera présent pour la masterclass le vendredi 28 octobre à 17 h salle Einstein. Celui qui a

Né en Tunisie celui-çi arrive avec ses parents à Nice, à l’âge de six ans et grandit dans le le quartier des moulins. Enfant d’ouvriers, il est tôt confronté au racisme et à la différence de culture; et aux luttes des uns et des autres, contre sa différence. Passionné de théâtre, il suit les cours d’art dramatique du Conservatoire d’Antibes. Il interprète plusieurs spectacles sur la Côte d’Azur, notamment une pièce de Federico Garcia Lorca en 1978 et une pièce d’Eduardo Manet l’année suivante. Il se consacre également à la mise en scène et présente au Festival d’Avignon en 1981.

Au cinéma, il obtient le premier rôle du Thé à la menthe d’Abdelkrim Bahloul, où il joue un jeune immigré algérien qui vit de petits vols.

André Téchiné l’engage en 1987, dans Les Innocents où il incarne un gigolo face à Sandrine Bonnaire et Jean-Claude Brialy. Grâce à Bezness de Nouri Bouzid, il obtient le prix d’interprétation masculine du Festival de Namur en 1992. (résumé Wikipédia).

Simone Bitton est l’invitée du 44ème Cinémed !

Simone Bitton est née au Maroc en 1955 et a fait des études de cinéma a l’IDHEC.

Elle détient la double nationalité franco-marocaine, et elle vit entre Paris et Rabat. Elle est professeur associée à l’Université de Paris 8 et encadre des ateliers de réalisation aux Ateliers Varan.

Elle a réalisé une quinzaine de films et de séries pour la télévision et pour le cinéma. Du film d’archives historiques (Palestine : histoire d’une terre) à l’essai cinématographique (Mur), en passant par l’enquête (Rachel), la biographie politique (Ben Barka, l’équation marocaine) ou les portraits d’artistes (Les Grandes Voix de la musique arabe et Mahmoud Darwich : et la terre, comme la langue), tous ses films témoignent d’un engagement humain et professionnel pour une meilleure appréhension de l’actualité, de l’histoire et des cultures d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient.

Plus d’infos sur le site Montpelliérain http://www.cinemed.fr

Eric Fontaine