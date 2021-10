Fang, chasseuse de démons-Livre I – Les Humanoïdes Associés 

Partagez





Qui peut être prêt à affronter les démons qui sèment désordre et rivières de sang sur la Terre ? Non pas de gros monstres lourd​auds​ ou des guerriers immenses, mais juste une jeune renarde prénommée Fang. Formée par « mère » depuis son plus jeune âge pour débarrasser le monde des parasites.

Fang, Chasseuse de démons, une beauté à découvrir le 13 Octobre 21 aux Éditions Les Humanoïdes Associés.

Le décor :

« Les démons sont parmi nous. Ils mettent nos vivres, notre eau, nos vies en péril .. »

Cité-État de Shanta’Droni, à l’ère de l’opportunité …

Au milieu des pics rocheux parsemés de verdure, et non loin de la cité de Stonefield, deux paysans découvrent leurs cultures bien mal en point. Alors que la récolte devrait être foisonnante, elle se meurt à petit feu, entrainant famine et perte d’argent. Les villageois, humains comme animaux, n’y voient là qu’un mauvais présage. Le mal doit être dans les parages, et un coupable est déjà désigné. Gisant à terre, Iroh a déjà fait les frais de l’accusation qu’on lui prête : c’est un démon, toute cette misère est de sa faute, il n’y a pas d’autres conclusions.

Tandis que certains s’opposent à sa mise ​a​ mort en place publique, un étranger a tête de singe, vêtu richement interrompt les discussions envenimées. Il deale une somme d’argent avec les villageois et promet de tuer sur le champ, l’homme accusé, mais surtout d’extirper le démon qui l’a envahi.

Les filles du pauvre Iroh​,​ essayent tant bien que mal de le sauver. Mais, la sentence tombe, et l’épée ensorcelée de l’homme singe s’élève déjà au​-​dessus de la tête de l’accusé.

Retenue au dernier moment par des chaînes, qui laissent apparaitre en leur fin, une jeune renarde amusée, par ce spectacle désolant !!! En quelques minutes, elle sauve Iroh, ridiculise l’homme singe qui se prétendait chasseur de démons et démasque dans la foule le vrai responsable de toute cette tragédie …

Cette renarde c’est Fang, chasseuse de démons, et ce n’est que le début de son histoire !!!!

Le point sur la BD :

Un premier tome qui donne l’eau à la bouche, et des frissons dans les yeux !!! Tout y est beau : les décors, les personnages anthropomorphes, la pureté des intentions proposée par Joe Kelly, mêlée de ce folklore chinois ! Le scénariste imagine un monde médieval fantasy où défilent des paysages, dignes de cartes postales chinoises. Les montagnes célestes du Huang Shan, ou Les monts Tianzi de Zhangjiajie ont sûrement inspirés Niko Henrichon qui nous trimballe dans cette verdure pure, où foisonne pourtant le mal !!! L’héroïne, féminine, minuscule et pourtant aussi puissante qu’un cyclone contre ceux qu’elle combat : les démons ! Des flash-backs de sa dure enfance à se former pour cette tâche ingrate, par une mystérieuse “mère”. Des souvenirs éparses que les auteurs parsèment ça et là, nous laissant penser qu’une quête initiatique se profile.

Fang aux Éditions Les Humanoïdes Associés transporte, enveloppe le lecteur dans une aventure passionnante et riche !

La conclusion :

Une petite renarde en proie à ses propres démons, qui fait disparaitre des démons !! Un bon début de livre I, pour Fang aux Éditions Les Humanoïdes Associés qui captive et ensorcelle. Malgré ses personnages « anthropomorphes », elle se révèle être une aventure à la fois spirituelle et pleine d’humanité. Une héroïne au passé mystérieux, un chef d’oeuvre pictural et scénaristique a ne pas manquer : Le 13 Octobre, Save the date !!!