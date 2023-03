Paris, époque médiévale. Une aventure incroyable s’initie lorsque Flammel, l’Alchimiste de renom, convoque son prochain apprenti. La quête pour retrouver la pierre philosophale commence, mais de nombreuses énigmes sont à résoudre au fil de cette fiction pour pré-adolescents ! Qui plus est, l’équipe formée est poursuivie par un homme au masque de fer !

Une course médiévale fantasy, parsemée d’énigmes à résoudre, où quête rime avec rencontres amicales (ou intéressées ?!!) .

À découvrir rapidement aux Éditions Jungle ! (+10)

Le décor :

C’est le jour de la déclaration du grand Alchimiste Flammel. Même s’il n’a pas choisi d’apprenti depuis l’arrivée de sa meilleure élève Esperanza, tout le monde se presse devant sa porte pour espérer être choisi !! Dans les airs, sur les toits, c’est le jeune Basile et son hamster Margotin, qui accourent rapidement vers la porte du vieillard, pour gagner du temps !

La grande porte de Flammel s’ouvre, et le nom de Basile retentit. Il arrive de justesse avant le décompte d’annulation de l’élection ! Le jeune garçon est si heureux et fier de devenir lui aussi un élève enlumineur. Grâce à Flammel, il découvre les premiers « secrets » de l’atelier du grand homme. Des livres, des bibliothèques en pagaille. Cette maison est immense ! C’est en cherchant de l’encre afin de commencer son travail qu’il tombe, s’écrase sous les pieds de l’autre apprentie ! Drôle d’entrée en matière !

Dehors, alors que tous les déçus s’éloignent pour rentrer chez eux, quelqu’un ayant assisté à la remise de la « clé » mystérieuse, s’éloigne furtivement. L’ ombre file alors pour informer, dans les bas-fonds de Paris, un homme inquiétant au visage masqué. Il somme la jeune femme de s’empresser d’aller dérober la fameuse clé remise au nouvel apprenti…

Le début d’un grand voyage débute, à travers Paris, puis, à travers le monde !!!

Le point sur la BD :

La porte des secrets nous ouvre un excellent début d’aventures incroyables. Grâce au scénario de Nicolas Beuglet, on plonge dans un mélange « Indiana Jones/Da Vinci Code » pour pré-teens et teens, dont les bases ne nous laissent aucun temps mort. Les personnages sont trognons à souhait, avec ce jeune « élu » déjà taillé pour les énigmes sans le savoir. Cette Esperanza, un brin donneuse de leçons, mais tellement sûre d’elle. Ce grand Alchimiste, Flammel, est aussi sage et farfelu qu’un Gandalf. Un trio aux différences empiétant sur leurs échanges de façon si amusante.

Bien évidemment, le graphisme correspond parfaitement à cette aventure médiévale fantasy. Alessandro Barbucci et son style « dessin animé », signe de son talent les décors merveilleux de ce premier tome aux Éditions Jungle. Les couleurs chaudes, posées par Alexandre Saint Genez nous réchauffent, quelquefois un peu trop (!!), à nous brûler les fesses !!

L’aventure pulse dès le départ, avec des énigmes et une intrigue passionnante, nous entraînant dans un prochain tome qui promet beaucoup d’enthousiasme !

La conclusion :

Quoi de plus passionnant pour éveiller la curiosité et l’intérêt des plus jeunes, qu’une aventure parsemée d’embûches et d’énigmes à résoudre !! L’alchimiste aux Éditions Jungle est à la fois passionnant par son sujet théologique, et mythologique. Prenant, par son rythme effréné dès les premières pages. Et absolument ravissant et drôle grâce à ses graphismes, et les personnalités contrastées de ces personnages !!

Un merveilleux combo qui nous sied parfaitement. (même si nous ne sommes plus des pré-ados !) À suivre !!!