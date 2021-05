Énergie : quand économie rime avec écologie

Les travaux de rénovation énergétique peuvent vous permettre de réduire considérablement vos factures d’électricité et de chauffage. Ils constituent également un moyen de protéger les ressources de la planète tout en apportant plus de confort au sein de votre habitation. Découvrez les méthodes les plus intéressantes pour rénover votre logement ainsi que les accompagnements dont vous pourrez bénéficier pour alléger vos dépenses.

L’isolation thermique : un pas en faveur de l’écologie

Quand on parle d’isolation thermique, on pense souvent à de grands travaux qui demandent d’y consacrer un budget important. Pourtant, les travaux d’isolation ne sont pas nécessairement coûteux, au contraire, ils peuvent vous permettre de faire des économies sur le long terme. L’isolation est essentielle pour réduire les dépenses énergétiques de la maison en évitant au maximum les déperditions de chaleur. Vous devez prévoir un plan d’action et agir intelligemment pour diminuer le montant de votre facture, bénéficier d’un confort optimal et agir pour la planète.

Les différents types d’isolation

Une bonne isolation thermique d’un bâtiment ou d’une maison prend en compte tous les paramètres importants. Vous devez isoler tous les éléments du logement et faire attention à ne rien laisser au hasard. Généralement, le toit à lui seul est à l’origine de 30% de la déperdition thermique du logement. Quand ils ne sont pas isolés, les murs sont responsables d’environ 25% de la déperdition de chaleur du bâtiment. Sans oublier la base de la maison, le sol, qui représente 10% de déperdition de chaleur.

Les travaux d’isolation thermique passent ainsi par l’isolation des combles (perdus ou aménagés en rampants de toitures), l’isolation des murs (isolation thermique par l’intérieur ou par l’extérieur) et celui des planchers bas (qui sont peut-être au-dessus de la cave, du vide sanitaire ou du garage par exemple.). Réalisé par un professionnel du bâtiment, un audit préalable est nécessaire pour baisser ses factures d’énergie en agissant sur les pôles les plus importants. Vous bénéficiez ainsi d’un accompagnement personnalisé pour votre projet d’économie d’énergie en faisant appel à un artisan local et certifié RGE.

Le système de ventilation

Le système de ventilation est également un point crucial pour obtenir de meilleures performances énergétiques, avoir plus de confort dans les pièces de la maison et protéger la santé des habitants en empêchant l’air de se vicier. La ventilation VMC est aujourd’hui obligatoire pour les logements. C’est un système réglementé, permettant de contrôler les entrée et sortie d’air au sein du bâtiment. Il faut s’assurer que l’air circule bien dans toutes les pièces pour des raisons hygiéniques et de santé publique.

Grâce à une ventilation adéquate, vous éviterez aussi les problèmes de moisissures liés à la présence d’humidité. Il existe des systèmes VMC hygroréglables qui se mettent en marche automatiquement lorsqu’un degré d’humidité est atteint. Vous pouvez également opter pour des ventilations mécaniques double flux qui empêchent les déperditions de chaleur de l’air sortant à l’air entrant.

Rénovation énergétique : isolez vos fenêtres

Lorsque vos fenêtres sont anciennes, mal isolées ou défectueuses, le remplacement des menuiseries permettra d’améliorer l’empreinte écologique du logement. Vous avez la possibilité d’équiper votre logement de fenêtres isolantes, de fenêtres à double ou triple vitrage pour garantir la conservation thermique. Ce type de vitrage peut diminuer les pertes de chaleur jusqu’à 60%.

Vous pouvez également procéder à l’installation de survitrage si vous désirez conserver vos fenêtres, même si l’efficacité obtenue est moindre. Il est conseillé de s’assurer que le joint d’étanchéité du cadre soit bien efficace, car cela influence directement la capacité de conservation d’énergie thermique. Vous pouvez faire poser des volets pour renforcer les vitres, les protéger du vent des températures extrêmes. En PVC, aluminium ou bois, vous avez le choix entre plusieurs matériaux et types de volets selon vos besoins.

Les équipements de chauffage

Le chauffage est le deuxième élément que vous devez prendre en compte pour une rénovation énergétique réussie. Avec l’évolution de la technologie, les nouvelles installations de chaudière à condensation permettent d’atteindre un rendement proche de 100%, et plus de 300% pour une pompe à chaleur. Ce qui signifie qu’en renouvelant votre système de chauffage, vous pourrez chauffer autant qu’avant, mais en utilisant bien moins d’énergie. De plus, il est possible de faire une demande de Prime énergie pour financer la nouvelle chaudière.

Installez une chaudière à haut rendement

Les chaudières classiques ont des rendements énergétiques bien inférieurs aux modèles récents. Avec une chaudière gaz à condensation par exemple, vous pourrez bénéficier d’un tiers de rendement supplémentaire. Vous réalisez des économies sur le gaz naturel et pourrez notamment profiter de la Prime Énergie, de 30% de crédit d’impôt (pour les particuliers).

En utilisant la chaudière à granulés de bois, vous bénéficiez d’une installation bien plus performante, avec un rendement énergétique allant jusqu’à 90%. Elle utilise des granules de bois à la place des énergies fossiles et fait également bénéficier d’un crédit d’impôt. Vous pouvez vous orienter vers la chaudière à basse température, permettant de maintenir l’eau à environ 50°C, ce qui est intéressant pour un logement disposant d’un plancher chauffant.

La pompe à chaleur

Une pompe à chaleur est un équipement qui va absorber l’énergie présente dans l’air, l’eau et le sol pour la transformer en chaleur pendant l’hiver ou en source de fraîcheur en été. La pompe à chaleur demande une installation personnalisée. Elle peut utiliser différentes sources d’énergie comme la géothermie, l’aérothermie ou l’hydrothermie. Ce type d’équipement représente un investissement rentable pour la production d’une énergie saine et écologique, d’autant plus qu’il bénéficie également des subventions étatiques. Il existe aussi le radiateur à chaleur douce, le programmateur de chauffage ou le chauffe-eau solaire, autant d’installations qui permettent de réduire la consommation énergétique au sein du logement.

Les aides financières pour la rénovation énergétique

Opter pour une maison plus écologique permet non seulement de faire un geste important pour la planète, mais également d’améliorer son confort et de réduire ses dépenses. Différentes aides financières sont proposées par l’État, les collectivités et les régions, pour inciter les foyers à réaliser des travaux de rénovation énergétique. On peut citer :

Les Certificats d’économies d’énergie (CEE),

L’éco-prêt à taux zéro,

Le crédit d’impôt,

Les aides de l’Agence nationale de l’habitat (Anah).

Pour recevoir ces aides, il faudra respecter certaines conditions comme l’obligation de faire réaliser les travaux de rénovation énergétique par un professionnel RGE (Reconnu garant de l’environnement), les plafonds de revenus à ne pas dépasser, les aides destinées aux résidences principales, etc. Vous devez donc bien vous renseigner.

Faites appel aux services d’un professionnel agréé

Pour mener à bien les travaux de rénovation énergétique qui rendront votre maison plus écologique, vous devez tout d’abord faire réaliser un audit énergétique. Le professionnel pourra ainsi déterminer quels types de travaux il faut prévoir et lesquels sont prioritaires. Il vous proposera également les solutions les plus adaptées à votre logement en termes d’isolation, de ventilation ou de chauffage afin d’avoir des équipements plus écologiques et plus économiques que ceux déjà en place.