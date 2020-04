Confinement : Comment Combattre Le Mal Du Pays

Sauf si vous avez vécu sous un rocher au cours des derniers mois, vous devez être conscient de la pandémie qui a frappé le monde. Pour sauver le monde d’une infection croissante par COVID-19, plusieurs pays ont imposé un confinement. Selon cela, les individus ne sont pas autorisés à quitter leur domicile à moins que cela ne soit absolument nécessaire.

Cette situation a un impact radical sur la vie des expatriés vivant hors de leur pays d’origine en raison de leur travail ou de leurs études. Le confinement rend difficile pour eux de ne pas ressentir le mal du pays. Donc, nous avons quelques conseils qui vous aideront à surmonter les défis psychologiques du confinement dans un pays étranger.

1. Restez en contact

Maintenant que vous ne pouvez pas rentrer dans votre pays en raison des circonstances, ne vous sentez pas découragé car vous pouvez toujours faire un rappel chez vous. Oui, une solution viable pour le mal du pays est de rester en contact constant avec vos amis et votre famille grâce à des appels vocaux et vidéo. De cette façon, vous les manquerez moins et même ils seront assurés de votre bien-être.

2. Cherchez le confort dans les petites choses

Comme vous n’avez pas de famille pour vous réconforter dans ces moments difficiles, vous pouvez toujours avoir recours à un certain confort grâce aux photos que vous avez avec vous. En plus de choses qui vous font vous sentir plus près de chez vous comme des photographies ou un stylo que vos parents vous ont offert, vous pouvez également trouver du réconfort dans votre barre de chocolat, votre nourriture ou votre musique préférée. Assurez-vous de vous occuper de pensées positives et apaisantes.

3. Travaillez sur vous-même

Aussi important que de rester à l’intérieur, vous ne devez pas laisser passer ce temps. Plus vous laissez votre esprit inactif, plus vous pensez aux choses chez votre famille. Alors, passez ce temps à construire une santé mentale et physique plus forte.

Pour améliorer vos prouesses physiques, consacrez du temps à l’entraînement, mangez des aliments plus sains et évitez de grignoter. En ce qui concerne votre paix mentale, vous devriez commencer à lire un bon livre de n’importe quel genre que vous aimez le plus, pratiquer la méditation et réduire le nombre d’heures que vous passez devant la télévision.

4. Établir une routine

Faire toute la journée sans bouger un doigt semble facile quand vous n’avez nulle part où aller. Cependant, ce sera juste une perte de temps. Donc, vous devez suivre la même routine que lorsque vous aviez des cours ou du travail à faire. Si vous suivez une routine bien définie, vous pouvez prendre du temps pour socialiser avec d’autres personnes dans le même pays que vous. Les Groupes Français en Israël est un exemple fantastique d’initiatives qui permettent à des Français de découvrir des français aux intérêts similaires vivant en Israël en ligne.

Finalement, si vous suivre les démarches au-dessus, vous seriez sentir une nouvelle positivité dans votre esprit et devineriez assez puissant pour attendre avant de pouvoir réunir avec votre famille et vos amis.