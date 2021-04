Jean Castex a t’il raison de relancer le contournement d’Avignon !

Partagez





Jean Castex, le 1er Ministre Français, est un régionaliste convaincu, il prône la décentralisation depuis 2008 à l’UMP et depuis son mandat d’ancien maire à Prades, il est le 1er à vouloir convertir celles ou ceux, qui ne sont pas des convaincu(es) : Que le Sud doit être considéré à sa juste valeur. Le contournement d’Avignon est relancé au ministère à Paris !

Depuis 2020, Jean Castex est pour environnement en phase avec ses habitants. Le 1er Ministre veut avancer sur le projet d’Avignon…”L’artificialisation” des terres agricoles, est à réfléchir a t’il dit, lors d’une réunion dans le cadre de sa venue, fin mars 2021. Depuis “Silence Total” ou presque avec les “Anti-contournement” Avignonnais…Pendant ce temps là, Franck Proust (Président de Nîmes agglomération) ou Patrick de Carolis (Maire & Président de l’agglomération d’Arles), veulent le contournement de leur ville !.

3ème vague du Covid-19 et ralentissement du projet Avignonnais !

Certes la France fait front à une pandémie qui dure, qui use, qui s’installe dans le temps, mais les fonctionnaires chargés du dossier, argumentent, projettent et positionnent, comme une manœuvre inévitable. Même si les anciens disent que “Le contournement est vieux comme l’an pèbre !”, le patois ne sera peut-être pas le rempart à une nature sacrifiée, dans un territoire sous tension.

Pour le collectif “Anti-Léo”, ça serait une catastrophe !

LÉ O : Participation du public par voie électronique au titre des articles L.122-1, L.123-1-A et L.123-19 du code de l’environnement relative au projet « LIAISON EST OUEST (LEO) ».

Le projet de la LEO consiste à réaliser un contournement routier de l’agglomération d’Avignon par le Sud, en créant une voie nouvelle à 2×2 voies de 13 km en 3 tranches :

– Tranche 1 : liaison en service depuis 2010 entre l’échangeur au Nord de la Commune de Rogonas (13) et la Courtine à l’Ouest de la Commune d’Avignon (84) ;

– Tranche 2 : liaison entre les carrefours de l’Amandier et de la Cristole sur la RN7 sur la Commune d’Avignon (84) et l’échangeur au Nord de la Commune de Rognonas (13) ;

– Tranche 3 : liaison entre l’échangeur au Nord de la Commune de Rognonas (13) et le carrefour des Angles sur la RN100 sur la Commune des Angles (30).

Le maître d’ouvrage du projet, la DREAL PACA – STIM, a déposé un porter à connaissance le 29 décembre 2020 aux Préfets des 3 départements des Bouches-du-Rhône, de Vaucluse et du Gard, impactés par l’emprise du projet, en vue d’obtenir un arrêté inter-préfectoral complémentaire à l’autorisation environnementale du 08 août 2003, complétée une première fois le 05 février 2018.

Depuis fin mars, ce collectif est remonté, contre ce contournement “Soit il est modifié, soit il est annulé”…Malheureusement, au moment de l’écriture de l’article, les “604” signatures ne vont pas motiver, les pouvoirs publics, pour engager de vraies réflexions sur cette déviation, qui va “bitumer” des zones agricoles et naturelles !.

La “Dreal PACA” en charge du dossier !

Si les préfets des Bouche-du-Rhône, du Gard, du Vaucluse, vont devoir s’engager ou non, dans la voie du contournement, le double tronçon appelé LEO (Liaison Est-Ouest) a de beaux jours devant lui !. Aussi, il faut prendre en considération la voix de Cécile Helle, qui se porte sur une solution pérenne, pour les contribuables de la capitale des Côtes-du-Rhône. La Direction Régionale est cependant en effectifs réduits, cause des mesures gouvernementales, pour le “Covid-19”, le dossier sera donc “décalé”, mais pas abandonné pour autant, nous signale t’on au secrétariat…

Cécile Helle, veut que ce projet soit en adéquation avec ses habitants !

La Maire d’Avignon issue du P.S est plutôt “Contre”, pourquoi ? “Avignon est une ville culturelle, et par sa fonction de ville qui prône la biodiversité, ce projet de contournement doit rentrer dans la charte, prônée par la ville, sur le respect de la nature et de ses concitoyens” nous indique t’on à la mairie d’Avignon !. Côté Ministère, le Conseil National de la Protection de la Nature en 2020, est plus nuancé, sur ce dossier sensible.

Cet organisme rénové, par la loi n° 2016-1087 du 8 août en 2016, évoque “La Biodiversité” sur ce triangle du Rhône Avignonnais, mais aussi par une nature façonnée par ses paysages divers. À Paris, le sujet est sensible, Barbara Pompili est originaire du Pas-de-Calais, cette ex-adhérente des verts (EÉLV), est surtout persuadée que la “République en Marche” doit suivre les directives deu projet de loi dit “Climat-Résilience”…Donc si la Convention Citoyenne prône un “Etat d’Esprit”, où la nature serait mieux considérée, au Cabinet de la Ministre, on évoque plutôt un consensus à prendre en compte, sur le contournement d’Avignon.

Barbara Pompili, la Ministre, a bien reçu la missive de Cécile Helle, qui mentionne ce projet “Etat-Région 2000/2006” qui décriait déjà une situation d’engorgement routier autour d’Avignon…La 1ère dame de la cité des Papes évoque les 45 000 véhicules/jour en circulation autour des remparts…Autour de la Ministre, le dossier baptisé “LEO” est pris au sérieux, à sujet sensible, réponse de prise en compte, évoque t’on au cabinet de Barbara Pompili. Malgré tout le dossier est retardé avec la pandémie, même si dans l’entourage de Macron, on veut accélérer les solutions, pour avancer !.

Comme à Nîmes, Arles…, les habitants d’Avignon se voient imposer un projet routier d’une autre époque avec la Liaison Est-Ouest (LEO). Cette 2 x 2 voies d’environ quinze kilomètres relierait le Vaucluse, les Bouches-du-Rhône et le Gard, en assurant un contournement sud de l’agglomération d’Avignon.

Elle comprendrait au final deux ponts sur la Durance et un troisième sur le Rhône, ainsi que sept échangeurs, le tout pour la coquette somme d’un demi-milliard d’euros. Lancé dans les années 1990 — un protocole d’accord de 2003 entre la DREAL, la région Paca, le département du Vaucluse et celui des Bouches-du-Rhône, et la communauté d’agglomération du Grand Avignon, en témoigne. Ceci dit, le projet a été abandonné en 2010, faute de financements, malgré un premier tronçon construit entre l’échangeur de Courtine nord et Rognonas, incluant la déviation de la RN 570 à Rognonas.

Jean Castex est pour ce projet…

Le déblocage de 142,7 millions d’euros pour « financer l’aménagement de la liaison Est-Ouest d’Avignon ». Un accord régional s’inscrit dans un plan de relance qui a pour ambition, rappelons-le, de « préparer la France à l’horizon 2030 », et « s’organise autour de trois axes : La transition écologique, la compétitivité et la cohésion sociale et territoriale », suivant le voeu d’Emmanuel Macron Président de la République.

La consultation est encore “en ligne”, Jean Castex peut être rassuré, les opposants n’ont pas encore pris en mains leur agenda, pour planifier une riposte, qui deviendra évidente dans les prochaines semaines, ou mois ! consultation.leo@vaucluse.gouv.fr

Eric Fontaine