Comment optimiser le taux de conversion sur les sites de jeux d’argent ?

Il existe plusieurs façons d’encourager les utilisateurs qui visitent un site Web à effectuer une certaine action. Cependant, vous devez décider des techniques à utiliser en fonction du secteur dans lequel vous opérez et de la clientèle à laquelle vous vous adressez. Les stratégies à utiliser sur un site de casino Canada en ligne seront différentes de celles d’autres secteurs, n’est-ce pas ?

Qu’est-ce que l’optimisation du taux de conversion ?

Un site Web peut être visité par des milliers de personnes chaque jour, mais la plupart de ces visiteurs ne font que naviguer et s’en vont. Certaines techniques doivent être utilisées pour les encourager à entreprendre une certaine action (par exemple, devenir membre). Ces techniques couvrent de nombreux sujets, de la conception du site au contenu, et sont connues sous le nom d’optimisation du taux de conversion (CRO – Conversion Rate Optimization). En d’autres termes, l’objectif de la CRO est d’encourager les visiteurs du site à s’inscrire, à acheter un produit ou un service. De cette façon, les visiteurs seront convertis en clients.

Évidemment, on ne peut pas utiliser les mêmes techniques et stratégies pour encourager un joueur à entreprendre une certaine action. Dans ce contexte, voici les plus utiles dans les sites de jeux d’argent.

Un contenu personnalisé

L’utilisation de contenu personnalisé sur les sites tiers et de jeux d’argent rendra les publicités beaucoup plus efficaces et augmentera considérablement le taux de conversion. Cela signifie que de nombreux aspects, de la conception au contenu, doivent être choisis avec soin. La conception de la publicité doit être esthétique, et le contenu doit répondre à un besoin spécifique.

Par exemple, les bonus de jeu sont principalement axés sur les jeux de machines à sous. Les bonus spécifiques à la roulette, au blackjack et au poker sont rares. Bien que ces jeux aient un public plus limité, celui-ci a tendance à jouer plus longtemps et à dépenser plus. Par conséquent, une publicité esthétique faisant la promotion d’un bonus pouvant être utilisé directement dans ces jeux peut générer un CRO élevé.

En outre, les conditions spécifiques de la promotion offerte doivent être incluses dans la publicité. Par exemple, si vous avez un bonus avec un taux de mise de seulement 2x, vous devez l’indiquer dans l’annonce.

Utilisez le Call to Action sur la page de destination

La plupart des sites de jeux d’argent utilisent la page d’accueil pour promouvoir le casino, ce qui est techniquement correct. Cependant, une telle promotion doit être soutenue par des éléments CTA (call to action), et la plupart des sites ne le font pas.

Les facteurs d’appel à l’action qui permettent d’effectuer une action spécifique en un seul clic augmentent le taux de retour sur investissement. L’utilisateur doit comprendre en un coup d’œil pourquoi il doit effectuer cette action et être sûr de pouvoir la réaliser très rapidement. Dans ce contexte, le formulaire d’adhésion doit être aussi simple que possible : au lieu d’un formulaire de trois ou quatre pages demandant à l’utilisateur de saisir toutes ses informations personnelles, il doit pouvoir s’inscrire avec quelques informations simples (courriel ou téléphone).

Utilisez les stratégies FOMO

L’acronyme FOMO signifie Fear of Missing Out (la peur de manquer une occasion) et est utilisé pour décrire les campagnes dont la durée est limitée. Si les utilisateurs voient qu’ils ont un temps limité pour profiter d’une offre, ils peuvent se sentir poussés à effectuer l’action correspondante. Il s’agit d’une technique qui peut également être utilisée dans le secteur du jeu vidéo et qui peut contribuer positivement au taux de retour sur investissement.

Le meilleur exemple est celui des offres sans dépôt qui sont valables pendant une courte période. Si l’annonce présentant cette offre comprend un compte à rebours, l’utilisateur se précipitera pour en profiter. La peur de manquer une opportunité est une impulsion psychologique qui peut persuader tout type de client et devrait être utilisée dans les sites de jeux d’argent pour la même raison.

Les médias sociaux sont importants

Enfin, l’utilisation efficace des plateformes de médias sociaux est importante pour augmenter le taux de conversion. Des plateformes telles qu’Instagram, Facebook et même TikTok offrent tout ce qu’il faut pour transformer les utilisateurs en clients. Ainsi, avec la bonne stratégie de médias sociaux, vous pouvez obtenir des milliers de visiteurs en peu de temps et les transformer en clients à l’aide d’autres tactiques.

Les offres spéciales et le contenu unique pour les médias sociaux sont parmi les outils les plus importants qui peuvent être utilisés à cette but. Par exemple, vous pouvez offrir un bonus spécial uniquement à ceux qui suivent votre page Facebook ou publier des conseils de jeu simples sur votre compte Instagram. Si les visiteurs pensent qu’ils peuvent accéder à des informations précieuses et / ou profiter d’une offre très importante, ils deviendront vos clients.

Dans ce contexte, il serait judicieux d’utiliser abondamment les tactiques de FOMO et les éléments CTA sur les médias sociaux également. La création d’une identité de marque sur les médias sociaux est également importante pour votre entreprise, quel que soit son secteur d’activité.