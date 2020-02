Immersion au festival « Arts at Home » à Arles

Partagez





18 ans déjà, que la ville d’Arles, s’ouvre aux autres, à travers « Arts at Home », qui pousse l’hospitalité dans l’art, au sens large du terme. Niveau organisation, l’Artscène est une association loi 1901, ouverte aux corporations estudiantines, côté bilan, cette année c’est un peu plus de 1 500 curieux, qui ont pu participer aux évènements Arlésiens.

Découvrir, contempler, questionner…Trois mots, pour les quelques visiteurs, venus apprécier les parcours de l’Art, la photographie ou les nombreuses performances « at home ». Cette année, c’est aussi grâce au collectif « God Goes Deep » venu de la Norvège poussé par les instigateurs Palma Seitzmayer et Flemming Bo Jensen, que le festival s’est inspiré.

Des parcours artistiques chez l’habitant !

Il fallait s’inscrire un peu à l’avance, pour être dans l’action. « L’envers des Corps »…Tom Preier, artiste solo venu de l’Est d’Allemagne est parti à la conquête des coeurs. Camille Acciaro, dotée d’une hyperlaxité musculaire, pour les acrobaties minutieuses, a fait des numéros de danse assouplie.

Également, c’est bien la danse, la photo ou la calligraphie, que les festivaliers ont découvert, facilités par Adrien Hellec ou Chérif Ahmed Chaouch, à travers leurs talents de concepteurs visuels.

« Au fil des Arts »…C’est Idil Kem, qui a installé un ensemble cartographié, mettant Arles la ville, dans un halo lumineux. Quand Annarita Ndrame, expose ses « maux » à la galerie l‘Hirondelle des Quais-Arles, la dimension de la femme, à travers son oeuvre, prend tout son élan, ou son sens, suivant l’angle évoquant les menstruations en autre.

Autre découverte artistique, avec Léo…Ses chansons résonnent, dans ce grand appartement en pierre et bois d’Arles. Ses titres « Just Friends » ou « Mélodies » donnent une touche romantique au « Arts at Home« .

3ème parcours : Invitation au voyage !

Clementine Candela et son univers de peintures et dessins, voilà une exposition atypique au sein de cet appartement troglodyte…En écho, plus loin dans Arles, c’est Jean-Louis Cuenne musicien de l’art vivant, qui a voltigé musicalement, d’instruments en instruments. Le Collectif « Lilaz »entre le slam et la danse, a réussi son pari : Faire rêver le public.

L’ARTSCENE, active depuis 1996…

À bien y penser, ces producteurs d’évènements, sont aussi des incubateurs de talents. L’Espace Van Gogh, est un lieu central. Arles et son « Arts at Home », pose aussi son regard sur les dessins de Morgane Hofner, ou encore dans l’univers floral et photographié d’Adrien Julliard. Le Live Painting de WYZE a couronné une édition marquée par l’immersion d’artistes venus d’horizons divers, appréciable et généreux, voilà ce que l’on a pu voir en ce week-end Arlésien, sous les collages de Benjamin Boypa, mixant la publicité à l’art http://www.lartscene.arles.free.fr

Eric Fontaine