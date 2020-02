Cuál es el mejor lugar para vender un auto en línea?

Cuando se trata de descargar un automóvil usado, principalmente tiene tres opciones. Puede venderlo a una parte privada, venderlo a un concesionario o usarlo como un intercambio por un automóvil nuevo. Es poco probable que estas dos últimas opciones le den mucho para su automóvil, y especialmente si su automóvil es muy viejo y tiene muchas millas. En estos días tiene una gama de opciones cuando se trata de quiero vender mi auto urgente , gracias a todos los sitios de automóviles en línea como cashcarsbuyer y eBay, entre otros. Estos sitios atraen mucho la atención de su anuncio y aumentan las posibilidades de que obtenga su precio inicial. Entonces, ¿dónde está el mejor lugar para vender un auto en línea? Considere los siguientes cinco como algunos de los mejores sitios para vender su automóvil en línea.

eBay es uno de los mejores lugares para vender autos en línea, y por una buena razón, cuenta con más de 160 millones de compradores. Tienes dos opciones cuando vendes un vehículo en eBay. El primero es un listado de precio fijo y el segundo es a través de subastas. Inicialmente es gratis incluir su automóvil en eBay, pero cuando se vende, eBay cobra una tarifa basada en el precio de venta. Con una lista de precio fijo, vende su automóvil usado de manera similar a cualquier otro anuncio clasificado. Publique su precio de venta y luego un botón para ‘hacer oferta’ está disponible para los compradores si quieren regatear con un precio más bajo. Si decide utilizar la función de subasta, tendrá compradores que oferten por su automóvil. Puede ser una buena manera de vender autos clásicos o posiblemente obtener más que el precio solicitado. Para reducir el riesgo de que no obtenga su resultado final, asegúrese de establecer un precio de ‘Comprar ahora’ y un precio de reserva no mostrado, que es el mínimo que aceptará. Sin embargo, requiere una tarifa adicional. eBay tiene una ligera ventaja sobre Craigslist en que no es del todo anónimo y toda la transacción se puede completar a través del sitio web.

Probablemente el segundo lugar más popular para la venta de automóviles es Craiglist. Es gratis y ofrece una plataforma masiva para ver su anuncio. También tiende a ser el primer lugar donde las personas verifican cuando buscan localmente un automóvil usado. Tiene muchas opciones cuando publica su anuncio, incluida una cantidad considerable de imágenes. La advertencia más importante con Craiglist, porque tradicionalmente ha sido una lucha libre, es que puede estar plagada de estafas. En abril de 2019, el sitio anunció que comenzaría a cobrar $ 5 por anuncios de autos usados, para frenar el spam. Pero aún es importante estar al tanto de las técnicas que usan los estafadores y también asegurarse de que su anuncio esté lleno de información sobre el automóvil, que será más probable que atraiga compradores legítimamente interesados en lugar de estafadores. La estafa más común de los compradores falsos en Craigslist es ponerse en contacto con un vendedor y decir que pagarán el precio completo de un automóvil, pero que el vendedor debe enviárselo. Luego dicen que enviarán un cheque para cubrir ambos. Las principales formas de evitar a los estafadores son negociar en efectivo, nunca aceptar solicitudes extrañas y no responder a contactos dudosos. Cuando conoces a alguien para una prueba de manejo a través de Craigslist, es una buena idea mirar primero su licencia de conducir y también encontrarse en un área segura y neutral.

Cars ocupa un lugar destacado ya que tiene una de las formas más rápidas de obtener un estimado del precio de un auto usado. Al ingresar siete artículos en la página principal, obtendrá un rango de precios instantáneos para la venta a través de una fiesta privada y también en el comercio minorista. A continuación, puede elegir entre las siguientes tres opciones: evaluación del concesionario, oferta rápida y colocación de un anuncio. Si elige la evaluación del distribuidor, puede programar reuniones en persona para hasta tres distribuidores a la vez sin costo alguno. Si usa su propio anuncio de ventas, puede esperar llegar a alrededor de 13 millones de compradores de automóviles cada mes. Si paga $ 49 por su anuncio, puede incluir un informe CARFAX en su anuncio, que es una buena manera de atraer a los compradores que no están utilizando el servicio. Si el periódico de su ciudad natal participa en cars, puede colocar un anuncio allí además de su listado en línea. También ofrecen una prueba gratuita durante 30 días, lo cual es una buena oferta, considerando que afirman que el automóvil promedio se venderá en menos de cuatro días.

Ha llegado el momento de cambiar de carro y quieres merchant tu coche usado o, simplemente, te encourage deshacerte de él porque necesitas dinero. En cualquier caso, tienes tres opciones. Te las explicamos en este artículo y analizamos las ventajas e inconvenientes de cada una de ellas. En caso de que te interese, ¡nosotros compramos tu coche! Pero si, aún así, te chooses a venderlo por tu cuenta, también te ofrecemos varios tips para conseguir una venta segura y rápida.

« ¡Quiero seller mi carro! ¡Y es urgente! ».

La opción más rápida es la de seller tu auto an un concesionario. Generalmente es la alternativa menos rentable, a no ser que quieras comprar un coche nuevo en la misma agencia y desees dar el viejo como enganche para la adquisición del nuevo vehículo. En ese caso, te conviene acudir an un concesionario de la misma marca del coche que quieres merchant. Te ofrecerán una mejor tasación.