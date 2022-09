Jack Mimoun incarné par l’humoriste Malik Bentalha en avant-première

Partagez





Jack Mimoun, le 1er film réalisé par Malik Bentalha, s’annonce comme un film d’aventure, et surement le démarrage d’une saga du 7ème art, comme un peu la série des “Oss 117”. Nous avons eu l’occasion d’interroger l’équipe de ce long-métrage intitulé . Malik dans le rôle principal était accompagné par Ludovic Colbeau-Justin à la réalisation en Thaïlande et Paris.

Le pitch du film (que nous avons visionné) :

Film de Ludovic Colbeau-Justin et Malik Bentalha · 1 h 45 min · 12 octobre 2022 (France)

Genres : Comédie, Aventure

Casting (acteurs principaux) : Malik Bentalha, Joséphine Japy, Jérôme Commandeur, François Damiens, Benoît Magimel

Pays d’origine : France

Le résumé :

“Deux ans après avoir survécu seul sur l’île hostile de Val Verde, Jack Mimoun est devenu une star de l’aventure. Le livre racontant son expérience est un best-seller et son émission de télévision bat des records d’audience. Il est alors approché par la mystérieuse Aurélie Diaz qui va ramener Jack Mimoun sur Val Verde pour l’entraîner à la recherche de la légendaire Épée du pirate La Buse. Accompagnés de Bruno Quézac, l’ambitieux mais peu téméraire manager de Jack, et de Jean-Marc Bastos, un mercenaire aussi perturbé qu’imprévisible, nos aventuriers vont se lancer dans une incroyable chasse au trésor à travers la jungle de l’île aux mille dangers.”

Critique du film ou appréciation : Tout d’abord, il faut aller voir ce film, en se disant “toute bonne surprise peut arriver !”. Je vous rassure, le film est une pépite taillée dans un diamant brute de décoffrage. Question budget, l’humoriste a bénéficié d’une manne financière importante, quelques 14 millions 400 000 euros, pour cette comédie familiale, qui à coup sur va propulser Malik, dans les podiums d’acteurs multi-fonctions. Il faut dire que le comédien, a pris la tunique d’un Indiana Jones, l’humour en plus, mais quand même à grand renfort d’effets spéciaux, et un tournage dans la forêt équatoriale de Thaïlande, les bons moments d’actions sont là, pour notre plus grand plaisir.

On ne va pas dévoiler les intrigues, juste vous dire, que les décors sont fabuleux, un mélange de Koh Lanta et un final digne des “Pirates des Caraïbes”, à ne pas louper (si une envie de manger des pops corns vous prend). Malik et très bien secondé par un François Damiens loufoque et farfelue !

Bref le film sort le 12 octobre, plus d’infos sur https://www.pathefilms.com/film/jackmimounetlessecretsdevalverde

Eric Fontaine