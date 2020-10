La photographe Clémentine Schneidermann expose à Sète

Partagez





Clémentine Schneidermann, expose à Sète depuis le 12 septembre, jusqu’au 11 octobre…Les photos sont visibles à la chapelle du quartier haut, dans la ville de Georges Brassens.

Christian Caujolle a écrit les textes du portfolio “Le Bec en l’Air”, avec les clichés de la photographe. L’exposition a été organisée suite à son travail de résidence à Sète, durant la période de la fin 2019 au début d’année 2020. “Le thème est inspiré par le marquage de la vie de Georges Brassens, encore aujourd’hui visible, chez les habitants Sétois” explique la médiatrice culturelle Jessica Doré, durant la visite de l’exposition à la chapelle spécialement aménagée pour les accrochages temporaires.

Une photographe portraitiste reconnue dans le monde entier !

C’est au Pays de Galles en Angleterre, plus spécialement en 2012, que Clémentine Schneidermann a développé ses premiers projets sur l’image fixe. Alors étudiante émérite en photographie documentaire à l’université de Newport, Clémentine commence à s’intéresser à la représentation des milieux populaires du Royaume-Uni, et aux territoires peu filmés où la presse de l’époque ne s’intéresse pas aux tranches de vie, des populations dites “isolées”.

.Son travail est repéré par ses pairs, en 2016, elle remporte le prix très prestigieux Leica Oskar Barnack Newcomer pour son projet réalisé dans la région minière du sud du pays. Développant une esthétique singulière, considérée comme une photographe patiente et déterminée, elle est à la croisée de la mode et du documentaire, l’artiste aime mélanger sa vision de l’instantané et propose un univers, où la photo s’élabore en référence aux conditions sociales des gens.

Son travail est d’ailleurs très apprécié par le chanteur de Radiohead (Tom Yorke), qui en plus d’être collectionneur d’art, s’est passionné pour le travail de l’artiste, il a joué le jeu, en posant devant son objectif, pour le compte d’un magazine anglais. En jouant avec la notion de portrait, Clémentine espace son travail de photographe, par des immersions de plusieurs jours dans les lieux de ses travaux artistiques. Modifiant la perception de nos sens, et des codes des disciplines sur l’image singulière, elle donne à voir, avec humour et poésie, des communautés de gens issus du milieu dit “modeste”.Son travail trouve donc un écho particulier à Sète.

ImageSingulières, et une édition 2020 contrariée par le Covid-19

“À Sète, chaque année, l’association CéTàVOIR invite, dans le cadre du festival ImageSingulières, un ou une photographe en résidence à Sète. Une immersion dans la ville pendant quatre à six semaines, où l’artiste sélectionnée a carte blanche pour réaliser un travail sur le territoire et ses habitants” explique le communiqué de presse reçu à notre rédaction en ce mois d’octobre.

En 2020 donc, c’est la photographe française Clémentine Schneidermann qui a été choisie par l’association Sétoise. “décalée en raison de la situation sanitaire exceptionnelle liée à l’épidémie de Covid-19, qui a contraint l’équipe du festival à annuler la douzième édition” nous explique les organisateurs qui pensent à 2021 !

Pour mieux appréhender l’univers de Clémentine Schneidermann, voici son lien http://www.clementineschneider.com

Eric Fontaine