Été 2025 : top 5 morceaux à écouter pour de belles vacances

Soleil et musique vont de pair pour agrémenter votre quotidien pendant les mois de juin, juillet et août. Cependant, assurez-vous de choisir les morceaux appropriés pour éviter de passer des moments creux. Véritable mélomane ou simple féru de summer vibe ? Ce guide vous propose le top 5 des hits pour l’été 2024 !

« Birds of a Feather » – Billie Eilish

En tête de liste des chansons appropriées pour l’été 2024, « Birds of a feather » est le morceau phare de l’album « Hit Me Hard and Soft ». Interprété par la talentueuse chanteuse Billie Eilish, ce morceau apparaît dans toutes les playlists estivales selon une étude publiée par Bax Music.

Cette œuvre musicale vous transporte littéralement dans un monde d’amour en pleine période chaude. Elle est donc parfaite pour une personne douce et rêveuse. Cette mélodie romantique à souhait favorise une immersion dans un univers rempli de nuages.

La note vocale de Billie Eilish vers la fin de la chanson a le mérite de toucher les cœurs. Sortie le 17 mai 2024, cette chanson plaît à tous les amoureux du « beau et du bon » pour les oreilles. Évidemment, vous n’avez pas fini d’en entendre parler !

« Devil Is a Lie » de Tommy Richman

L’été n’est pas uniquement réservé à l’amour, il est aussi le moment idéal pour faire passer un message. Cette philosophie est comprise par l’artiste rappeur Tommy Richman. En effet, il propose l’un des meilleurs hits des vacances 2024 après son succès mondial « Million Dollar Baby » sorti en début d’année 2024.

Le chanteur américain revient à la charge avec un nouveau titre dénommé « Devil is a lie ». L’honnêteté et le message cru de cette chanson sont les piliers de sa singularité. Cette longueur d’onde est appréciée par les adeptes de la bonne musique, car ce single grimpe dans les charts depuis sa sortie en juin 2024.

Si vous êtes un inconditionnel de la musique des années 1990/2000, alors vous avez un autre motif pour écouter cette chanson. Dans cet opus, la star américaine propose un rythme entraînant. Tout comme son premier single, cette nouvelle sortie a toutes les chances de trôner sur le TikTok Billboard Top 50.

« Imagine » de Carbonne

À la troisième place de ce top liste des hits de l’été 2024 se trouve le rappeur français Carbonne. Le natif de Montpellier a habitué son public à des textes purement « rap conscient ». Sensibilisateur, ce chanteur de 27 ans surprend son audience avec son nouveau titre « Imagine ».

L’auteur de l’EP « Aux Aurores » illumine son rap pour qu’il ressemble plus à un soleil d’été. Le refrain de la chanson est très entraînant et facilement mémorisable. Par ailleurs, le titre « Imagine » fait un carton sur Spotify, car il y a enregistré plus de 85 millions d’écoutes.

« I Had Some Help » de Post Malone feat Morgan Wallen

La pop star américaine de la musique country Post Malone a aussi fait parler d’elle lors de cet été 2024. Après sa fulgurante apparition sur le titre « Levii’s Jean » avec Beyoncé, il revient au-devant de la scène avec un tube instantané dénommé « I Had Some Help ».

Considérée comme un véritable rayon de soleil, cette chanson a dépassé le seuil des 14 millions d’écoutes en une seule journée sur Spotify. Par ailleurs, elle trouve sa place dans cette top liste à cause de sa mélodie rythmée.

« Spider » de Maître Gims feat Dystinct

Maître Gims et le rappeur belgo-marocain Dystinct se font une place dans cette liste avec le titre « Spider ». L’auteur du morceau « Bella » encense ce nouveau tube avec sa voix spirituelle. Évidemment, le jeune Dystinct complète cette dynamique avec un message de joie.

Avec une mélodie aussi dansante, cette chanson ne peut que vous donner envie de vivre. Ce tube est joué dans toutes les boîtes de nuit françaises et internationales. Apprêtez-vous donc à danser !