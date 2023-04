Investir Dans Notre Planète, C’est Investir Dans Notre Avenir — BLUETTI se joint à la Journée de la Terre / Earth Day 2023.

Notre planète est aujourd’hui confrontée à une série de graves problèmes, tels que l’épuisement des ressources et les problèmes climatiques extrêmes, tout cela entrainant de nombreux problèmes, comme par exemple la crise énergétique européenne… Mais, tout n’est pas perdu. Des personnes continuent à chercher des moyens de protéger leur environnement, et une chose est sûre : un mode de vie durable est l’unique remède. Ainsi, nous devrions investir davantage de ressources dans le stockage et la réutilisation de l’énergie, ce qui est, en effet, bénéfique, non seulement pour nous, mais également pour les générations à venir.

BLUETTI, en tant que leader des solutions énergétiques plus propres, qui ne cesse de chercher de nouvelles solutions, a toujours prôné un mode de vie vert et durable. BLUETTI se prépare à l’avenir grâce aux nouvelles technologies énergétiques et à l’innovation intelligente, et s’efforcera toujours de fournir une énergie propre et indépendante à toute la planète, de faire en sorte que le stockage de l’énergie permette à chaque famille de vivre de manière durable, et de créer un monde meilleur autour du respect et de l’innovation.

Des solutions d’énergie verte avec des batteries fiables — Vivre en toute sécurité, de manière fiable et écologique

La plupart des produits BLUETTI sont alimentés par des batteries au phosphate de fer lithié (LiFePo4) d’une durée de vie de 7 à 15 ans. Celles-ci sont beaucoup plus sûres que les batteries ternaires traditionnelles. Les batteries au phosphate de fer lithié sont respectueuses de l’environnement aussi bien durant leur processus de production que lors de leur utilisation et de leur traitement en fin de vie. En effet, elles ne contiennent pas d’éléments métalliques ou de substances chimiques toxiques et nocives et ne produisent pas d’émissions de dioxyde de carbone par rapport aux batteries traditionnelles.

Un générateur BLUETTI peut être chargé, non seulement par le courant alternatif, mais aussi par l’énergie solaire, ce qui signifie qu’il offre un flux constant d’énergie solaire verte et gratuite provenant de la nature. De plus, BLUETTI propose de nombreux choix de solutions d’énergie durable, de l’alimentation mobile portable EB3A au système de stockage d’énergie à grande capacitée EP600, afin de répondre aux différents besoins en électricité et de faciliter une vie plus respectueuse de la nature et une approche plus écologique pour chacun.

Préparez-vous à de multiples activités de plein air — BLUETTI vous offre un accès à une approche verte et des économies d’énergie.

Qu’il s’agisse de prendre des photos en plein air, de camper ou de voyager, les stations d’énergie BLUETTI EB3A/EB55/EB70 sont toujours prêtes à être la solution de secours la plus fiable pour alimenter des appareils tels que des appareils photos, des drones, des smartphones, des ordinateurs portables ou des GPS. BLUETTI fournit également des générateurs solaires tels que AC200P/AC200MAX, qui peuvent facilement alimenter des réfrigérateurs, des fours à micro-ondes et d’autres appareils électriques de votre maison. L’énergie solaire gratuite sera recueillie par ces batteries de camping nomades et portables, utiles pour fournir plusieurs jours d’énergie pour plus de confort en camping-car ou alimenter les appareils électriques de votre van, et rendre le voyage en plein air plus simple, plus pratique et plus confortable.

BLUETTI a déjà lancé une station d’énergie solaire fiable : AC300+B300, qui a connu un grand succès à travers les États-Unis depuis 2021, en raison de son fonctionnement plus silencieux, de sa maintenance minimale, de sa fonction UPS transparente, de sa fonction de veille 24/7, de son contrôle par application connectée, de son design portable et de son prix raisonnable. Des solutions qui permettent enfin de se lancer dans un mode de vie durable sans s’inquiéter des coupures de courant d’urgence.

— La philosophie de BLUETTI consistant à préconiser un mode de vie durable a été largement soutenu.

BLUETTI s’engage à développer un système innovant d’énergie renouvelable, à protéger l’environnement pour vous aider à mener une vie plus verte. Ce mode de vie écologique prôné par BLUETTI est un objectif réalisable pour chaque personne et chaque famille.

Rejoignez-nous lors de notre événement BLUETTI !

Afin de promouvoir le style de vie écologique et les solutions d’énergie durable de BLUETTI, nous vous rencontrerons au Skyline Plaza, à Francfort ! Nous accueillerons aussi des célébrités, la presse et nos amis du monde entier pour partager et connaitre vos idées sur l’énergie verte et BLUETTI !

De plus, BLUETTI a préparé une SURPRISE SPÉCIALE pour toutes les fans, amis et visiteurs qui nous rejoindront lors de cet événement !

Nous sommes impatients de vous rencontrer :

Date : 29 avril

Lieu : Skyline Plaza, Francfort

À propos de BLUETTI

Depuis ses débuts, BLUETTI s’est efforcé de rester fidèle à un avenir durable en proposant des solutions de stockage d’énergie verte pour l’intérieur comme pour l’extérieur et lors des déplacements, tout en procurant une expérience écologique exceptionnelle pour nos maisons et notre planète. C’est pourquoi BLUETTI est présent dans plus de 70 pays et bénéficie de la confiance de millions de clients à travers le monde. Pour plus d’informations, pensez à consulter le site web de BLUETTI.