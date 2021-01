Comment faire sa vidange soi-même ?

Avoir le voyant indiquant qu’il est tant de faire la vidange de sa voiture revient plus vite qu’on ne le pense. En faisant le choix d’effectuer la révision dans un garage, il faut s’attendre à payer entre 130 euros et 180 euros en moyenne selon le modèle du véhicule. Même si cela n’est pas très cher, ces frais peuvent tout de même entamer le budget du mois.

Heureusement, vous avez la possibilité de faire la vidange vous-même si vous vous y connaissez en mécanique. Cela vous permettra d’effectuer de belles économies. Il existe même des ateliers associatifs pour vous aider. Cependant, si votre voiture vous indique plusieurs voyants allumés, seul un garage pourra vous établir un diagnostic.

À quel moment faut-il faire sa vidange ?

Selon la marque et le modèle de votre voiture, la fréquence des vidanges auto peut être différente. Pour ne pas faire d’erreurs, il est préférable de regarder le carnet d’entretien du constructeur automobile. Il vous indiquera les éléments nécessaires concernant la révision de votre voiture pour l’effectuer au moment optimal.

Pour vous donner une indication sur les vidanges :

Véhicule essence : vidange à effectuer tous les 15 000 km

Véhicule diesel : vidange à effectuer tous les 20 000 km

De plus, si vous roulez peu, vous pouvez effectuer votre révision au maximum tous les deux ans. Il en est de même pour la première révision d’une voiture neuve qui peut se faire au bout de deux ans.

Tenir compte des préconisations du constructeur automobile

Pour tous propriétaires de voitures, la performance et le bon fonctionnement de leur véhicule sont primordiaux. Il est donc important de ne pas laisser dépasser la date de révision de votre voiture afin de garantir votre sécurité et d’assurer une longue durée de vie à votre voiture. Il est aussi primordial d’acheter des pièces automobiles de qualité pour votre révision. Les boutiques de pièces auto d’occasion proposent des prix très abordables pour effectuer cet entretien à moindre coût.

N’hésitez pas à consulter les préconisations du constructeur automobile pour plus de précision. Il vous est également possible de vous rapprocher de votre assureur qui peut vous aider en répondant à vos questions concernant l’entretien de votre véhicule. De plus, cela vous donnera l’occasion de discuter avec eux des différents types d’assurance automobile qu’ils peuvent vous proposer !

Quels sont les points importants lors de la révision de votre voiture ?

De nombreux éléments de contrôles sont à effectuer lors de la révision pour le bon fonctionnement de votre véhicule. Ce contrôle peut être plus ou moins long selon l’âge, le kilométrage, mais aussi la marque et le modèle de la voiture. Certains sites peuvent vous conseiller dans l’entretien de votre véhicule, pour en savoir plus sur ces opérations d’entretien, n’hésitez pas à les consulter.

Voici les points les plus importants pour votre vidange :

Vidanger l’huile moteur. Cela permet d’avoir une huile de qualité et d’évacuer l’huile usée.

Changer le filtre à huile. Nécessaire pour éviter tous dysfonctionnements.

Vérifier que les liquides sont mis à niveau. Liquide de refroidissement, liquide du lave-glace, liquide de frein, etc.

Vous voilà prêts à effectuer la vidange de votre véhicule. N’oubliez pas de remettre le témoin d’entretien à zéro après la révision. Il est également nécessaire de noter dans le livret d’entretien du véhicule, les éléments changés et la date de la révision. Cela vous permettra de connaitre la date de la prochaine vidange !