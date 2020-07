Hausse des violences conjugales : Audrey Jamotte lance une gagnotte

Afin d’endiguer la propagation de la pandémie de coronavirus, des mesures de sécurité ont été établies. La population française a été mise en quarantaine. Durant cette période, on a pu enregistrer la hausse des violences conjugales. Comment se protéger ?

Qu’est-ce que la violence conjugale ?



C’est l’ensemble des actes violents, dans un ménage, commis par l’un des conjoints sur l’autre. En général, il peut prendre plusieurs formes différentes.Les diverses formes de violence conjugale Jusqu’à présent, la violence conjugale peut prendre trois formes différentes.

Les violences physiques



Il peut être traduit par la strangulation, le meurtre, les coups et les mutilations. C’est tout ce qui va à l’encontre des standards d’éthiques conjugales.

Les violences sexuelles

Bien que ce soit une forme assez rare de violence conjugale, il se traduit par des viols, des agressions sexuelles et le proxénétisme. En effet, votre conjoint ne peut vous obliger à assouvir ses besoins personnels.

Les violences psychologiques



Il regroupe les chantages, les insultes, l’humiliation, la dévalorisation et les menaces. Selon les experts, un ménage sur trois montre des signes de violences psychologiques. Moins connue, cette forme de violence peut engendrer des conflits d’intérêts.

Les conséquences de la violence conjugale



La violence conjugale peut engendrer des conséquences irréversibles. Audrey Jamotte, par exemple, est une jeune femme comme les autres qui a été victime de violences conjugales. Afin de se libérer de son joug, elle décide de quitter le domicile conjugal. Par la même occasion, elle perd l’homme, qui, jadis, était son phare, son roc et tout son univers.

En effet, c’est une décision cruciale qui a bouleversé le cours de son existence. N’ayant nulle part où aller, elle a besoin de l’aide de chacun de nous “Je suis en train de me reconstruire du mieux que je peux, mais je suis encore très loin d’une vie décente et digne qui me permettrait d’en finir avec mon passé.C’est donc avec le plus grand espoir que je fais cet appel au don, cet appel à votre aide afin que je puisse réparer ma vie brisée par quelqu’un de plus fort que moi, quelqu’un qui devait constituer mon ancre, ma bouée de sauvetage, mais qui au final s’est révélé être le pire individu qui soit” si vous souhaitez aider Audrey via sa cagnotte en ligne .

C’est le seul moyen pour nous, de venir en aide aux personnes fragiles.