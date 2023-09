Geist Machine – Le coup de cœur aux Éditions Rue de Sèvres 

Deux jeunes frères entreprennent de retrouver Utan, une cité mythique où la civilisation existerait encore. Car, dans ce monde post-apocalyptique, où la nature a repris ces droits, il ne reste que de mystérieuses « Geist machine », des mutants atteints par le Malmundo, des groupes de survivants … Et une légende qui dit que le monde a été jadis détruit par un enfant.

Le premier volume d’une trilogie SF/anticipation, intense et prodigieuse, mêlant écologie et technologie avancée, aussi poétique que violente. Traduite par Marc Lesage.

Disponible aux Éditions Rue de Sèvres depuis le 20 septembre 23.(+12)

Le décor :

Avant. La ville.

La foule lève les yeux au ciel pour observer deux lumières intenses. Déjà, le ciel prend une couleur en dégradé de rouge et les premiers impacts parviennent à toucher les immeubles. Un être difforme, assis au milieu d’une structure métallique, où on peut discerner trois lettres : E.R.N, parle à une entité : « Ma vie sans espoir touche enfin à son terme. Et, pourtant, c’est maintenant que notre triste destinée va s’accomplir suivant la prophétie… »

Maintenant. La ville.

La nature a repris ses droits sur ce qu’il reste de la civilisation. Deux enfants et leurs parents sont à la recherche d’un « géant ». Ils savent que sa planque n’est pas loin, et que c’est un chasseur aguerri qui ramène ses proies dans son antre. Ils ont faim. Le seul moyen pour eux d’avoir de la nourriture, c’est d’aller la voler à cet étrange immense personnage.

Après les avoir mis en sécurité, cachés, les parents de Len et Sol escaladent la structure et découvrent le « banquet » : un bon morceau de viande de cerf est posé sur la table. Quelques conserves… De quoi tenir jusqu’à Utan, la cité sauvegardée dont tous les survivants parlent. La cité salvatrice où la civilisation existe encore.

Mais, soudain, Sol aperçoit une ombre au-dessus des structures. C’est le géant qui revient chez lui. Il a à peine le temps de prévenir ses parents, mais il est trop tard. Dans sa planque, le géant chasse les parents.

Tout le monde se met à courir vers la forêt plus loin en espérant y être caché. Le géant continue à les suivre en tirant ses flèches. Puis, s’arrête net au niveau de la verdure…

Le pire ne fait que commencer…

Le point sur le comics :

Un total joyau visuel et avant garde, grâce au talent artistique et si graphique de LRNZ, alias Lorenzo Ceccotti. Car, oui, cet artiste italien associe ses talents de designer à sa pure âme créative, pour nous proposer des illustrations hybrides, entre manga et bande dessinée. Le travail se fait de connivence avec Lino Grandi, Valentina Napolitano, Antonia Nappo, et Marco Caizzi, pour une modélisation parfaite. Déjà, pour « Golem », un autre de ses titres parvenu jusqu’en France, il se démarquait par son style singulier.

Il a à présent encore « grandi » pour nous proposer ce « Geist Machine » aux Éditions Rue de Sèvres, un comics en grand format où ses visuels explosent de beauté, de violence, de poésie et de technologie. Comme son scénario, mélange de Myazaki pour la poésie. De Masamune Shirow, pour l’avant-garde. De Yukito KIshiro pour la technologie, et Katsuhiro Otommo pour le style.

Que des grands noms japonais, et pourtant, LRNZ brille dans cette nouvelle histoire post- apocalyptique, d’autant plus touchante que les protagonistes principaux sont des enfants. Essayant de reproduire un cocon familial et sécurisé pour survivre.

La confrontation naïveté et pureté infantile, vient se heurter à ce monde futur, délabré, agressif avec philosophie, beauté. Le lecteur évolue affectivement avec nos trois « héros ».

La conclusion :

Comme énoncé en titre, c’est le coup de cœur total pour cette œuvre travaillée au style louable !! Geist Machine, a story about what happening in the future, Volume 1, bouillonne d’idées, d’inventions, de créations. Et cette édition grand format des Éditions Rue de Sèvres ne fait que magnifier, et provoquer un sentiment de débordement de toute sorte de sentiments au fil de la lecture !!

Annoncé comme une trilogie, vous attendrez la suite comme votre prochaine évasion !!

PS : je suis fan du style de LRNZ, car on dirait une entité technologique, un « Ghost » à qui on aurait insufflé la notion de sentiments profonds d’un enfant. Avec toute sa candeur et son innocence. Il a le cerveau d’une IA naissante, qui grandit au fil de ses stimulis extérieurs …. C’est en même temps beau et grandiose. Innocent et terriblement violent. Authentique et technique.