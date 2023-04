Inauguration de l’hôtel Radissson Nice Aéroport

Jeudi 13 avril a eu lieu la soirée d’inauguation de l’Hôtel Radisson Nice Aéroport, en présence de Christian Estrosi, maire de Nice. Plus de deux cent cinquante invités ont pu visiter cet hôtel 4 étoiles idéalement situé, face à l’Aéroport, au cœur du quartier de l’Arénas. Lors d’un cocktail dînatoire, ils ont savouré les mets, verrines et petits fours concoctés par le chef Gaëtan Debes.

Un hôtel 4 étoiles idéalement situé

Il y a quelques mois, le groupe Radisson Hotels a ouvert son premier Hôtel Radisson de France à Nice ! Alors que la marque Radisson Blu est déjà présente dans plusieurs villes dont Nice, Lyon, Bordeaux, Marseille, Paris et tant d’autres, l’Hôtel Radisson Nice Aéroport a été le premier de la marque haut de gamme Radisson à s’être implanté dans l’hexagone.

Après 14 millions d’euros de rénovation et transformation totale, l’ancien Hôtel Park Inn a laissé place à un univers raffiné et élégant. Derrière sa majestueuse façade et ses immenses verrières se cachent 151 chambres dont une vaste suite de plus de 50m2.

La décoration aux tonalités scandinaves dotée d’espaces lumineux, confortables et fonctionnels largement inspirés de la tendance Hygge transporte les vacanciers dans un univers chaleureux et contemporain. Comme pour s’intégrer dans le paysage touristique de la Côte d’Azur, des touches niçoises s’invitent dans les chambres et les espaces communs.

Idéalement situé au cœur du quartier de l’Arénas et de l’éco vallée et face au futur centre des congrès de la ville, l’Hôtel Radisson Nice Aéroport est idéal pour les congressistes et les hommes d’affaires. Au total, 390m² dédiés aux séminaires répartis sur 6 salles dont une plénière de 145m², toutes à la lumière du jour et entièrement équipées pour un concept Hybrid Meeting. Pour se restaurer, de nombreux espaces privatisables intérieurs et extérieurs, dont une terrasse de 83m² ou le Lounge piscine, sont mis à disposition pour profiter pleinement d’une pause gourmande sous le soleil de Nice.

Le restaurant l’Azur bistrot niçois

Au cœur de l’hôtel, les gourmands et gourmets sont ravis de découvrir l’Azur bistrot niçois, une toute nouvelle adresse où le bien-être s’harmonise avec perfection à la gourmandise. Imaginé tel un oasis de saveurs, le restaurant prend durant l’été ses quartiers au bord de la piscine pour profiter d’un cadre les pieds dans l’eau tout au long de la journée. Que ce soit pour un déjeuner à l’ombre de la pergola, un apéritif au rythme de la musique et un dîner sous les étoiles du ciel niçois, l’Azur bistrot niçois a tout pour devenir une adresse incontournable de la Côte d’Azur.

En cuisine, le chef Gaëtan Debes se livre à une expérience gustative 100% méditerranéenne. Originaire de Strasbourg, il fait ses armes dans plusieurs restaurants semi-gastronomiques de Paris et le doublement étoilé La Palme d’Or de l’Hôtel Martinez de Cannes. En 2014, il rejoint le groupe Radisson et occupe les cuisines d’un établissement de 250 chambres à Marne-la-Vallée. Fort de toutes ces expériences, il pose désormais ses valises à Nice et s’inspire de la richesse des saveurs de la région pour l’Azur bistrot niçois.

Labellisation Clef Verte

L’Hôtel Radisson Nice Aéroport s’inscrit dans une démarche de tourisme vert avec des réunions neutres en carbone, un système de climatisation éco-responsable ainsi que des gestes de protection de l’environnement au quotidien. Avec l’envie de valoriser le patrimoine local, le chef privilégie en cuisine les produits locaux que ce soit pour la confection des plats de sa carte ou pour les vins qui les accompagnent. Grâce à ses valeurs et ses démarches écoresponsables, l’hôtel a obtenu en janvier 2023 la labellisation Clef Verte qui récompense les établissements de tourisme engagés pour l’environnement.

HÔTEL RADISSON NICE AÉROPORT +33 (0)4 93 18 34 00 24 rue Costes et Bellonte, 06200 Nice

www.radissonhotels.com/fr-fr/hotels/radisson-nice-airport/