Johnny Hallyday « Rester vivant » : les 10 ans d’un album intense et viscéralement rock !

Johnny Hallyday est mort dans la nuit du 5 au 6 décembre 2018 à l’âge de 74 ans, après avoir lutté des mois contre un cancer des poumons. Et pourtant vivant, il l’est plus que jamais. En effet le label Warner réédite ces jours-ci « Rester vivant », son 49e album studio, un album intense et viscéralement rock réalisé par Don Was, producteur mythique des Rolling Stones, de Dylan et de U2, et écrit notamment avec Miossec, Daran, Jeanne Cherhal et Yodelice.

Réalisé par le producteur mythique Don Was en 2014, « Rester Vivant » et le dernier grand album de Johnny, l’un des meilleur de sa carrière. Ce disque contient des chansons aux tonalités rock, blues et country qui ont été la marque de fabrique d’Hallyday depuis toujours, des chansons qui lui collent à la peau. À 71 ans, et cinq ans auparavan, Johnny avait passé plusieurs jours dans le coma et frôlé la mort. Loin d’être un album testament, Johnny clame haut et fort son envie de rester vivant. Dès le premier titre, « J’ai ce que j’ai donné », celui que l’on surnommait le « taulier » nous transporte grâce à son incroyable voix vibrante, pleine de puissance sur ce titre sombre magnétique, empreint de signé Maxime Nucci aka « Yodelice » sur des paroles de Pierre-Dominique Burgaud, auteur pour Chamfort et « le Soldat rose ». Un titre chanté avec une sincérité particulièrement touchante. La machine Hallyday monte progressivement en puissance avec « Regarde-nous », une ballade folk rock dans le sillage de Tom Petty, portée par cet orgue et ces guitares carillonnantes qui marquent un retour aux années 70/80’s. On remonte le temps aux accords du titre qui donne son titre à l’album avec ces guitares proches de celles de Keith Richard peuplées de belles sonorités rock, blues. Idem sur « A nos promesses » qui porte l’empreinte d’un Bruce Springsteen où Johnny hurle de toute sa puissance dans le refrain « La Main sur le coeur… ». Ici, l’animalité du taulier rôde sur cet habillage sonore orchestré par le sorcier du son Don Was, génial producteur des Rolling Stones ou de Dylan. Les titres s’enchainent avec les riffs de guitares stoniens « Au café de l’Avenir » qui donnent furieusement de se déhancher. Sur « J’t’ai même pas dit merci », blues rock au riff identifiable signé Miossec sur lequel Johnny exprime ses regrets et fait un constat désabusé sur l’évolution du monde. Pour faire retomber le bruit et la fureur, on découvre quelques balades qui réussissent à nous rendre nostalgiques. Comment rester insensible à l’écoute de « Seul » émouvant piano voix sur l’absence qui vous colle des frissons. Jeanne Cherhal, que l’on n’imaginait pas écrire pour Johnny signe « Te manquer » un boléro à la rythmique binaire et syncopée dont l’orgue fait penser à « Ma Gueule ». Autre balade cette fois sur la mort, les regrets, la rédemption , « Si j’avais su la vie » rejoint sans soucis la playlist des incontournables de Johnny. Et puis, il y a ce titre « Te voir grandir », puissant et onirique qui conclu l’album par cet aveu en forme de confession sur les forces et les faiblesses de l’homme. « Rester Vivant » est un album robuste, tantôt joyeux tantôt sombre qui trouve sa place dans le top cinq des meilleurs albums aux côtés de ses collaborations avec Michel Berger (Rock n’Roll Attitude, 1985), Jean-Jacques Goldman (Gang, 1986) ou son fils David Hallyday (Sang pour Sang, 1999). Au fil des écoutes et réécoutes, les yeux fermés, on se plaît à penser que ces titres bien vivants et plein d’énergie font dix ans après toujours autant d’étincelles sur la platine. Pour les 10 ans de l’album, 4 éditions sont disponibles : 2LP couleurs limité / 2LP noir / 2CD+DVD / Coffret collector limité 3LP couleurs + 2CD + DVD. Inclus l’album original, qui contient ‘Regarde-nous’, ‘Seul’, ‘À nos promesses’, et des bonus (raretés, Deezer session, versions a cappella inédites). Des photos rares et une nouvelle pochette accompagnent l’événement. Pour les fans, ce coffret anniversaire devrait être synonyme de ruée vers les bacs.

Jean-Christophe Mary

« Rester vivant » Edition 10e Anniversaire

1 J’ai ce que j’ai donné

2 Regarde-nous

3 Rester vivant

4 Seul

5 Au café de l’Avenir

6 Une lettre à l’enfant que j’étais

7 J’t’ai même pas dit merci

8 Si j’avais su la vie

9 On s’habitue à tout

10 Te manquer

11 Te voir grandir

12 À nos promesses