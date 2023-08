La règle du 1% de risque en trading : Une stratégie simple et efficace pour les day traders

Si vous voulez être efficace dans le domaine de la négociation, vous devez l’aborder de manière responsable et choisir une bonne stratégie. Cela permettra de réduire les risques, ce qui est très important. Pour limiter le niveau des pertes, les débutants comme les utilisateurs plus expérimentés peuvent utiliser la règle des 1 %.

Poursuivez la lecture de cet article, parce que connaissance d’informations vérifiées par des experts ne sera jamais superflue. En outre, vous serez en mesure de gérer vos finances de manière plus appropriée dans d’autres domaines, et pas seulement dans celui de la négociation.

Quels sont les types de risques sur les marchés financiers ?

Si vous vous demandez “quelle est la meilleure façon de gérer les risques ?”, vous êtes sur la bonne voie. Les traders peuvent être confrontés à différents types de risques dans le cadre de leur travail, qu’il convient de comprendre. En voici quelques-uns :

Le risque de marché est associé à la volatilité des prix. Il peut résulter de diverses situations, notamment d’événements politiques, de crises financières et d’autres événements souvent impossibles à prévoir.

Risque de change. Il réside essentiellement dans les variations de la valeur des devises. Il est particulièrement important de le prendre en compte si vos opérations commerciales sont liées aux taux de change.

Le risque opérationnel peut être lié à des systèmes et même à des facteurs humains. Par exemple, il peut y avoir des défaillances techniques, des fraudes, etc. qui peuvent être évitées à l’avance ou au moins diversifiées.

Le risque de liquidité est lié à la capacité d’acheter ou de vendre des actifs à un taux favorable.

En général, les risques sont associés à l’incertitude et à certains changements sur le marché.

Stratégies et techniques efficaces de gestion des risques

Toute personne ayant besoin d’un Inter doit se familiariser avec les actions stratégiques qui peuvent l’aider à réduire et à gérer les risques. Ces actions seront toujours utiles et peuvent consister en un certain nombre de transactions financières. Parfois, ces décisions peuvent être risquées, il faut donc apprendre à choisir la bonne stratégie.

La diversification est l’un des moyens les plus populaires de gérer le risque. Elle consiste à répartir votre capital entre certains actifs. Il peut s’agir d’un portefeuille composé à la fois d’actifs stables, peu risqués et très risqués.

La règle du 1% ne doit pas non plus être oubliée. Cette stratégie est assez facile à comprendre et son nom en exprime l’idée principale. Les utilisateurs sont autorisés à ne pas risquer plus de 1 % du capital total qu’ils ont l’intention d’utiliser pour le trading. Cette règle sera toujours d’actualité compte tenu de la volatilité du marché.

Stop Loss. Cette option vous permet de limiter le niveau de vos pertes en établissant la procédure de clôture d’une position lors d’une opération de trading ou d’investissement. L’avantage est que l’utilisateur peut configurer ce paramètre à l’avance. Aucune intervention supplémentaire n’est nécessaire, car tout se fait automatiquement.

Dernière réflexion

Différents instruments financiers peuvent aider les traders. Dans tous les cas, s’ils veulent obtenir des résultats et de l’efficacité, ils doivent suivre le marché et apprendre à l’analyser. Il est également intéressant de suivre l’actualité, car les événements politiques et les crises ont un impact important sur le marché. Certains changements financiers peuvent être prédits, mais vous ne devez vous fier qu’à des ressources fiables.

Les stratégies sont importantes pour de nombreuses raisons, ce qui explique leur popularité. Elles sont essentielles pour le contrôle des risques, la structuration des transactions et l’amélioration des performances. À chaque fois, le trader peut améliorer sa stratégie, car il passe par l’étape de l’analyse et de la révision de ses actions. Vous pouvez comparer différentes stratégies et essayer différentes options. Même si une formule vous semble très simple, essayez-la, car toute option peut vous être bénéfique et vous éviter des coûts inutiles.