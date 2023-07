Dries Mertens comme l’un des attaquants les plus connus sur la planète

Dries Mertens est un footballeur professionnel belge né en 1987. Le site de paris sécurisé 1xBet fournit à chaque utilisateur en ligne la chance de parier sur les rencontres auxquelles les clubs dans lesquels ce sportif a joué participent.

Mertens est connu pour sa vitesse, sa technique, son habileté à marquer des buts et sa polyvalence, étant capable de jouer à différents postes offensifs.

Que vaut-il mieux noter concernant son chemin pro sportif ?

Le sportif belge en question a débuté comme attaquant dans la composition de l'équipe Gand. Au total, il a développé son chemin pro ici pendant deux ans depuis 2005 et jusqu'en 2007.

Parmi les clubs lesquels lui ont permis de développer sa carrière professionnelle sont les suivants :

AGOVV où il a joué depuis 2007 et jusqu’en 2009;

Utrecht avec lequel il a signé un contrat en 2009 et où il a joué jusqu’en 2011;

PSV Eindhoven qu’il a rejoint en 2011 et a joué jusqu’en 2013;

None

C’est en jouant pour le PSV Eindhoven qu’il a connu un grand succès en marquant régulièrement des buts et en aidant son équipe à remporter plusieurs titres, dont le championnat néerlandais en 2015. En 2013, il a été nommé joueur de l’année du championnat néerlandais.

Les réussites principales qui ont été obtenues par ce footballeur

En 2013, Mertens a rejoint le club italien SSC Naples, où il est devenu l'un des meilleurs joueurs de l'équipe et a remporté plusieurs titres, notamment la Coupe d'Italie. Il a gagné ce titre en 2014, 2020 et 2021.

Avec Naples, Mertens a marqué plus de 100 buts et est devenu le meilleur buteur de l’histoire du club en 2020. Il a joué pour Naples pendant 2013-2022 et en 2022 il est devenu membre du Galatasaray.

Au niveau international, Mertens a représenté la Belgique à la Coupe du monde de la FIFA en 2014, 2018 et à l'Euro 2016 et 2020. Il a marqué plusieurs buts pour son pays lors de ces compétitions et est devenu l'un des joueurs clés de l'équipe nationale belge.