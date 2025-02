En 1994, le groupe francilien Daran & Les Chaises publiait son second album intitulé le « Huit Barré ». Ce second album studio allait très vite devenir culte grâce une flopée de chansons rock flamboyantes porté par le tube « Dormir dehors ». A l’occasion des 30 ans, le label Warner réédite dans une version augmentées de titres live et acoustiques.



Ceux qui avaient succombé à « Dormir Dehors » tube qui avait inondé les ondes en 1994 seront ravis de découvrir cette réédition anniversaire du « Huit barré » augmentée de titres live et acoustiques. Satisfaction d’autant plus grande que trente ans après, cet album aux sonorités classic rock n’a pas pris une seule ride. Après un premier album « J’évite le soleil » (1992) porté par un titre qui tournera un peu en radio « Aquarium », Jean Jacques Daran et la parolière Alana Filippi (elle écrira plus tard les tubes « Face à la mer » et « En apesanteur » pour Calogero) s’attèlent à l’écriture de nouvelles chansons. Jean-Jacques Daran (chant, guitare acoustique, électrique et slide, basse, chœurs) Jean-Michel Groix (batterie), Arnaud Giroux (basse), Eric Sauviat (guitare électrique et acoustique, guitare slide, chœurs), Judge Fred (orgue, guitare électrique et slide, harmonica, claviers), Stephane Piet (violoncelle) enregistrent les nouveaux titres sous la houlette d’Antoine Essertier (il produira quelques années plus tard les premiers albums de Vianney ! ) dans trois studios : ADS, Nowhere et le mythique studio de Jean Gamet l’Hacienda à Tarare (69). Sur le « Huit barré » on retrouve la couleur pop rock qui faisait la joie des teenagers des 90’s, soit un rock indé acoustique qui fleure bon la musique américaine, un rock charpenté de mélodies accrocheuses et de paroles poignantes. Jean-Jacques Daran et Antoine Essartier vont élaborer ce nouvel opus avec une recette toute simple : des sons de guitares clairs et carillonnants pour les couplets, qui mettent en valeur tout le lyrisme des voix, pour finir par un empilage successif de guitares slide et de voix enflammées sur les refrains. Dès le premier titre, ça commence fort. Portée par un riff de guitare à large échos, la mélodie de « Dormir Dehors » sonne de manière fragile et puissante à la fois. Dans cette ballade rock, les harmonies vocales flotte en apesanteur au-dessus d’une batterie syncopée qui s’emballe sur fond de synthétiseurs planants. Le texte évoque les relations amoureuses d’un couple pris dans les rouages de la routine, pointe le confort matérialiste d’une certaine utopie libérale (« Je n’veux pas m’endormir, faire semblant d’obéir, au mensonge millionnaire, cuisine équipée »). Cette chanson exprime l’envie de fuir une vie toute tracée, le ronron métro boulot dodo. Un titre universel qui trouvera forcement échos auprès des jeunes auditeurs. Et puis il y a la voix de Daran, à la fois douce et métallique, qui monte haut dans les aigües. Un mélange de force, de puissance et de volupté sucrée. Le reste de l’album est calibré sur le même modèle : des titres mid tempo acoustiques où les guitares slide et électriques se télescopent derrière des rythmiques furieusement groovy où parfois un synthé vient adoucir le ton. Outre le tube « Dormir dehors », l’album recèle d’autres pépites rock tels « Via Felicita », « Olivia », ou le puissant et charpenté « Dumottier » sans oublier l’enivrant « 35 Ans A Moscou ». A noter aussi de poignantes balades « En bas de chez moi » et le « Huit barré » qui vous prends aux tripes. A mi-chemin entre chanson rock et folk , les textes bien ficelés donnent aux compositions un caractère mûr et abouti. Sur le second CD, on apprécie les versions guitare/voix de « Dormir dehors » « En Bas De Chez Moi » et « Olivia » où dans un dépouillement des plus total, la voix pleine de testostérone n’en raisonne que plus fort. Un album culte du rock français à découvrir ou redécouvrir. A noter que Daran sera ce jeudi 06 février au Café de la Danse. Au vu des indéniables atouts, voix, textes et mélodies, l’ensemble devrait sonner de manière très agréable. Pensez vite à réserver.

Jean Christophe Mary

« Huit Barré » Edition 30ème anniversaire.

Disque 1

01 Dormir Dehors

02 Du Vent

03 Trous Noirs

04 En Bas De Chez Moi

05 Via Felicita

06 Saoule

07 Olivia

08 35 Ans A Moscou

09 Huit Barre

10 Dumottier

11 Les Nuits Blanches

Disque 2

01 35 Ans À Moscou Version Alternative

02 Dormir Dehors Version Longue 2024

03 Dormir Dehors Live Montreal 2017

04 Trous Noirs Version Acoustique

05 35 Ans À Moscou Version Acoustique

06 Dormir Dehors Version Acoustique

07 En Bas De Chez Moi Version Acoustique

08 Olivia Version Acoustique