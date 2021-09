Étude scientifique sur l’origine du langage de Philippe Barbaud

Philippe Barbaud, linguiste et professeur universitaire de renom, a consacré sa vie à l’enseignement et à l’étude du langage. Aujourd’hui, son ouvrage intitulé « L’instinct du sens » nous apporte une réponse à la question qui suscite toujours autant d’intérêt : quelle est l’origine de la parole ?

Philippe Barbaud est un linguiste et un professeur universitaire à la retraite qui a consacré sa vie à l’enseignement et à l’étude du langage. Le livre « L’instinct du sens » publié aux éditions Des auteurs des livres n’est pas son premier écrit, loin de là. Tout au long de sa carrière, le linguiste aura rédigé plusieurs livres et articles scientifiques parus dans des revues spécialisées, tout en enseignant à l’Université.

Après avoir obtenu sa Licence ès Lettres en 1965 et sa Maîtrise en linguistique en 1970, toutes deux à l’Université de Montréal, Philippe Barbaud se tourne vers un Doctorat en linguistique à l’Université de Paris VIII (autrefois connue sous le nom d’Université de Vincennes) qu’il obtient en 1974.

Tout en exerçant en tant que professeur titulaire à l’Université du Québec à Montréal, il écrit deux livres : « Le choc des patois en Nouvelle-France. Essai sur la francisation au Canada » en 1984, et « Le français sans façon » en 1987. Viennent ensuite deux autres livres : « La chimère d’Akkad et l’économie mondiale des langues » en 2000 et « Syntaxe référentielle de la composition lexicale » en 2009.

« L’instinct du sens » est donc son cinquième ouvrage. Il y répond à cette question qui suscite tant de curiosité depuis l’Antiquité, et notamment depuis Les lumières : quelle est l’origine de la parole ? Sa conclusion est la suivante : « Nous parlons parce que l’être humain, depuis l’enfance de son espèce, a toujours voulu communiquer du sens. »

En effet, dans son ouvrage, l’auteur nous explique le long processus qui a permis à notre ancêtre de s’adapter à ses nouvelles conditions de vie. Des modifications sont apparues lorsqu’il a commencé à adopter la position debout. Ces modifications, qui touchent l’appareil buccal, lui auraient permis d’articuler ses premiers sons libres, indépendants de son langage animal. Par la suite, par un jeu répété de ces premiers sons, notre ancêtre a découvert la notion du soi et des autres, et a cherché à communiquer. Pour ce faire, il a fallu qu’il donne du sens aux choses. Et le sens appelant encore plus de sens, d’autres sons et par la suite des mots simples seraient apparus.

Une découverte historique

L’auteur remonte donc 2,5 millions d’années en arrière. C’est une véritable découverte de l’histoire de notre espèce au travers du langage qu’il nous propose de façon chronologique. Le sujet est passionnant à suivre, et très riche puisque l’auteur fait appel aux études de nombreux autres scientifiques (paléontologie, sociologie, biologie…). Le propos est donc forcément soutenu à certains moments, mais on s’accroche tellement c’est intéressant, et l’auteur s’efforce de nous expliquer régulièrement les choses avec des termes simples pour ne pas perdre son lecteur en route. Un livre qui mérite qu’on s’y attarde !

*Auteur : Philippe Barbaud

*Publié aux édition «Des auteurs des livres»

*342 pages

*15 x 3.2 x 23.5 cm

*IBSN : 2957099993