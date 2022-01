Gaspard Ulliel : L’onde de choc de sa mort lors de l’accident en ski détaillée

Partagez





L’acteur césarisé est mort lors d’un tragique accident de ski, à la montagne…L’onde de choc est là, depuis ce mercredi 19 janvier, Gaspard Ulliel est décédé des suites d’un traumatisme crânien. Le “Monde du Cinéma” est bouleversé par cette disparition qui sonne le clap final d’une carrière dans le 7ème art. Et quel talent, pour celui qui a 37 ans, a tout connu, ou presque : Double césars, pour celui qui depuis ses 13 ans a obtenu bien plus que des simples rôles au cinéma.

Son dernier voyage à la montagne !

C’est un Lithuanien de 40 ans qui aurait percuté l’acteur, lors d’un croisement de skieurs sur une piste dite “Bleue”. On en sait plus sur les circonstances exactes, de l’accident de Gaspard Ulliel, dès le mardi 18 janvier aux alentours de 16 h.2022. Il était âgé de 37 ans depuis novembre 2021. Il laisse derrière lui sa compagne, Gaëlle Pietri et leur fils Orso, âgé de 6 ans, également féru et doué sur les skis (comme papa !)

Le comédien avait été victime la veille de sa mort, d’un grave accident de ski sur les pistes de la station de La Rosière, en Savoie. Selon les premiers éléments sur l’accident, l’acteur a percuté un autre skieur au croisement de deux pistes bleues, sans casque, le choc a été violent, ce qui a provoqué un traumatisme important et un coma.

Le déroulé du drame comporte encore quelques zones d’ombre, mais les investigations des CRS de la montagne permettent un scénario proche de la vérité. L’accident se serait produit vers 16 heures ce mardi 18 janvier. Gaspard Ulliel n’était pas un novice, plutôt un skieur aguerri, il aimait la vitesse et son adrénaline.

Découvert inconscient par les secours dans un état jugé sérieux, l’acteur avait été transporté en hélicoptère au CHU de Grenoble environ une heure après le choc. Gravement blessé, Gaspard Ulliel a bien été mis dans une unité de réanimation, mais malheureusement les médecins, n’ont pu rien faire, pour éliminer l’hématome sur sa tête.

Un acteur à la carrière internationale, avec un avenir prometteur !

Acteur et mannequin, il fut révélé à 19 ans dans Les Egarés, d’André Téchiné, aux côtés d’Emmanuelle Béart. Les cinéphiles retiendront ses deux Césars de meilleur acteur, pour ses rôles dans “Un long dimanche de fiançailles” et “Juste la fin du monde”. Il a également incarné Yves Saint-Laurent dans le biopic réalisé par Bertrand Bonello.

Côté mécaniques, il avait notamment participé au Tour Auto 2018 à bord d’une Triumph TR6 de 1972. Il partageait l’engin, passionné par les sports de vitesse, engagé en catégorie “Régularité” avec Alain Martin.

« Je rêvais de conduire une Ferrari Dino », énonçait Gaspard Ulliel, évoquant également une Porsche 911 2.2 S qui lui avait été volée, et qu’il regrettait beaucoup.

À l’âge de son fils Orso (6 ans), il fût griffé par un chien…

Déjà, l’acteur avait manqué de chance, lors d’un jeu avec un Doberman, lui laissant une marque au visage, qui par la suite a été son identité marquée d’acteur adulé. C’est aussi cela, qui a contribué à faire de lui la belle gueule du cinéma qu’il était. Chanel l’avait choisi pour égérie de son parfum Bleu, pour dans le film “jouer” de cette différence physique.. En 2010, il avait entamé son contrat avec la célèbre maison française avec un spot signé Martin Scorsese. Une publicité dans laquelle, l’acteur incarnait une star de cinéma qui fuit la pression des médias et succombe au regard d’une jeune femme, prémonitoire pour celui qui eût 3 compagnes dans sa vie.

Gaspard Ulliel était un acteur français reconnu comme l’un des plus doués de sa génération. Révélé dans “Embrassez qui vous voudrez” de Michel Blanc, il obtient le César du meilleur espoir masculin en 2005 pour “Un long dimanche de fiançailles”. Il multiplie par la suite les rôles, apparaissant sous les traits du duc de Guise dans “La Princesse de Montpensier” (2010) ou de Yves Saint Laurent (“Saint Laurent”, 2014). Il obtient son second César en 2017, celui du meilleur acteur cette fois, pour sa partition dans “Juste la fin du monde”. L’acteur de 37 ans sera à l’affiche de la série Marvel “Moon Knight” dès le 30 mars 2022 sur un portail du web “Disney +”.

Un amoureux de la vie, un compagnon qui laisse ses amours dans la peine.

Avant de rencontrer le mannequin Gaëlle Pietri, (premières apparitions sur le tapis rouge de Marrakech, où il était souvent invité) avec qui il a eu un fils en 2016, l’acteur avait été en couple de 2005 à 2007 avec Cécile Cassel, qui n’est autre que la demi-soeur de Vincent Cassel. Chanteuse et comédienne, la jolie blonde est apparue dans de nombreux films à succès, tels que Le premier jour du reste de ta vie, La cage dorée, mais aussi “Demain tout commence“. Si le couple était resté dans l’anonymat, à cette époque Gaspard Ulliel ne voulait pas officialiser cette relation.

Après leur séparation, Gaspard Ulliel avait vécu une histoire d’amour avec Jordane Crantelle, de 2009 à 2011. Depuis qu’elle a déménagé à Los Angeles, la jeune femme a créé sa propre agence et ne s’occupe plus des célébrités chez Chanel. C’est aussi grâce à son rôle de négociatrice que Gaspard avait eu le contrat pour le film publicitaire “Chanel”.

Le comédien avait des contrats de travail en vue, pour des projets de films aux USA et en France. Dans la station de ski de Savoie, un bon nombre de skieurs se sont recueillis, sur la fameuse piste de ski, fatale à l’acteur qui nous laissera, une suite de films, dont certains sont déjà “culte”.

Eric Fontaine