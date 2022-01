Partagez





En ce début d’année, c’est aussi le temps des souvenirs du passé, des bonnes résolutions, et de repenser ce qui nous a touché. Déjà, un grand merci à vous lecteurs qui nous lisaient, notre rédaction essaye de retenir votre attention par une contribution d’articles, suivant nos impressions, enquêtes, rencontres, et choix de lecture, d’achats et autre ! “La mort des célébrités du web, qui nous touche” ouvre le volet sur ces grand(es) disparu(es) que nous avons suivi(es), comme beaucoup d’entre vous : Décryptage…

Alors faire un résumé, c’est délicat, en autre pour les familles de ces disparu(es) qui pour certaines, veulent tourner la page de ces “V.I.P” du web. Certain(es) d’entre vous, ne vont peut-être pas entièrement d”accord avec ce sentiment de la célébrité, on est loin de l’époque des “lumières”, des grands écrivains, des génies du siècle. Mais l’intention de cet article, est plus basé dans l’émotion de certains portraits, c’est pour cette raison que nous avons sélectionnés 7 personnalités, avec la malheur de ces morts dont beaucoup disent “ils ou elles sont parti(es) trop tôt”.

8 célébrités pour 8 morts tragiques…

Maxence Cappelle, son décès date du 28 juillet 2020. Ce “Youtuber” originaire de Fournes-en-Weppes était marié et père de deux enfants. Connu sous le pseudonyme de “e-dison”, il avait cumulé plus de 700 000 abonnés sur la plateforme de vidéo en ligne. Pour ses modules les plus visionnés, on remarque tout de suite le chiffre de deux millions dépassés. C’était son sourire, sa joie de vivre, son humour que l’on retiendra de ce vidéaste sur le web. Sa mort largement commentée suite à son accident tragique, une chute mortelle alors qu’il était en vacances. Les 208,921 likes sur Instagram complètent les hommages et commentaires sur le jeune homme !.

Desmond Daniel Amofah dit “Etika”, porté disparu le 19 juin 2019, son corps a été retrouvé dans les eaux de l’East River à New-York le 25 juin de la même année. Surtout connu pour ces vidéos depuis 2012 sur les jeux vidéos, il avait évoqué ses démons du suicide, les causes réelles de sa mort vont dans ce sens là. 850 000 abonnés, pour une chaine de plus de 100 000 personnes qui suivaient ce Youtuber passionné par l’imagerie 3D. Cet ancien mannequin a été l’un des meilleurs porte parole de la firme “Nintendo”, il avait 29 ans lorsque sa famille a reconnu le corps à la morgue.

Mava Chou de son vrai nom Maëva Czajczynski Frossard née le 11 décembre 1989 est morte le 22 décembre 2021. Cette influenceuse Suisse a mis fin à ses jours, mère de quatre enfants, elle avait 32 ans. Sa mort a provoqué une onde de choc sur le web, en raison du harcèlement dont elle se disait victime depuis des années. Connue grâce aussi à son passage en 2018, dans l’émission “On a échangé nos mamans” sur TFX, en 2018, son décès a été largement commenté sur son compte YouTube (151 000 abonnés), mais aussi sur Instagram (90 000 abonnés), et les commentaires sur sa page Facebook qui compte 38 000 lecteurs, sont aussi très émouvants. Son implication dans différents projets, dont celui d’un orphelinat Ukrainien (Pour un petit sourire), font de cette Youtubeuse une féministe engagée, qui malheureusement lui a été fatal. L’influenceur Jeremstar qui l’avait rencontrée parle d’une victime de harcèlement des réseaux sociaux. Mava Chou quelques jours avant de se donner la mort a posté une vidéo, expliquant son mal-être !

Grégoire Hussenot est mort à l’âge de 29 ans…”Paris Match” suivait le jeune homme et ils ont écrit un article véritable hommage, pour celui qui aimait les “Hugs”. En 2019, le 25 novembre, c’est la maladie qui a emporté Grégoire. Celui ci s’est fait connaître en 2015 sur YouTube, repéré par “Bonne Pioche” la boite de production Parisienne lui propose de réaliser deux épisodes de son concept “Vous êtes super”, nous sommes alors en 2018. Il a sillonné les routes de France avec une 2CV orange et a aussi participé aux matinales de France 3 “Ensemble c’est mieux”. L’animatrice Faustine Bollaert a avoué avoir été très touchée par le jeune homme “Je partageais complètement ses valeurs, son regard sur le monde, sa mort m’a vraiment bouleversée”. Le jeune marié qui allait fêter sa première année de mariage, continue de voir grimper les followers du haut du ciel, sa chaine “Vous êtes super” a dépassé les 525 000 vues et collectionne plus de 600 commentaires, l’homme au bonnet d’oreilles ours a été congratulé par un grand nombre de médias, et aujourd’hui son enthousiasme manque vraiment !

Stevie Ryan…Véritable icône de la chaine VH1 et Youtubeuse s’est donnait la mort par pendaison. La jeune femme n’avait que 31 ans, elle était très attristée du décès de son grand-père qui est mort de la suite d’une longue maladie. Paradoxalement Stevie Ryan était aussi la co-animatrice de podcasts intitulés “Mentally” qui traitait du sujet épineux de la dépression, elle s’était confiée en direct sur l’acte du suicide. Avec 2 404 publications, 78 800 abonnés, et 713 abonnements l’influenceuse avait tissé un vrai réseau d’internautes dans le monde, grâce aussi à ses photos !

Amanda Todd victime de harcèlement et même d’agression physique, la jeune fille se donne la mort le 10 octobre 2012 au Canada. La mère de la Youtubeuse crée la Fondation Amanda Todd, à l’origine des programmes destinés aux jeunes souffrant de problèmes de santé mentale. La jeune femme avait pourtant publié sur YouTube une vidéo de 9 minutes intitulée “My Story, Struggling, Bullying, Suicide and Self-harm” en français : Lutte Harcèlement, suicide et automutilation. La vidéo est visionnée 1 600 000 fois et reprise par des sites d’informations dans plus de 54 pays. Amanda n’avait que 16 ans !

Daisy Coleman s’est donnée la mort à 23 ans, victime aussi à ses 14 ans d’un viol, son histoire a aussi fait le tour du monde grâce à un documentaire sur Netflix…Mélinda Coleman la mère de la jeune fille s’est aussi suicidée (en 2020) quatre mois après le décès tragique de sa fille. Le film “Audrie & Daisy” a été visionné des millions de fois. Son histoire nous rappelle celle de “Océane” qui avait filmé son suicide en 2016 sur le site “Périscope”, à 19 ans elle avait au préalable accusé son ex-petit ami de l’avoir violée…

Emily Hartridge célèbre animatrice télé en Angleterre est morte à l’âge de 35 ans, le vendredi 12 juillet 2019, son accident de trottinette électrique a ému les internautes, ils étaient plus de 146 millions à suivre les péripéties de la star du web, qui avait créé le “Créator Awards” en 2014 suite à ses 100 000 “subscribers”...

Autres infos, le “3020” est un numéro d’écoute et de prise en charge au service des familles et des victimes. Le site de l’éducation national https://www.education.gouv.fr est aussi un portail important pour combattre ce fléau du harcèlement.

Eric Fontaine