Laura Owens métamorphose “La Fondation Van-Gogh” à Arles !

L’artiste Américaine Laura Owens nous propose une immersion, dans son univers imaginaire, autour des peintures de Vincent Van-Gogh.

Laura Owens : Une plasticienne atypique qui dépoussière l’Art…

Quand on lui pose la question sur les références de sa peinture, elle répond : “J’ai grandi dans une petite localité rurale de l’Ohio aux USA. Je me souviens de plusieurs sorties scolaires, lors d’expositions aux Musées de Toledo et de Cleveland lorsque j’étais collégienne ou avec mes grands-parents”. Laura Owens explique qu’elle saisissait toutes les occasions de sortir de son périmètre fermé et d’élargir une vision du monde, très personnelle…

Une influence basée sur la peinture, les dessins et sculptures de Jackie Ferrara !

L’artiste Jackie Ferrara est née en 1929, son oeuvre immense est basée sur “l’impression du moment”, Laura Owens a toujours cherché dans le travail de Ferrara l’instantané, si la perception des sculptures correspondent à leur époque, il n’en demeure même un aspect innovant et moderne. Dans le cadre du Musée Van-Gogh Laura Owens a trouvé référence dans les estampes collectionnées par l’artiste, mais aussi dans le mouvement “Support-Surface” (comme source technique). Son installation permet, ce qui réitère le travail de Vincent Van Gogh. À ce titre le Musée Arlésien confirme bien, que Laura Owens s’est initiée au travail du duplicata, de morceaux d’oeuvres de Van Gogh, dans un contexte particulier, que le peintre Hollandais a toujours primé, tel que son imaginaire pouvait provoquer en lui, à travers le tourment ou encore l’absurdité, que le nature pouvait offrir dans la violence des paysages peints.

Depuis vingt-cinq ans, Laura Owens interroge les paramètres du médium pictural.,

Elle élargit les possibilités en confondant les frontières qui les séparent d’autres disciplines de la culture visuelle et matérielle, telles que la broderie, le design, l’illustration pour enfants et le dessin numérique.

Laura Owens résidente de l’année 2020 à Arles et dans ses environs, elle a profité d’explorer la vision Arlésienne de Vincent Van Gogh. Ses dernières œuvres sont le fruit de recherches approfondies sur l’histoire de la ville et sur les liens, de l’artiste avec les habitants de la ville, qui à l’époque fuyaient le regard de ce peintre étranger. Arles immergée dans les limbes de la brume des étangs, ne se souciait guère du talent du Hollandais, qui parfois parlait un étrange langage, et se faisait interner, pour lutter contre sa folie destructive et créatrice.

Laura Owens accorde beaucoup d’importance aux lieux où elle propose ses peintures et travaux artistiques. Ses premières œuvres dialoguaient souvent avec quelque chose d’introverti. Pour la Fondation, elle a créé un immense tableau : Une oeuvre murale, basée sur un papier exceptionnel, peint à la main, par touche singulière, et sérigraphié, qui recouvre totalement les premiers murs des salles, ajustant quelques œuvres de Van Gogh.

Durant l’été 2021, la Fondation Vincent van Gogh Arles présentera une exposition unique...

Réunissant de nouvelles œuvres de Laura Owens, et sept tableaux de Van Gogh, le Musée Arlésien a voulu offrir un panorama de tableaux, pour la plupart exécutés à Arles et aux alentours. Pour cette exposition, ses créations feront, évidemment écho aux tableaux de Van Gogh et noueront un dialogue avec eux.

Pour bien s’imbiber autour, du talent de Laura Owens, il faut se laisser guider dans son oeuvre, par l’espace proposé et surtout par l’interaction, de travaux plus intimistes, que l’on découvrira à l’étage. C’est intense, lumineux et ingénieux !

Eric Fontaine

L’exposition préparée dans son atelier de Los Angeles, reste visible jusqu’au 31 octobre 2021 http://www.fondation-vincentvangogh-arles.org