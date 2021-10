Écologie : le succès du made in France dans l’hexagone

D’après les récentes données d’une étude d’Opinion Way pour l’agence Insign, trois Français sur quatre estiment avoir augmenté leur consommation des produits hexagonaux depuis 2020. Cela témoigne de l’intérêt grandissant que les consommateurs français ont pour les biens fabriqués localement. Quelles sont les raisons qui justifient cette tendance ? Quels sont les accessoires écologiques made in France disponibles sur le marché ?

Des accessoires innovants et écoresponsables

Les entreprises françaises ont prospéré dans de nombreux domaines afin de satisfaire la demande sur le marché. Que ce soit dans le domaine de la technologie ou dans celui des produits d’usage quotidien, nous notons une grande diversité d’objets durables avec un impact environnemental contrôlé. Aux entreprises pionnières spécialisées se sont ajoutées de nouvelles start-ups qui proposent des accessoires innovants made in France, tels que le vélo connecté, la chaussette intelligente, le lave-vaisselle, la voiture électrique, le robot porteur, la gourde écologique, le sac en tissu et les vêtements.

Conscients des dégâts que peuvent causer les accessoires sur l’environnement, les industriels français s’orientent de plus en plus vers des procédés de production plus écologiques. Aujourd’hui, le consommateur français désire acheter des produits faciles à utiliser, durables et sains. C’est pourquoi les entreprises de l’Hexagone font de ces critères de véritables priorités.

La gourde écologique made in France, un produit durable et sain

La gourde écologique est l’un des accessoires les plus appréciés pour son impact environnemental moindre et sa sécurité d’utilisation. De ce fait, plusieurs marques se sont spécialisées dans sa fabrication. Ainsi, si vous souhaitez une gourde écologique made in France, n’hésitez pas à vous tourner vers une boutique en ligne spécialisée dans les produits fabriqués en France.

Qu’elle soit en inox, en verre ou matière végétale, la gourde écologique fabriquée en France offre l’avantage d’être un meilleur produit pour la santé. À la différence d’une gourde non écologique et venue de l’autre côté du globe, celle fabriquée en France est soumise à une règlementation communautaire plus stricte. Ainsi, la composition de chaque produit est rigoureusement étudiée afin d’écarter tout élément toxique susceptible de nuire à la santé des consommateurs. Vous consommez donc une eau pure dans une gourde de meilleure qualité.

À cela s’ajoute son prix accessible. Contrairement à ce que l’on pourrait penser à première vue, les accessoires made in France ne sont pas systématiquement les plus coûteux du marché. Les fabricants de ces produits économisent sur les frais de transport, ce qui leur permet de proposer leurs produits à des tarifs accessibles à tous les budgets.

La gourde écologique made in France pollue moins. Afin de participer à la protection de l’environnement, les différentes marques de gourdes écologiques optent pour des matières premières et des modes de fabrication moins dégradants. Par ailleurs, ce type de récipient peut être utilisé durant plusieurs années. Cela vous évite d’investir annuellement dans l’achat d’une nouvelle gourde. Vous contribuez ainsi à la protection de la planète.

Le made in France : un mode de production respectueux de l’environnement

Ces dernières années, la protection de l’environnement est devenue une urgence planétaire. Des mesures sont prises à l’échelle mondiale afin de réduire au maximum les émissions de gaz à effet de serre et de lutter contre les impacts dévastateurs du réchauffement climatique.

Un cadre juridique plus contraignant pour les entreprises françaises

La France fait partie des grandes puissances mondiales qui ont pris des engagements allant dans le sens de la protection de l’environnement. Pour diminuer son empreinte carbone, le pays s’est doté de lois spécifiques, à l’instar de la taxe carbone. Celle-ci est basée sur le principe du “pollueur-payeur”. Ainsi, les entreprises installées dans l’Hexagone sont contraintes de payer pour chaque tonne de CO2 qu’elles émettent dans la nature. Pour cela, elles sont tenues de prendre des mesures pour réduire au maximum leurs émissions de gaz à effet de serre.

Pour rester compétitives, les industries françaises sont donc tenues de respecter la neutralité carbone pour éviter des sanctions, ce qui fait qu’elles proposent des produits écologiques, qualitatifs et à des prix attractifs.

Une réduction de l’empreinte carbone

Le “fabriqué en France” permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre qu’engendrent les importations de marchandises. Plus un produit vient de loin, plus son transport génère une quantité importante de CO2. En choisissant le made in France, les consommateurs contribuent à la préservation de la couche d’ozone. Les produits consommés sont fabriqués sur place et n’ont donc pas besoin de parcourir des milliers de kilomètres avant d’être disponibles sur le marché français.

Par ailleurs, certaines entreprises situées en dehors de l’Union européenne respectent peu la neutralité carbone. Avec les accessoires fabriqués en France, les acheteurs sont certains de consommer des produits de bonne qualité et dont le mode de fabrication a généré moins de pollution atmosphérique.

Les consommateurs français sont de plus en plus adeptes des produits made in France pour leur qualité et leur mode de fabrication respectueux de la nature.