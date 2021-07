D’Jal l’humoriste en tête des films de l’été avec “Opération Portugal”

Partagez





Nous avons rencontré D’Jal lors de l’avant-première du film “Opération Portugal”. L’humoriste venait d’entamer sa dernière semaine de promotion-marathon, pour son premier rôle dans le cinéma Français. Juste avant sa sortie nationale du 23 juin, Djalel Biad nous confirmait que son apparition dans le 7ème art, était pour lui une nouveauté !. Alors, bilan de ce 1er essai : “Opération Portugal” est le film de ce début d’été, nous avons décrypté les mécanismes de ce succès après, notre entrevue avec D’Jal l’humoriste bien connu des internautes et de la “French Stand-up”...

D’Jal, un humoriste déniché par Djamel Debbouze !

La définition du web est plutôt marrante :

Djalel Biad, dit D’jal, est un humoriste et un acteur français né en 1981 dans le Val-de-Marne. Portant généralement une casquette noire à l’envers lors de ses spectacles, il est connu pour ses caricatures d’accents, avec des sketches comme Le Professeur de BTP ou Vive le Portugal, joués en prenant l’accent portugais…

Bref, le résumé n’est pas à la couleur du personnage. D’Jal est chaleureux et si on insiste sur sa prise de position envers la société Française, il est d’accord sur le “Vivre Ensemble”. Certes, en journaliste lambda on a tous la question sur ses origines “Tu sais, moi je vis en France, je me soucis guère de cette étiquette que l’on veut me coller…Pour moi ce qui compte c’est ce que la société véhicule comme pluralisme des cultures, la mienne vient d’ici et d’ailleurs, c’est cela que j’essaye de véhiculer dans mes spectacles sur scène. Dans “Opération Portugal”, le pied de nez aux Portugais, vient aussi de mes talents d’imitateur, mais on ne se moque pas pour dénigrer, mais pour rire, je pense que cela fait du bien, après cette période “Covid” !” . L’humoriste garde le sourire et poursuit les selfies avec le public très enthousiaste en sortie de film.

“Opération Portugal” un film qui surfe sur l’humour de Coluche…

Synopsis :

Hakim, 35 ans, flic de quartier d’origine marocaine, et populaire, doit infiltrer la communauté portugaise pour les besoins d’une enquête sur un trafic de drogues. Mais peut-on devenir Portugais en quelques leçons linguistiques ? Quand on sait qu’en intervention Hakim est une catastrophe, et qu’il n’a pas l’air de s’en rendre compte. Sa maladresse et sa malchance transforment ses nombreuses initiatives en gags malgré lui. Rapidement pris au piège entre ses sentiments et sa mission, Hakim, qui vit seul avec sa mère, va découvrir une communauté, mais aussi une famille, surement aussi l’amour d’une femme qui va le faire évoluer dans une société difficile.

D’Jal sur le web et devant le public est revenu sur la genèse du film “Moi je suis français, d’origine Marocaine et je joue un Portugais. A l’origine, je vivais à Roissy-en-Brie, vers Champigny-sur-Marne qui était un peu la deuxième capitale du Portugal ! J’ai l’habitude de dire que mon quartier d’enfance c’était les nations unies : mes parents venaient du Maroc, la communauté portugaise était énorme, mais il y avait aussi des vietnamiens, des espagnols, des chinois… Et moi, petit, j’avais ce talent d’imiter les parents de mes amis. Je faisais rire la galerie comme ça et j’ai continué adulte”.

Un film qui touche le coeur de son public !

Les 15 premières minutes où le rires fusent portent le film, le public adhère complètement à l’histoire de ce policier prêt à tout pour, enquêter sur ce trafic de drogue hors du commun. Le long-métrage positionne le talent de D’Jal hyper présent à l’écran, on retrouve ses sketchs et surtout, son talent d’imitateur…Un film à voir absolument en famille https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=276680.html

