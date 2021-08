Les Harlem Globetrotters à Paris et en tournée 2021

Partagez





Les Harlem Globetrotters – La légendaire équipe de basketteurs qui défient les lois de la gravité avec un ballon. Ils arpentent la planète depuis 90 ans et seront à Paris le 29 septembre 2021 et parcourront l’hexagone pour plusieurs shows.

LES HARLEM GLOBETROTTERS

à l’Accor Arena

le 29 septembre 2021 et en tournée dans toute la France

Que vous soyez experts ou novices en matière de sport, il existe des noms qui évoquent tout de suite l’excellence. À la seule évocation du nom Harlem Globetrotters®, l’on sait que le show, le sport et l’humour seront au rendez-vous !

90 ans de Succès !

Légendes mondiales du basketball, les Harlem Globetrotters® parcourent les continents depuis plus de 90 ans pour vous faire découvrir un spectacle sportif unique en son genre. Les meilleurs basketteurs, aux multiples talents, assureront un show-match toujours plus surprenant ; Big Easy Lofton, Ant Atkinson, Hi-Lite Bruton, Thunder Law, Bull Bullard et Cheese Chisholm, ainsi que les vedettes féminines TNT Lister et Ace Jackson (l’équipe est cependant susceptible d’être modifiée). Ils enchaîneront les dribbles, les passes, les dunks et les tirs au panier sensationnels. Rois du terrain, ils excellent dans l’humour et ont un grand respect de leurs fans avec lesquels ils interagissent tout au long du spectacle.

À défaut de siffler les fautes techniques sur le terrain, l’arbitre sera également là pour assurer le show !

Stars du Basket – Virtuoses du ballon

Les Harlem Globetrotters sont synonymes de légende mondiale et sont uniques en leur genre au royaume du divertissement grand public. Tout au long de leur histoire, l’équipe originale des Harlem Globetrotters s’est produite dans 122 pays et six continents, repoussant le plus souvent les barrières culturelles et sociales, et offrant aux fans une vision tout à fait unique du Basketball. En 2016, l’équipe a fait voler en éclat sept records du monde du Guinness Book et a sorti un remix de “Sweet Georgia Brown”, hymne légendaire de l’équipe, avec l’aide du compositeur et réalisateur Teddy Riley, maintes fois récompensé aux Grammy Awards.

Après une tournée triomphale en 2019, ils seront de retour en mars 2020 : d’Antibes à Brest, en passant par Toulouse ou bien encore Le Mans, cette incroyable équipe passera forcément par chez vous ! Les Harlem Globetrotters vous donnent également rendez-vous à Paris à l’AccorHotels Arena, le samedi 29 septembre 2021

Shooting photo avec les joueurs

Avant d’assister au spectacle et grâce aux Magic Pass (supplément à l’achat du billet), vous aurez la possibilité de rencontrer les joueurs, échanger avec eux et participer à divers ateliers. Un moment ultra privilégié avec les stars du basket !

DATES DE LA TOURNÉE 2021

Si vous aviez acheté vos billets pour les dates de la tournée 2020, votre billet reste valable. Pour les spectateurs qui souhaiteraient néanmoins un remboursement, nous vous invitons à vous tourner vers le point de vente auprès duquel vous avez acheté vos places, afin de vous faire rembourser vos billets conformément aux conditions générales de vente.

28 septembre 2021 CHARLEVILLE-MEZIERES Caisse d’Epargne Arena

Caisse d’Epargne Arena 29 septembre 2021 PARIS Accor Arena

Accor Arena 30 septembre 2021 SAINT-QUENTIN Palais des Sports

Palais des Sports 1er octobre 2021 GRAVELINES Le Sportica

Le Sportica 2 octobre 2021 LE HAVRE Les Docks

Les Docks 3 octobre 2021 LE MANS Antares

Antares 6 octobre 2021 NANTES Zenith Métropole

Zenith Métropole 7 octobre 2021 BREST Arena

Arena 8 octobre 2021 RENNES Glaz Arena

Glaz Arena 9 octobre 2021 CHATEAUBERNARD Complexe Omnisport des Vauzelles

Complexe Omnisport des Vauzelles 10 octobre 2021 TOULOUSE Palais des Sports

Palais des Sports 12 octobre 2021 ANTIBES Azur Arena

Azur Arena 13 octobre 2021 NIMES Le Parnasse

Le Parnasse 14 octobre 2021 AIX EN PROVENCE Arena du Pays d’Aix

Arena du Pays d’Aix 15 octobre 2021 NANCY Palais des Sports

INFORMATIONS PRATIQUES ET RÉSERVATION :

En ligne : billetterie globetrotters et sur les sites de réservation habituels

Tarifs : à partir de 29 euros